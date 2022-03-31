Фейк: НАТО планировала разместить на территории Украины войска, атомное оружие и атаковать Россию

В социальных сетях продолжают обсуждать видеосюжеты, в которых российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев заявляет, что Россия была вынуждена атаковать Украину, так как НАТО намеревалось разместить на украинской территории атомное оружие и начать войну с Россией. Объясняем, что этот сюжет пропаганда и фейк.

Цитата из видео:

Среди тех преступников, которые пришли на Украину, есть находящиеся в розыске люди. На призыв Зеленского откликнулись боевики-сепаратисты из армии освобождения Косова. Которые даже США признали террористической организацией. Мясники, разделывавшие на органы православных сербов.

Задача простая – война с нами. На уничтожение. И мы должны относиться именно так. Мы их опередили, мы их опередили на несколько часов, они конечно планировали нас удушить совсем по-другому. Им хотелось бы реализовать план экономической смерти России, как они говорят смены режима, приведение к власти Ельцина или Горбачева.

Декабрь 2021 года: Россия получила данные о планах НАТО разместить на территории Украины четыре бригады военных, две сухопутных, одна морская, одна воздушная. Причем воздушная бригада с возможностью несенья ядерных боеголовок, согласовать ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН.

Скорее всего к концу года они бы спровоцировали конфликт и начали против России полномасштабные боевые действия с применением ядерного оружия. То есть НАТО планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России. Ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам. Чтобы не допустить Третьей мировой война и нападения на Россию с использованием ядерного оружия Россия приняла решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок. Запад через соцсети давит, что Россия напала, им обидно что их планы разрушили, что Россию теперь не уничтожить ядерным оружием, которое есть в Украине и за счет Украины. Время подлета боеголовок от Харькова до Москвы как сказал Путин три минуты, из США – 30 минут, то есть время ответить.

Только сейчас появилась возможность обнародовать разведанные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ДНР и ЛНР, Путин опередил НАТО и фактически спас сотни тысяч жителей республики. Украинская армия под руководством нацбатов готовилась начать операцию в Донбассе 25 февраля 2020 года. Путин буквально на сутки опередил планы Киева и Запада.

Комментарий DELFI:

Видео представляет собой фрагмент из передачи, которую на российском, федеральном канале ведет известный российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. Риторика, как и факты, на которых строит свои монологи Владимир Соловьев, оставляют желать лучшего. Для начала отметим, что никаких доказательств, того, что на стороне Зеленского в рядах иностранного легиона воюют люди из Армии Освобождения Косова – Соловьев не приводит.

Насколько нам удалось выяснить впервые информация о том, что некоторые ветераны Армии Освобождения Косова решили присоединиться к украинским военным, появилась в начале марта на хорватском языке в канале в сети Телеграмм. После этого ее подхватили и распространили российские и пророссийские СМИ, блоггеры и инфлюэнсеры. Несколько ранее о том, что хорватские добровольцы намереваются присоединиться к украинцам сообщали хорватские издания. Однако ни хорватское правительство ни представители хорватских ультрас не подтверждают заявлений российской стороны и Владимира Соловьева в частности.

Что подтверждают факты, так это то, что Россия намеревается массово использовать в Украине иностранных наемников, прежде всего из стран Ближнего Востока.

НАТО не планировало размещать военные силы на территории Украины, так как Украина не состоит в Североатлантическом Альянсе. Этого не подтверждают ни западные СМИ, ни сам Альянс НАТО. Процитируем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: “Боевых частей НАТО на территории Украины нет вообще. Мы дали понять, что у нас нет никаких планов и преднамеренного ввода войск НАТО в Украину. Мы ясно дали понять, что мы уже увеличили и увеличиваем присутствие войск НАТО в восточной части Североатлантического союза на территории НАТО”.

Заявления о размещении частей НАТО, с последующим нанесением последними удара при помощи атомного вооружения по России – это ничто иное как попытка России и российских СМИ оправдать военные действия против Украины. Нет никаких фактов, которые могли бы подтвердить подготовку Североатлантического Альянса к конфликту с Российской Федерацией, зато есть множество данных о том, что Россия в течение как минимум нескольких месяцев концентрировала войска у границ с Украиной, для того чтобы развязать войну. То что Россия начала войну против Украины признает Организация Объединенных Наций. 2 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины», а Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины.

Российский телеведущий ошибается, когда заявляет, что в Украине у власти находятся националисты. Более того в Украине действует закон, который запрещает «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Владимир Зеленский является демократично избранным президентом и пользуется поддержкой населения Украины.

Вердикт:

Владимир Соловьев использует агрессивный язык, пытается вызвать как можно больше негативных эмоций, запугать зрителей и оправдать войну в Украине. Использует откровенно недостоверные факты и пытается манипулировать аудиторией. Наш вердикт – пропаганда войны и фейк.

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