Манипуляция: после отказа от российских нефти и газа Европе грозит кризис

В социальных сетях распространяются видеосюжеты о том, что европейским странам без поставок российских нефти и газа грозит коллапс. Мы проверили один из таких сюжетов и выяснили, что никаких фактов его создатели не приводят, а сам материал – это манипуляция.

Тезисы видео: странам Европы не выжить без поставок российских нефти и газа. В Италии уже приняли закон о необходимости на несколько градусов понизить температуру кондиционеров в школах и других общественных учреждениях. Не лучше ситуация и в Латвии, правительство которой объявило о том, что отказывается от поставок энергоносителей из России, а через месяц сообщает о энергетическом кризисе.

Комментарий Delfi.ru: в качестве примера грядущего энергетического кризиса в европейских странах создатели сюжета приводят Италию, в которой пришли к выводу, что необходимо на несколько градусов понизить температуру кондиционеров в школах и других общественных учреждениях.

Создатели видеосюжета пытаются убедить зрителей, что Европе не выжить без поставок российских нефти и газа, а все усилия западных стран по отказу от энергоносителей из России бессмысленны. На самом деле в видео нет никаких фактов, которые могли бы подтвердить мнение его авторов.

Италия подписала договор об увеличениях поставок газа с Алжиром. Правительство Дании планирует временно увеличить на четверть добычу природного газа в Северном море, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, а министерство финансов ФРГ одобрило выделение до 3 млрд евро на плавучие терминалы для СПГ в течение предстоящих десяти лет. По информации немецкого издания SPIEGEL, летом импорт нефти из России должен сократиться вдвое, а к осени заменится каменным углем. К концу года зависимость от природного газа благодаря трем специальным судам упадет всего до 30 процентов. Еврокомиссия рассчитывает на получение дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного природного газа из США, чтобы снизить энергетическую зависимость от России.

Газ в Европу готовится поставлять Республика Конго, которая уже подписала договор с Италией. Поставки энергоносителей в Европу для замещения импорта из РФ увеличит и Колумбия. От нефти из России намеревается отказаться и Великобритания. Аналитики предполагают, что Газпром может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году.

От российского газа намеревается отказаться Польша. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши объявил, что страна сделает это к концу 2022 года. Подробно о планах Варшавы можно прочитать здесь и здесь. В начале апреля Литва была одним из первых европейских государств, которые отказались от поставок российского газа. Терминал сжиженного газа в Клайпеде полностью обеспечивает потребности Литвы в голубом топливе.

Латвии и ее жителям не грозит остаться без газа. Во-первых, Латвия договорилась с Литвой о поставках сжиженного газа из литовского терминала сжиженного газа в Клайпеде. Во-вторых, Латвия намеревается построить свой терминал сжиженного природного газа. В-третьих, Латвия ведет интенсивные переговоры с Эстонией и Финляндией о поставках природного газа из СПГ-терминала в Палдиски (планируется, что терминал начнет свою работу в начале ноября 2022 года – ред.). В течение двух лет помимо плавучего терминала СПГ в Палдиске появится наземный терминал сжиженного газа.

В этом году закачка газа в Инчукалнское подземное хранилище газа началась на несколько месяцев раньше, чем обычно, кроме того, в апреле и мае в Клайпедский СПГ-терминал прибудут два судна с закупленным Latvenergo газом объемом в два тераватт/часа (ТВт/ч). Витенбергс пояснил, что этой весной в Инчукалнском хранилище скопились большие запасы, поэтому в настоящее время в хранилище содержится 7,5 ТВт/ч СПГ. При закачке еще двух ТВт/ч, закупленных Latvenergo, резервов должно хватить. Кроме того, компания "Latvenergo" по поручению правительства уже закупила около 2 ТВтч газа через Клайпедский СПГ-терминал. Газ будет закачан в Инчукалнское хранилище в апреле и мае.

О том, что кризиса с поставками газа в Латвии не будет, сообщил и председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис.

Вердикт:

Создатели видеосюжета манипулируют зрителями, чтобы создать впечатление, что Европейский Союз не в состоянии отказаться от использования российских нефти и газа. Наш вердикт – манипуляция.

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