Ложь: российские военные в Украине взяли в плен генерал-лейтенанта армии США

В социальных сетях распространился сюжет, авторы которого утверждают, что в Украине в плен российским военнослужащим попал Роджер Клотье Младший, генерал-лейтенант армии США и глава Объединенного Командования Сухопутных Войск НАТО. Объясняем, что видеосюжет – ложь и выдумка.

Тезисы видео:

В Мариуполе российским войскам удалось захватить Роджера Клотье Младшего. Это, в свою очередь, доказывает подготовку армией Украины при активной помощи НАТО нападения на Донбасс и Российскую Федерацию. Присутствие военных Альянса доказывает, что НАТО в тайне начало войну против России, а это развязывает руки российской армии и позволяет ударить по перегрузочному узлу в Польше, через который поступает помощь НАТО Украине. Со стороны США поступает информация, что генерал Клотье умер 28 марта 2022 года, однако он воскреснет и даст показания.

Комментарий Delfi.ru:

Авторы видеосюжета ссылаются на информационный портал ветеранов армии США – Veterans Today - как источник, который распространяет конспирологические теории, дезинформацию и пророссийскую пропаганду. Более того, сайт официально сотрудничает с российскими организациями. Подробно о Veterans Today и о том, почему информации, которую распространяет этот сайт и стоящие за ним люди, нельзя верить, можно прочитать здесь. С биографией генерала Клотье можно ознакомиться на сайте Объединенного Командования Сухопутных Войск Североатлантического Альянса.

Генерал Клотье не мог ни попасть в плен в Мариуполе в начале апреля, ни скончаться в конце марта, как убеждают авторы видеосюжета, по очень простой причине - генерал-лейтенант армии США Роджер Клотье Младший жив и здоров. 6 апреля Объединенное Командование Сухопутных Войск НАТО опубликовало фотографии, на которых четко виден живой и бодрый генерал Клотье, который выступил на одной из пресс-конференций Альянса в Измире, в Турции.

46-я рабочая группа по операциям на суше. В настоящее время в Измире, Турция, представители 24 стран-союзников, четырех стран-партнеров и членов НАТО по решают задачи ведения войны на суше путем разработки доктрины сухопутных войск. Foto: Ekrano nuotr.

46-я рабочая группа по операциям на суше. В настоящее время в Измире, Турция, представители 24 стран-союзников, четырех стран-партнеров и членов НАТО по решают задачи ведения войны на суше путем разработки доктрины сухопутных войск. Foto: Ekrano nuotr.

Более того, сам генерал в своем профиле в социальной сети LinkedIn опроверг слухи о своей смерти, пленении.

Представители 24 стран-союзниц, четырех стран-партнеров и членов структуры командования и сил НАТО в настоящее время решают будущие проблемы сухопутных войн путем обсуждения, сотрудничества и разработки сухопутной доктрины. Foto: Ekrano nuotr.

Информацию о пленении либо гибели генерал-лейтенанта Клотье в Украине также опровергли наши коллеги из зарубежных изданий: Logically, VERIFY, Politifact и Reuters. Вот несколько цитат из их материалов:

Politifact: Майор Брайан Эндрис, заместитель по связям с общественностью сухопутного командования союзных войск НАТО, подтвердил в электронном письме PolitiFact, что Клутье не был взят в плен. "Эти слухи абсолютно ложны", - сказал Эндрис. Наш командующий в настоящее время командует сухопутным командованием союзников НАТО в Измире, Турция, и не был в Украине с момента проведения сухопутных штабных переговоров в июле 2021 года". Хотя страны НАТО направляют Украине финансовую и военную помощь, в стране нет ни солдат, ни лидеров НАТО".

Reuters: Сотрудник по связям с общественностью Верховного штаба союзных держав в Европе (SHAPE) (штаб-квартира союзного командования операций НАТО) в своем заявлении агентству Рейтерc сказал: "Эти утверждения абсолютно ложны. Последний визит генерал-лейтенанта Клотье в Украину состоялся в июле 2021 года для проведения сухопутных штабных переговоров в Киеве с целью укрепления партнерства НАТО с храбрыми и боеспособными силами Украины". Офицер добавил: "НАТО – оборонительный Альянс, и НАТО готова сдерживать российскую агрессию, а также заверить своих союзников, что суверенная территория НАТО будет защищена. В Украине нет присутствия сухопутного командования союзников НАТО".

Вердикт:

Видеосюжет основывается на недостоверной информации и является дезинформацией и конспирологической теорией. Наш вердикт – ложь и выдумка.

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