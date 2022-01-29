Фейк: мировое правительство хочет захватить человечество

Как минимум несколько сот тысяч человек посмотрели фрагмент видео, записанного в радиостудии "Комсомольской правды". В нем говорится о якобы существующих планах мирового правительства при помощи евгенических экспериментов захватить власть над человечеством. Мы проверили видео и выяснили, что ничего общего с действительностью оно не имеет.

Тезисы видео:

1) Международные элиты стремятся к тому, чтобы вывести / создать вид так называемых служебных людей, которые будут обладать ограниченным сознанием;

2) При помощи искусственной матки можно массово создавать искусственных людей, редактировать геном человека;

3) Рассуждает о плане Даллеса, который осуществлялся при финансовой поддержке Рокфеллера, и в результате чего США создали Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ – ред.). Основная цель ВОЗ – захват контроля над процессами здравоохранения во всем мире и влияние на их при помощи вакцинации;

Фейк: мировое правительство хочет захватить человечество Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео является фрагментом выступления журналиста в радиостудии "Комсомольской правды". Во время эфира демонстрировались кадры, на которых Михаил Ковальчук, известный российский ученый-физик, заявляет о том, что международные элиты стремятся при помощи редактирования генома изменить человечество, создать новый вид людей – служебных. Ведущего передачи Иван Борисович Миронов - российский писатель, политик и кандидата исторических наук. Миронов время от времени ведет свои эфиры из радиостудии "Комсомольской правды".

Ранее и мы, и наши коллеги из иностранных изданий уже писали о том, что Ковальчук как минимум заблуждается в своих откровениях и сознательно распространяет ложь.

Михаил Ковальчук со своими откровениями выступил на круглом столе "Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее", который прошёл 25.08.2020 в рамках международного военно-технического форума МВТФ "Армия-2020" (организацией форума занимается Министерство обороны Российской Федерации – ред.). Первоначально видеосюжет появился осенью прошлого года в социальной сети YouTube и в авторской программе Никиты Михалкова "Бесогон".

Идеи о создании "служебного человека" являются очередной конспирологической теорией. О том, почему не нужно верить в эту теорию, мы уже писали. Вкратце: теория Михаила Ковальчука о создании / евгенике "служебного человека" построена на полностью ложных предпосылках и является ничем иным, как фантазиями Ковальчука;

Ученые действительно работают над созданием искусственной утробы, но не для евгенических экспериментов, а с целью сохранения жизней недоношенных детей. Подробнее с разбором этого фейка можно ознакомиться здесь. План Даллеса, на существование которого ссылается Ковальчук, не более чем миф и никогда не существовал в реальности. О мифах, которые породил план Даллеса, можно прочитать здесь. Вкратце: в том виде, в котором цитируется, “План Даллеса” нигде не был опубликован, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен. Текст, приписываемый Даллесу, впервые появился в российской печати в начале 1990-х годов и представляет собой подборку фрагментов романа А. С. Иванова "Вечный зов" в редакции 1981 года.

О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Вкратце: когда в 1945 году дипломаты собрались для создания Организации Объединенных Наций, они обсуждали создание глобальной организации здравоохранения. Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. Определенное влияние на ВОЗ оказал фонд Рокфеллера. Ничего таинственного в этом нет и узнать подробности можно здесь.

Вердикт: Факты, представленные в видео, не соответствуют действительности. Наш вердикт - ложь

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!