Фейк: удар по Краматорску нанесли вооруженные силы Украины

Видеосюжет, якобы снятый ВВС и подтверждающий, что за ударом ракетой “Точка-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в ожидании эвакуации собралось несколько тысяч человек, стоят вооруженные силу Украины, на самом деле фейк.

Тезисы видео:

Автор видеосюжета заявляет, что ВВС выпустило видео, в котором доказывает, что за ударом ракетой “Точка-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в ожидании эвакуации собралось несколько тысяч человек, стоят вооруженные силу Украины.

Серийные номера на остатках корпуса ракеты “Точка-У” совпадают с серией ракет из арсеналов “13th AFU missile brigade”. По якобы данным ВВС, это тот же тип ракет и тот же серийный номер, который находился на ракетах, выпущенных украинской армией по городам Логвиново, Бердянск, Мелитополь.

Фейк: удар по Краматорску нанесли вооруженные силы Украины Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

После удара ракетой “Точка-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в ожидании эвакуации собралось несколько тысяч человек, в интернете и социальных сетях появилось множество видео, в которых эксперты и авторы пытались доказать, что ракета принадлежит не российской армии, а вооруженным силам Украины. И мы, и наши коллеги из различных изданий обратили внимание на то, что все аргументы, которые используют такие эксперты, практически один в один повторяют аргументы Кремля: виноваты не мы, виноваты украинцы.

Видеосюжет, в котором ВВС якобы подтверждает то, что удар по вокзалу Краматорска нанесли украинские военные, являются монтажом и подделкой. Цитируем сообщение аналитиков расследовательской группы Conflict Intelligence Team: используется аббревиатура AFU (Armed Forces of Ukraine) – такую аббревиатуру используют только украинские аккаунты (Минобороны Украины и чиновники) и пророссийские комментаторы. На Западе никто так не пишет – тем более так никогда не напишет BBC, там используют “Ukrainian forces”. Во-вторых, от имени BBC написано, что это “13th AFU missile brigade” – Тринадцатая ракетная бригада, которой в Украине нет, есть 19 ракетная бригада. И опять же, по стандартам BBC, в словосочетании “Missile Brigade” первые буквы должны быть заглавными, а здесь были написаны маленькими.

BBC: Официальное опровержение поддельного видео: по сети ходит фейковое видео с логотипом BBC News, в котором говорится, что Украина якобы несет ответственность за ракетный обстрел железнодорожного вокзала Краматорска на прошлой неделе. Би-би-си не публиковала такое видео, это подделка. Мы принимаем меры, чтобы удалить этот контент из соцсетей. Мы призываем людей не делиться этим видео и размещать у себя только посты официальных аккаунтов BBC News в соцсетях (обычно они помечены синей галочкой).

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Подробный разбор и анализ того, что серийный номер не является доказательством принадлежности ракеты к вооруженным силам Украины, можно найти в материалах наших коллег из The Insider, StopFake и русской службы BBC.

Производство ракет “Точка-У” началось с 1973 года на Воткинском машиностроительном заводе. Ракеты находились на вооружении военных частей в разных регионах СССР. Нумерация была сквозная, по серийному номеру ракеты невозможно установить ее принадлежность к конкретной партии, направленной в ту или иную часть. Поэтому естественно, что близкие номера ракет из Алчевска, Логвинова и Краматорска не могут восприниматься как доказательство.

Россия старательно и последовательно отрицает, что на вооружении ее армии находятся ракеты “Точка-У”, однако, согласно анализу лаборатории Crisis Evidence Lab Amnesty International, которая проанализировала фото, видео и спутниковые снимки первого дня широкомасштабной войны России против Украины, Кремль 24 февраля минимум трижды атаковал украинские населенные пункты именно ракетами “Точка” и “Точка-У”. На брифинге 8 апреля Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило, что ракетный удар “Точки-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске совершили российские войска.

Вердикт: видеосюжет, в котором ВВС якобы подтверждает вину украинских военных в ударе по вокзалу в Краматорске, – монтаж и подделка. Серийный номер ракеты также не является доказательством принадлежности ракеты к вооруженным силам Украины. Наш вердикт – фейк.

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