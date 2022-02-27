Манипуляция: "проклятые колдуны-ученые" при помощи прививок убивают людей

Несколько десятков тысяч пользователей социальных сетей поделилось видео, в котором Герман Стерлигов, российский предприниматель, заявляет о том, что все ученые — сатанисты, которые при помощи вакцин распространяют СПИД. Объясняем, что Стерлигов заблуждается и верить ему не следует.

Тезисы видео:

1) СПИДа не существует, он появился потому, что миллионы людей постоянно прививаются экспериментальными вакцинами, которые придумывают проклятые колдуны-ученые;

2) Прививают не от болезни, это прививка болезни. Эти болезни снижают у человека иммунитет, все от прививок;

Манипуляция: “проклятые колдуны-ученые” при помощи прививок убивают людей Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой фрагмент интервью, которое Дмитрию Гордону, известному украинскому журналисту, в 2011 году дал Герман Львович Стерлигов, российский предприниматель и менеджер.

Герман Стерлигов - крайне противоречивая личность. Он считает, что жену и детей нужно наказывать ремнем, у супруги должен быть один хозяин – муж, ученые – сатанисты, их нужно убивать, считает, что православная и католическая церкви впали в ересь, а России, Беларуси и Украине нужно объединится в единое государство.

Что бы там не вещал Стерлигов а ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, который и вызывает СПИД, существует и это доказано еще в 1984 году. ВИЧ появился вовсе не из-за прививок:

• ВИЧ-инфекция у людей произошла от одного из видов шимпанзе в Центральной Африке;

• Шимпанзе-версия вируса (называемая вирусом иммунодефицита симулянтов, или SIV), вероятно, передалась людям, когда они охотились на этих шимпанзе ради мяса и контактировали с их зараженной кровью;

• Исследования показывают, что ВИЧ мог перейти от шимпанзе к человеку еще в конце 1800-х годов.

Рост числа хронических болезней связан с плохим питанием, употреблением табака, отсутствием физической активности, избыточным употреблением алкоголя, а вовсе не с тем, что люди прививаются от опасных заболеваний. Повторим: к факторам риска развития рака и других неинфекционных заболеваний также относятся употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро.

Стерлигов кривит душой, когда заявляет, что вакцины не предотвращают заболеваний. Благодаря вакцинам практически исчезли такие болезни, как оспа, полиомиелит, корь. Об эффективности вакцин в предотвращении этих заболеваний можно прочитать здесь и здесь.

Вердикт: В своем эмоциональном выступлении Стерлигов озвучивает свою личную позицию, которая не подтверждается никакими фактами и противоречит накопленным человечеством знаниям за как минимум двести лет. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!