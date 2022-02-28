Ложь: вакцинирование – это один большой обман

В социальных сетях появилось видео, в котором сравниваются инфекционные болезни и COVID-19, а затем сообщается, что вакцина от коронавируса – один большой обман. Мы проверили видео и выяснили, что его автор грубо ошибается и манипулирует информацией. Наш вердикт – ложь.

Тезисы видео:

1) Что это за вакцина, если нужно носить маску (при других болезнях – дифтерия, столбняк, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит и туберкулез – маски носить не требовалось) и соблюдать социальную дистанцию;

2) Что за вакцина, если распространяет вирус после вакцинации;

3) Требуется госпитализироваться после полной вакцинации;

4) Нас обманули.

Комментарий Delfi.ru:

Автор видео пытается сравнить ряд болезней, которые вызывают разные возбудители – бактерии и вирусы, которые передаются разными путями и у которых разная летальность и разный индекс репродукции (определяется как количество индивидуумов, которые будут заражены типичным заболевшим, попавшим в полностью неиммунизированное окружение при отсутствии специальных эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, например, карантина – ред.). Кстати, индекс репродукции болезни у коронавируса – 1,4 – 5,7.

Дифтерия – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией, передается воздушно-капельным путем. Подробно о заболевании и его профилактике можно прочитать здесь. Во время вспышек дифтерии летальность достигает 10% и даже выше там, где отсутствует антитоксическая противодифтерийная сыворотка. Врачи сходятся на том, что лучшая мера профилактики против дифтерии – вакцины (индекс репродукции болезни 1,7 – 4,3).

Столбняк – это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии. Столбняк можно предотвращать путем иммунизации вакцинами, содержащими столбнячный анатоксин. Человек, заболевший столбняком, не может заразить окружающих. Подробно о болезни можно прочитать здесь.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним не имеющих иммунитета к кори людей. Вирус передается от человека к человеку через респираторные капли, образующиеся при кашле и чихании больных людей (поэтому в случае вспышки кори маски / респираторы также являются эффективным средством защиты). Подробно о болезни можно прочитать здесь. Эффективным средством для борьбы с болезнью считаются прививки (индекс репродукции болезни – 12 – 18).

Краснуха – эпидемическое вирусное заболевание с инкубационным периодом около 15-24 дней. Передается воздушно-капельным путем. Основным методом профилактики является вакцинация (индекс репродукции болезни – 5 – 7).

Ветряная оспа – острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи. Подробно о болезни можно прочитать здесь. Профилактика – изоляция на дому и вакцинация (индекс репродукции болезни 10 – 12).

Гепатит – воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной, этиологии. Подробно о болезни можно прочитать здесь. Гепатит может быть инфекционным, бактериальным, токсическим, лучевым, аутоиммунным и ишемическим.

Менингит – возбудителями менингита могут быть многие микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибки и паразиты. О болезни можно прочитать здесь. Наиболее эффективным способом обеспечения длительной защиты от заболевания являются безопасные вакцины.

Туберкулез – возбудителем туберкулеза является бактерия, которая чаще всего поражает легкие. Туберкулез излечим и предотвратим. Туберкулез передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании больного. Основной профилактикой туберкулёза на сегодняшний день является вакцина БЦЖ. Она защищает от самой опасной формы туберкулёза — туберкулёзного менингита.

Некоторые вакцины действительно дают так называемый стерилизующий иммунитет: как только наш организм обнаруживает знакомый патоген, тот немедленно уничтожается, не успевая ни попасть в клетку, ни тем более начать заражение. Однако в мире вакцин это скорее исключение, чем правило. Большинство препаратов обеспечивают лишь частичную защиту, которая не предотвращает инфекцию, а лишь снижает тяжесть болезни. Именно так действует и вакцина от Covid-19.

Госпитализироваться после вакцинации от коронавируса не требуется, (однако в крайне редких случаях в результате побочных явлений после вакцинации может понадобиться медицинская помощь в стационаре). За весь период анализа (с мая 2021 года по 31 января 2022 года) вероятность госпитализации с COVID-19 у полностью вакцинированных жителей Нью-Йорка была на 90,1% - 95,8% ниже, чем у невакцинированных.

Вердикт: Автор видео или сознательно, или несознательно путает термины, разные болезни, разные вакцины, разные способы борьбы с инфекционными болезнями и приходит к ложным выводам. Наш вердикт – ложь.

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