Фейк: Польша заинтересована в разделе Украины

В интернете продолжают распространяться фотографии, которые якобы доказывают, что Польша заинтересована в совместном с Россией разделе Украины. Объясняем, что фотографии на самом деле - подделка.

Тезисы фотографий и текста:

Поляки собираются делить Украину. Обратите внимание на фото. Это кадры сюжетов польского телевидения, снятые в различных воинских подразделениях армии Польши. Если присмотреться, то на стенах можно заметить карту – на ней Украина разделена на несколько крупных частей между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией.

Комментарий DELFI:

Впервые скандальная карта появилась в 2014 году, тогда об этом написали средства массовой информации Польши. Тех, кто стоял за созданием этой карты, установить не удалось. Графически раздел Украины на этой карте более-менее соответствует предложению о совместном польско-российском разделе Украины, с которым к властям Польши в 2014 году обратился Владимир Жириновский, одиозный российский политики (скончавшийся 6 апреля 2020 года).

Карта, которая распространилась в социальных сетях в 2014 году, сейчас используется как доказательство того, что Польша претендует на часть Украины Foto: Ekrano nuotr.

Эта же карта раздела Польши, точнее, ее фрагмент, появилась на фотографии (в правом верхнем углу), на которой запечатлены, скорее всего, польские военнослужащие. По мнению некоторых пользователей, она является доказательством того, что вооруженные силы Польши готовятся к разделу Украины.

Обращаем внимание на то, что в названиях на карте присутствуют ошибки, что позволяет предположить, что автор карты недостаточно знал польский язык. В частности, в польском языке нет слова "resztówka", а есть слово "reszta" (остаток – ред.)

Фотография польских солдат, посещающих музей Холодной Войны в Варшаве, элемент фотографии был изменен с помощью фотомонтажа Foto: Ekrano nuotr.

Также нам бы хотелось обратить внимание на надпись на большой карте, перед которой стоят военные: "Plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego". Польский (или Приморский) фронт – это оперативно-стратегическое объединение Войска Польского в годы холодной войны. Это не может быть оперативным планом польской армии по разделу Украины. Более того, большая карта, у которой стоят военные, находится в музее памяти генерала Рышарда Куклинского в Варшаве, а не в каком-либо штабе вооруженных сил Польши.

Вскоре после предложения Владимира Жириновского о совместном разделе Украины телевидение Польши подготовило сюжет о желании России расширить свои границы за счет соседних стран и идеях Жириновского, проиллюстрировав это следующей картой.

Карта была создана в 2014 году польским государственным телевидением, чтобы проиллюстрировать сюжет, о том, что Кремль предлагает Варшаве раздел территории Украины. Позже использовалась российскими пропагандистами, в качестве доказательства намерений Поль Foto: Ekrano nuotr.

Впоследствии российская сторона воспользовалась этой картой как аргументом в пользу того, что Варшава намеревается вторгнуться в Украину и присоединить к Польше ее западную часть. Кстати, кроме Жириновского в 2014 году раздел Украины властям Польши фактически предлагал глава Российской Федерации – Владимир Путин. Польше должна была бы отойти западная часть Украины, Российской Федерации – восточная. Польша от такого предложения отказалась. Нет никаких доказательств того, что Североатлантический Альянс и Польша, в частности, намереваются нарушить территориальную целостность Украины и поделить ее на части. А вот доказательства того, что Российская Федерация начала военные действия против Украины, и в лице президента России Владимира Путина угрожает государственности и самому существованию Украины, – есть.

Манипуляции были произведены и над второй фотографией. Подробный разбор этого фейка можно прочитать у наших коллег из Stopfake.org и mythdetector.ge.

Слева: Оригинальная версия фотографии; Справа: Фотография после монтажа Foto: Ekrano nuotr.





Вкратце: на этой фотографии (справа) появилась карта, на оригинальной версии фотографии этой карты нет, там просто стена. Хотя автор сообщения заявляет, что на фотографии – польские военные, на самом деле это заявление – частичная ложь. Военный на фотографии только один – Дариуш Мачула. Командир бригады – полковник Дариуш Мачула – вместе с комендантом воинской пожарной команды из Злоченца, младшим капралом Губертом Макарой встретился с командиром Окружной государственной пожарной службы в Дравско-Поморском районе Павлом Дымецким. Целью встречи было подписание соглашения между Военной пожарной службой и окружным штабом Государственной пожарной службы о присоединении к Национальной системе спасения и пожаротушения. Ниже можно ознакомиться с еще одной фотографией, которая снята в этом же помещении, только под другим углом. Карты с таинственными планами на ней нет.

Та же встреча пожарных, сфотографировано под другим углом, отчетливо видно что карты на стене – нет. Foto: Ekrano nuotr.





Вердикт:

Нам удалось отследить появление сообщения о "коварных" планах Польши до канала в мессенджере Телеграм. Канал принадлежит российскому военному корреспонденту и пропагандисту Олегу Блохину. После этого фотографии использовались в ряде пропагандистских и ложных материалов. Об этом можно прочитать в нашем тексте. Блохин и другие российские и пророссийские источники эксплуатирует миф о том, что Польша заинтересована захвате части территорий соседних стран. Миф создан и распространяется пророссийскими СМИ и экспертами достаточно давно, но не имеет под собой никаких доказательств. Мы оцениваем данный материал как дезинформацию и фейк, целенаправленно созданную и размещенную в сети для разжигания национальной розни между украинцами, поляками, венграми и румынами.

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