Фейк: за пандемией коронавируса и нападением России на Украину стоит "мировое правительство"

В одном из развлекательных видеороликов, появившихся в социальных сетях, обыгрывается теория, согласно которой за пандемией COVID-19 и нападением России на Украину стоит некое мировое правительство. Рассказываем, почему это не так.

Тезисы видео:

Коронавирус, штамм коронавируса Омикрон, война, инфляция и дефолт – это, скорее всего, не совпадение, а часть какого-то хитрого плана.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой короткий развлекательный ролик, в нем используется конспирологическая тематика. Автор ролика пытается выстроить цепочку из ряда независящих друг от друга событий и доказать существование мирового правительства, которое стоит за рядом крупных общемировых событий. Конспирологические теории подобные этой, как правило, распространяются во время крупных общественных и политических потрясений и катастроф. Мы уже писали ранее о подобных конспирологических теориях.

О причинах популярности таких видео и текстов в социальных сетях Delfi рассказал Илья Яблоков, лектор журналистики и цифровых медиа Факультета журналистики университета Шэффилда: "В таких видео, как это, эксплуатируется тема коронавируса, к которой прикреплена древнейшая идея конспирологии о том, что всей мировой экономикой правит мировое правительство. Единственное объяснение популярности видео - это то, что люди, которые верят в конспирологию, при помощи вот этого видео получают дополнительные аргументы для своей веры в теории заговора о том, что коронавирус – это орудие депопуляции планеты".

Также нам бы хотелось процитировать фрагмент из материала наших коллеги из BBC:

"Коварный план всегда остается ключевым элементом конспирологической теории, ее рациональным обоснованием. Конечная цель коварного плана почти всегда одинакова – глобальное доминирование. Кроме того, такой план обречен на "выживание" даже в случае гибели или выхода из игры влиятельных участников заговора, говорит старший преподаватель психологии из лондонского Открытого университета Джован Байфорд.

"Исследования показывают, что есть связь между уровнем стресса и восприимчивостью к конспирологическим теориям. Когда кто-то не чувствует, что он управляет собственной жизнью - в период потрясений или переживаний - конспирологические теории кажутся более убедительными", – говорит психолог из университета Винчестера Майк Вуд.

Более подробно о культуре теорий заговора в России можно узнать здесь и здесь.

Вердикт:

Видеоролик является одной из интерпретаций конспирологических теорий. Никаких фактов, подтверждающих эту теорию заговора, не существует. Наш вердикт – ложь.

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