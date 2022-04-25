Ложь: Латвия полностью зависит от поставок газа и электроэнергии из России

Появился видеосюжет, создатели которого путают Литву и Латвию и утверждают, что экономика стран Балтии зависит от поставок газа и электричества из России. Объясняем, что это уже давно не так.

Тезисы видео:

1) Латвия на несколько месяцев может остаться без газа (бывший министр экономики Латвии Айгарс Штокенбергс);

2) В Латвии вырастут цены на зерно, яйца, электроэнергию, упаковочные материалы. Возможно, яйца даже придется ввозить из-за границы, птицеводам Латвии придет конец;

3) В Латвии физически не готовы к отключению от российских энергоресурсов, по-прежнему существует зависимость от России;

4) 5.32 минута сюжета – “Газа уже нет, полная электрическая зависимость от России”;

Комментарий Delfi.ru:

“Бывший министр экономики Латвии Айгарс Штокенбергс заявил, что страна на несколько месяцев может остаться без газа. Мы должны учитывать, что в период с июля по октябрь, ноябрь у нас не будет газа, потому что на данный момент все мощности Клайпеды полностью заняты на первые три квартала”.

Видеосюжет является манипуляцией. Создатели видео пересказывают несколько вырванных из контекста фрагментов высказываний латвийских политиков. Особенно нам хотелось бы отметить, что как название видеосюжета, так и некоторые кадры, которые используются в качестве иллюстрации сюжета, полностью не соответствуют тому, о чем авторы видео рассказывают. То есть от начала и до конца видео мы имеем дело с манипуляцией.

Латвии и ее жителям не грозит остаться без газа. Во-первых, Латвия договорилась с Литвой о поставках сжиженного газа из литовского терминала сжиженного газа в Клайпеде. Во-вторых, Латвия намеревается построить свой терминал сжиженного природного газа, в-третьих, Латвия ведет интенсивные переговоры с Эстонией и Финляндией о поставках природного газа из СПГ-терминала в Палдиски (планируется, что терминал начнет свою работу в начале ноября 2022 года – ред.). В течении двух лет помимо плавучего терминала СПГ в Палдиске появится наземный терминал сжиженного газа.

Есть большая вероятность того, что в российских СМИ или пророссийских медиаканалах появится информация и о том, что Эстонии также грозит (нет, не грозит) энергетический кризис без российского газа, поэтому предлагаем ознакомиться с интервью Арви Хамбурга, председателя энергетического совета при Эстонской академии Наук.

На вопрос, достаточно ли запасов природного газа в Латвии, министр экономики Янис Витенбергс ответил, что в этом году закачка газа в Инчукалнское подземное хранилище газа началась на несколько месяцев раньше, чем обычно. Кроме того, в апреле и мае в Клайпедский СПГ-терминал прибудут два судна с закупленным Latvenergo газом объемом в два тераватт/часа (ТВт/ч). Витенбергс пояснил, что этой весной в Инчукалнском хранилище скопились большие запасы, поэтому в настоящее время в хранилище содержится 7,5 ТВт/ч СПГ. При закачке еще двух ТВт/ч, закупленных Latvenergo, резервов должно хватить. Кроме того, компания "Latvenergo" по поручению правительства уже закупила около 2 ТВтч газа через Клайпедский СПГ-терминал. Газ будет закачан в Инчукалнское хранилище в апреле и мае.

О том, что кризиса с поставками газа в Латвии не будет, сообщил и председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис.

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Литва и Латвия в состоянии выйти из постсоветского энергокольца БРЭЛЛ и подключиться к европейским. Скорее всего, это произойдет в ближайшем будущем.

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Цены на продукты питания в Латвии, как и практически во всех странах мира, вырастут, однако кризиса и катастрофы, как это предвещают авторы видео, не случится.

Вердикт:

Название, как и содержание видеосюжета, является манипуляцией. Название и видеоряд утверждают, что видео касается Литвы, в том время как на самом деле речь идет о Латвии. Создатели видео используют ряд вырванных из контекста фрагментов интервью латышских экспертов, чтобы убедить зрителей в полной зависимости (неправда) Латвии от российского газа. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

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