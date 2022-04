Ложь: резня в Буче - театральная постановка

Пользователи в социальных сетях обсуждают видео разминирования украинскими военными Бучи, которое, по их мнению, доказывает, что резня, устроенная российскими военными – деле театральная постановка. Объясняем, что видеосюжет на самом деле настоящий и не опровергает, а доказывает, что ответственность за уничтожение гражданских несут российские военные.

Тезисы видео:

В СМИ появился фрагмент видео, на котором украинские военные раскладывают тела в Буче. Согласно задумке режиссера, все трупы должны попасть в кадр. Не важно, что трупы будут лежать на дороге по ходу движения военной технике. По украинской легенде, они там оказались ещё до вывода российских войск. Ни один труп гусеницами раздавлен не был, их аккуратно объезжали самые манёвренные в мире русские танки. Зачем было снимать на видео процесс подготовки "съёмочной площадки"? Ответим. Украинские информационные центры входят в состав спецназа ВСУ, и все их сотрудники — военнослужащие, которые фиксируют свою работу для отчётов. Также их командиры, которые согласовывают результат, как и все большие начальники, зачастую ленятся выезжать на места съёмок, а утверждают работу дистанционно - современные технологии позволяют отправлять видео куда угодно. Потом они так спешили отправить материал в СМИ, что переслали все исходники. А в редакциях СМИ разве будут знать, что там происходит в кадре? Смонтировали и выдали (оригинальный комментарий из социальных сетей – ред.).

Ложь: резня в Буче - театральная постановка Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео, в котором украинские военные саперы используют крюк-кошку с тросом для разминирования либо проверки того, были ли заминированы тела убитых российскими военными в Буче украинцев, благодаря деятельности российских пропагандистских СМИ и блогеров превратился в сюжет: "украинские военные раскладывают трупы в Буче".

Журналисты Assosiated Press впервые опубликовали этот сюжет из Бучи второго апреля 2022 года. Несмотря на заявления пророссийских блогеров, четко видно, что это не подготовка инсценировки, а работа украинских военных по разминированию Бучи: "солдаты прикрепляют тросы к телам, чтобы вытащить их с улицы на случай, если российские силы заминировали тела убитых людей”. Эксперт, бывший высокопоставленный военный инженер – подрывник на условиях анонимности в беседе с Delfi.ru подтвердил, что то, что мы наблюдаем на видео, соответствует тому, как выглядит работа военного сапера в полевых условиях, когда ведется разминирование.

И мы, и наши коллеги из различных изданий уже неоднократно рассказывали, что Россия при помощи всех доступных средств прилагает массу усилий, чтобы доказать невиновность своих военных за убийство гражданского населения в украинском городке Буча.

Медуза:

Можно с большой уверенностью сказать, что десятки мирных жителей Бучи погибли в то время, когда город находился в руках российской армии, а также сил российских МВД и ФСБ. Обстоятельства смерти этих людей разные. Одни погибли в результате стрельбы на поражение, которую российские военные открыли, когда гражданские приблизились к их колонне. Другие — в результате бессудных казней после задержания.

BBC:

Очевидцы рассказали, что российские солдаты не выпускали из города мужчин через гуманитарные коридоры, а в тех, кто пытался бежать несмотря ни на что, стреляли. Жители Бучи рассказали, что россияне убили множество людей, "расстреливая всех, кого видели". По разным оценкам, количество расстрелянных и замученных российским военнослужащими гражданских лиц в Буче достигает 300 человек.

Медиазона:

1) На одном из первых видео с телами погибших нет никакого движения трупов: в одном случае это царапина на лобовом стекле, в другом — искажение в зеркале заднего вида;

2) Первые фото и видеосвидетельства о трупах на улице были опубликованы еще 1 апреля, а не через 4 дня, как утверждает Минобороны России. Фотографии поступали из разных мест Бучи и от независимых источников;

3) Отряды теробороны и Нацполиция Украины вошли в город 2 апреля — через сутки после того, как были обнаружены первые тела. «Зачистки» людей с белыми повязками не было — погибшие уже лежали на улицах, большинство без повязок;

4) Военные преступления в Буче подтверждаются другими источниками: о происходящем в городе беженцы рассказывали еще в марте, об этом же рассказывают жители Бучи сейчас. В погибших они опознают своих близких, родственников и знакомых. На спутниковых снимках из Бучи видно, что тела на улице Яблоневая лежат давно;

The New York Times:

Анализ спутниковых снимков, проведенный The New York Times, опровергает утверждения России о том, что убийство мирных жителей в Буче, пригороде Киева, произошло после того, как российские солдаты покинули город. Однако анализ видеозаписей и спутниковых снимков, проведенный The Times, показывает, что многие из мирных жителей были убиты тогда, когда российские военные контролировали город.

Вердикт:

Видео на самом деле является фрагментом сюжета журналистов Assosiated Press, снятого во время разминирования улиц Бучи, в которой российские войска уничтожили как минимум несколько сот людей. Видео не является доказательством, того, что, как утверждают пророссийские блогеры, резня в Буче является театральной постановкой. Наш вердикт – манипуляция, фейк и использование фактов для продвижения прокремлевской пропаганды.

