Фейк: российские военные не убивают мирных граждан и вскоре займут всю территорию Украины

Около миллиона просмотров в социальных сетях набрало видео, авторы которого распространяют информацию о том, что российская армия старается щадить украинских гражданских и военных и вот-вот займет всю территорию Украины. На самом же деле этот видеосюжет - фейк и манипуляция.

Тезисы видео:

1) Анализ Института по изучению войны (ISW) американского аналитического центра о том, что "у российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других больших городов", - ошибочный. Данный анализ, по мнению авторов видео, является пропагандистской агиткой;

2) Российский журналист заявляет, что в отчете американских аналитиков прослеживается, что войска Российской Федерации не стали штурмовать крупных украинских городов, как этого желал Збигнев Бзежинский (журналист либо ошибается, либо целенаправленно перевирает фамилию Бжезинского – ред.), рисовавший огромные потери российских военных и мирных жителей в пылающих городах-миллионниках;

3) 1,39 минута сюжета – голос за кадром сообщает: "реальность такова, что российская армия не воюет, а проводит специальную военную операцию, в ходе которой минимизация потерь не только среди населения, но и среди воинского контингента противника является не менее важной целью, чем все остальные, поставленные перед нашими вооруженными силами";

4) 2,24 минута сюжета – голос за кадром ссылается на независимого американского военного аналитика Скотта Риттера, который считает, что российские военные ведут боевые действия, сознательно ограничивая свои возможности из гуманитарных соображений. Российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди российских военных;

5) Россия не планировала никакого блицкрига. Киевские власти столько врали своему населению, что им (гражданам Украины) просто невозможно объяснить, что военно-экономическое положение "режима" в Киеве ухудшается. Нет ничего, что можно было бы выдать за успехи в войне;

6) Блицкриг из санкций готовили против России на Западе. Экономическая война для стран Запада против России – убийственная. Запад не обладает ресурсами для экономической изоляции России. Если потребуется, в ближайшие дни будут взяты как Киев, так и Одесса, Львов и другие города-миллионники;

Подкаст: "В чем сила, брат" и что не так с "Аспектами"?

Комментарий Delfi.ru:

Журналисты "Аспектов" в своем видеосюжете много говорят о дезинформации со стороны Запада, но на самом деле весь их сюжет - пропаганда, которая с тем, что происходит в действительности, имеет очень немного.

С Институтом по изучению войны (ISW) сотрудничают известные эксперты, среди которых - генералы армии США, которые принимали участие в военных действиях. Одним из авторов отчета о том, что российская армия в войне в Украине выдыхается, является Фредерик Каган, американский историк, доктор наук и профессор военной истории в Военной академии США.

Отчет Института по изучению войны подготовили профессиональные аналитики, ученые и бывшие военные, а вот кто подготовил сюжет "Аспектов", в котором, кроме пропаганды и выдумок, ничего нет, можно только предполагать. Вполне возможно, что авторами и комментаторами сюжета "Аспектов" в социальных сетях являются сотрудники одной из "фабрик троллей", которые получают денежное вознаграждение за распространение пророссийского влияния.

“Компетентность” людей, которые работают на “Аспекты”, как политических или военных аналитиков, с головой выдает то, что они перевирают фамилию Збигнева Бжезинского, американского политолога и государственного деятеля.

Авторы, подготовившие сюжет "Аспектов", называют войну, которую Российская Федерация начала против Украины, "спецоперацией", в то время как даже генеральный секретарь ООН признает: "Месяц назад Российская Федерация в нарушение Устава ООН начала массированное вторжение на суверенную территорию Украины. Это произошло после нескольких месяцев наращивания огромного числа вооруженных сил вдоль границы с Украиной. С тех пор мы видим ужасающие человеческие страдания и разрушения в городах, поселках и деревнях. Вот уже более двух недель Мариуполь находится в окружении российской армии, которая его безжалостно бомбит, обстреливает и атакует. За что?"

Международный Суд ООН потребовал, чтобы Москва приостановила военные действия на территории Украины.

В своем сюжете "Аспекты" лгут и о том, что российская армия стремится минимизировать военные потери. Жертвы как среди военных обеих сторон, так и гражданского населения исчисляются тысячами. Нападение России на Украину привело к масштабным перемещениям населения. Свои дома покинули более 10 миллиона жителей Украины. Примерено 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами. Более 3,3 млн человек бежало из Украины в соседние страны. С начала боевых действий в Украине погибли не менее 925 мирных жителей. Ущерб, причиненный в результате повреждений и разрушений инфраструктуры, зданий, дорог, мостов, больниц, школ и других материальных ценностей, составляет не менее 100 миллиардов долларов США.

Ложь и то, что российские войска не обстреливают мирных городов. Харьков и Мариуполь практически перестали существовать в результате обстрелов и бомбежек военно-воздушных сил Российской Федерации. О том, что происходит в Харькове, можно узнать здесь. О том, как российские военные при помощи снарядов и бомб уничтожают Мариуполь, можно узнать здесь.

Город практически стерли с лица земли, и это не очень-то похоже на гуманность, не так ли?

В Харькове погиб 96-летний Борис Романченко — бывший узник нацистских лагерей, сумевший выжить в Бухенвальде. В его квартиру в многоэтажке попал снаряд. Заявления о том, что российские военные не открывают огонь по мирным жителям, - выдумка и пропаганда. Их опровергают свидетельства самих российских журналистов.

Независимый американский эксперт Скотт Риттер, на слова которого ссылаются люди из "Аспекто"”, действительно существует. Однако у этого американского эксперта весьма неоднозначная репутация. Во-первых, он провел несколько лет в тюрьме за попытки педофилии, во-вторых, его жена, Мария Хатиашвили, россиянка и гражданка СССР, переводчица, скорее всего, до их свадьбы в 1991 году поддерживала отношения с КГБ. В-третьих, Риттер с 2019 на регулярной основе сотрудничает с пророссийским каналом Russia Today.

Все эти факты вызывают определенные сомнения в беспристрастности и независимости американского эксперта.

Готовила Россия блицкриг или нет – факт остается фактом, продолжается уже 29 дней. Именно это и является свидетельством военного успеха Украины. Война, которая для Российской Федерации стоит все больше денег и жизней. Согласно международным источникам, потери российской армии на данный момент составляют порядка 10 000 человек, количество раненых оценивается в 16 – 17 тысяч человек. Представители НАТО считают, что потери российских войск составляют до 40 тыс. человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести или попавшими.

С тезисом, что санкции против России являются самоубийственными для Запада, можно поспорить. На самом деле, практически все аналитики и экономисты сходятся в том, что санкции западных стран приносят огромные проблемы для экономики Российской Федерации. В конечном счете западные страны смогут со временем полностью отказаться от газа и нефти из России, которой придется продавать по сниженной цене черное и голубое золото Китаю.

Вердикт:

Видеосюжет является грубой манипуляцией, не содержит никаких доказательств, кроме личного мнения авторов и передергивания фактов. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

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