Ложь: за резней в Буче стоит Украина

Блогер из Москвы записал видеосюжет, в котором утверждает, что за резней в Буче стоит Украина, которой выгодно показывать “якобы зверства России”. Объясняем, что блогер манипулирует, а за событиями в Буче стоят именно российские военнослужащие.

Тезисы видео:

0.30 – 1.19 минута сюжета: “украинские СМИ распространяют новости о якобы зверствах России в этом городе. Не хочу как-то оценивать произошедшее, просто хочу, чтобы вы задались одним вопросом – кому это выгодно и зачем. Давайте разберем по полочкам. Запад только и ждет, что Россия оступится, это же понимают и в Министерстве обороны России. С другой же стороны, для Украины выгодно показать якобы зверства России, потому что это может спровоцировать Запад на поставку тяжелых вооружений”;

2.19 – минута сюжета: “в Украине идет спецоперация“.

Комментарий Delfi.ru:

В начале видеосюжете используются фрагмент интервью Дмитрия Пескова АТН – белорусскому, государственному СМИ. Песков заявляет, что спецоперация в Украине проходит хорошо. Сюжет записал Дмитрий, один из соратников Кирилла Федорова, автора Telegram-канала "Война История Оружие" и YouTube-канала "История оружия".

Самого Кирилла Федорова арестовала Служба государственной безопасности Латвии (СГБ). Федоров, по данным СГБ Латвии, регулярно комментировал в своих видеороликах боевые действия российских вооруженных сил на территории Украины, освещая события в интересах России и восхваляя избранную российскими вооруженными силами военную тактику. В его контенте также были высказывания, направленные против латышей и жителей Латвии.

Дмитрий Макаров проживает в Москве и, по его словам, прилагает все усилия, чтобы продолжить труд Федорова. Сам Кирилл Федоров является гражданином Латвии, перед своим арестом пытался покинуть страну и уехать в Россию.

Мы воздержимся от оценки якобы аналитики Дмитрия Макарова о том, что произошло в Буче, и предоставим факты, о которых российский блогер уже не якобы, а совершенно точно промолчал.

BBC: Через несколько дней после начала вторжения в Украину колонна российских танков и бронетранспортеров, прибывшая в Бучу, была атакована украинскими войсками и двигаться дальше не смогла. Российские военные окопались и оставались в этом пригороде украинской столицы по меньшей мере до конца марта. Очевидцы рассказали, что российские солдаты не выпускали из города мужчин через гуманитарные коридоры, а в тех, кто пытался бежать несмотря ни на что, стреляли. Жители Бучи рассказали, что россияне убили множество людей, "расстреливая всех, кого видели". По разным оценкам, количество расстрелянных и замученных российским военнослужащими гражданских лиц в Буче достигает 300 человек.

Российские ведомства отрицают, что виновниками страшных событий являются российские военные, однако ни одно из них не предоставило доказательств того, что кадры являются постановочными. Более того, видеозапись, на которую ссылается российская сторона и которая, по их мнению, доказывает, что на дорогах лежали актеры, изображающие мертвых людей, совершенно этого не доказывает. С подробным разбором видеозаписи, на которую ссылаются российские СМИ и доморощенные аналитики из Телеграмма и YouTube, можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: какие-либо движения, шевеление тел являются оптическими эффектами.

Медиазона:

1) На одном из первых видео с телами погибших нет никакого движения трупов: в одном случае это царапина на лобовом стекле, в другом — искажение в зеркале заднего вида;

2) Первые фото и видеосвидетельства о телах на улице были опубликованы еще 1 апреля, а не через 4 дня, как утверждает Минобороны России. Фотографии поступали из разных мест Бучи и от независимых источников;

3) Отряды теробороны и Нацполиция Украины вошли в город 2 апреля — через сутки после того, как были обнаружены первые тела. "Зачистки" людей с белыми повязками не было — погибшие уже лежали на улицах, большинство без повязок;

4) Военные преступления в Буче подтверждаются другими источниками: о происходящем в городе рассказывали беженцы еще в марте, об этом же рассказывают жители Бучи сейчас. В погибших они опознают своих близких, родственников и знакомых. На спутниковых снимках из Бучи видно, что тела на улице Яблоневая лежат давно;

Медуза:

Можно с большой уверенностью сказать, что десятки мирных жителей Бучи погибли в то время, когда город находился в руках российской армии, а также сил российских МВД и ФСБ. Обстоятельства смерти этих людей разные. Одни погибли в результате стрельбы на поражение, которую российские военные открыли, когда гражданские приблизились к их колонне. Другие — в результате бессудных казней после задержания. В значительном количестве случаев точные обстоятельства смерти определить пока нельзя (в частности, несколько тел были сожжены). Жителей убивали в разное время и в разных местах, хотя большая часть тел найдена на Яблонской улице — ближайшей к мосту через реку Буча, за которой находится город Ирпень (за этот населенный пункт весь март 2022 года шли тяжелые бои, а Буча оказалась ближайшим тылом российской группировки).

The New York Times:

Анализ спутниковых снимков, проведенный The New York Times, опровергает утверждения России о том, что убийство мирных жителей в Буче, пригороде Киева, произошло после того, как российские солдаты покинули город. Однако анализ видеозаписей и спутниковых снимков, проведенный The Times, показывает, что многие из мирных жителей были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

***

В Украине идет не “спецоперация”, а самая настоящая война, что подтверждает Организация Объединенных Наций, которая подавляющим большинством осудила Россию за агрессию и потребовала либо вывести войска, либо приостановить военные действия в Украине.

Вердикт:

Массовые убийства гражданского населения произошли в тот период времени, когда Бучу занимали российские войска. Блогер манипулирует фактами и своим зрителям и читателям озвучивает одну из версий событий в Буче, которую распространяют российские СМИ, а именно -что события инсценировала Украина. Эта версия полностью себя дискредитировала и не соответствует действительности. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

