Фейк: Российский предприниматель оправдывает Кремль и обвиняет Украину

Более миллиона просмотров в социальных сетях набрало видео, в котором российский предприниматель оскорбляет правительство Украины и требует, чтобы оно согласилось подписать мирный договор с Россией. Мы проверили видео и выяснили, что автор повторяет ряд выдумок и фейков о том, что происходит в Украине, и пытается оправдать развязанную Кремлем войну с Украиной.

Тезисы видео:

1) Автор видео заявляет о том, что Украина намеревалась разрешить военно-морскому флоту США разместить свои силы в Крыму. Именно поэтому, как заявляет Олег Пахолков, Украина и потеряла Крым;

2) Олег Пахолков заявляет, что, начиная с 2014 года, когда появились непризнанные республики ДНР и ЛНР, Украина ничего не сделала, чтобы договориться дипломатическим, мирным путем. В результате Владимиру Путину, чтобы спасти несчастных жителей ДНР и ЛНР, пришлось признать республики;

3) Пахолков сообщает, что за два дня, которые прошли с момента признания Путином ДНР и ЛНР, украинская сторона нарушила перемирие более тысячи раз и открыла огонь по территории этих республик.

Комментарий Delfi.ru:

Автором видео, который в течении трех минут ругается матом и сообщает ряд курьезных, выдуманных либо им самим, либо подхваченных у других политических фальшивок, является Олег Пахолков – одиозный российский предприниматель и агрессивный политтехнолог.

В российских средствах массовой информации сообщения о том, что Украина могла предоставить базу военно-морским силам США в Крыму, а потому России пришлось вмешаться и вернуть полуостров, появляются постоянно. Это один из лозунгов, при помощи, которых Москва пытается оправдать аннексию Крыма и который полностью не соответствует действительности. Подробно о том, какие усилия прилагает Российская Федерация, чтобы доказать свою правоту в вопросе аннексии Крыма, можно прочитать у наших коллег из euvsdisinfo.eu.

Пахолков лжет, когда заявляет, что Украина, начиная с 2014 года, ничего не сделала для того, чтобы мирным путем договориться с непризнанными республиками – ДНР и ЛНР.

Что сделала Украина: приняла закон об особом статусе и амнистии (2014 г.), а также разработала законопроект о местных выборах (2014 г.). Украина приняла поправки к конституции для предоставления большей автономии территориям, которые она в настоящий момент не контролирует (2015 г.). В действительности нет доказательств того, что русскоговорящие или этнически русские жители востока Украины подвергались преследованиям со стороны украинских властей, не говоря уж о геноциде. Это подтверждают отчеты, опубликованные Советом Европы, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ. Более подробно о мифах, которые создали российские СМИ, можно прочитать здесь.

Более того, поводы, при помощи которых Российская Федерация оправдывает свое нынешнее вторжение в Украину и военные действия, также являются выдумкой. Об этом можно узнать, например, здесь и здесь. Вкратце: Украина не готовила совместно с НАТО нападение ни на ДНР, ни на ЛНР, ни тем более на Россию. Украина не устраивала массированных артиллерийских обстрелов Донецка, Украина не взрывала в центре Донецка начиненные взрывчаткой автомобили-ловушки.

"Нападения", о которых сообщает Россия, были основаны либо (а) исключительно на “верьте нам, потому что мы так говорим”, либо (б) на фальсифицированных видеосвидетельствах или (c) видеоматериалах, которые невозможно проверить. Если бы хоть одно из них было достоверным, то были бы опубликованы видеоматериалы, которые могут пройти проверку – или же это сфальсифицированных видео, подлинность которых невозможно подтвердить, пишет расследователь, основатель Bellingcat Христо Грозев.

Вердикт:

Олег Пахолков распространяет ложную информацию и пытается повлиять на общественное мнение с целью оправдать развязанную Кремлем войну с Украиной. Наш вердикт – ложь.

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