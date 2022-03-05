Дезинформация: украинцы взрывают свои города, а российская армия пытается спасти жителей Украины

В социальных сетях появилось видео, в котором якобы французская журналистка заявляет о том, что у нее есть свидетельства того, что украинские города бомбят и уничтожает не российские военные, а сами украинцы. Мы проверили видео и пришли к выводу, что француженка распространяет дезинформацию.

Тезисы видео:

Видео представляет собой фрагмент выступления французской активистки Анны-Лауры Боннель, которая с разрешения властей Российской Федерации работает в качестве журналистки на территории Украины и Донбасса. Анна-Лаура Боннель заявляет, что за всеми обстрелами территории как самой Украину, так и территории Украины, оккупированной сепаратистами из непризнанных республик – ДНР и ЛНР - стоят вооруженные силы Украины.

Комментарий Delfi.ru:

Французская журналистка либо ошибается, либо стала жертвой манипуляций с российской стороны. Объясняем, как это стало возможно и что на самом деле происходило на Донбассе. Так называемые непризнанные практически никем, кроме самой Российской Федерацией, Донецкая и Луганская народные республики образовались в результате появления сепаратистов, за которыми стояла Москва. Прочитать об этом можно здесь и здесь. В результате действий Российской Федерации и сепаратистов из ДНР и ЛНР к весне 2020 года бежало 1,44 миллиона человек.

В результате нынешнего военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидает, что границы соседних с Украиной стран пересекут до 4 миллионов человек. Вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Украины в 2014 году закончилось аннексией Крыма, в этот раз присутствует угроза существованию независимого украинского государства.

Практически все сообщения, которые ранее распространялись российскими средствами массовой информации или журналистами, работающими на эти СМИ, после проверки оказались дезинформацией и постановкой. Так оказалось фейком видео о том, что "польскоязычные диверсанты планировали взорвать цистерну с хлором на территории очистного сооружения вблизи города Горловка". Фейком оказалось и видео, в котором шел рассказ о мужчине, у которого от удара украинской артиллерии оторвало ногу. Когда они двигают его, можно увидеть, что у него протез. Фейком оказалось сообщение российских СМИ об уничтожении во второй половине февраля двух единиц украинской бронетехники, которые пересекли российскую границу.

Наши коллеги из Радио Свобода пишут: наиболее показательной дезинформацией этих дней является повод для эвакуации жителей оккупированных территорий, озвученный контролируемыми Россией силами в ОРДЛО. Они объявили, что ВСУ вот-вот нападут на Донецк и Луганск. Тем не менее, массированные обстрелы начались по подконтрольной Украине территории, в чем могли убедиться десятки журналистов, работавших в это время на линии соприкосновения – в частности, и журналисты Радио Свобода. Как выяснилось вскоре по метаданным, объявления об эвакуации главари "ЛДНР" записали за день до начала обострения ситуации на Донбассе.

"Нападения”, о которых сообщает, Россия были основаны либо (а) исключительно на “верьте нам, потому что мы так говорим”, либо (б) на фальсифицированных видеосвидетельствах или (в) на видеоматериалах, которые невозможно проверить. Если бы хоть одно из них было достоверным, то были бы опубликованы видеоматериалы, которые могут пройти проверку – или на сфальсифицированных видео и тех материалах, подлинность которых невозможно подтвердить, пишет расследователь, основатель Bellingcat Христо Грозев.

Вердикт:

Практически все свидетельства обстрелов территории Донбасса со стороны Украины являются липовыми и неподтвержденными, а вот свидетельств обстрела украинской территории со стороны сепаратистов достаточно. Мы считаем, что видео выступления французской активистки Анны-Лауры Боннель является попыткой распространить дезинформацию и фейки.

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