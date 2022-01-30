Фейк профессора, которому "Бог вкладывает в голову": коронавирус — это результат химического отравления

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать видео, в котором профессор Владимир Гончарук заявил, что на самом деле пандемия коронавируса является последствием дезинфекции воды и окружающей среды при помощи химического вещества полигексаметиленгуанидина. Мы проверили видео и выяснили, что откровения профессора не заслуживают доверия.

Тезисы видео:

1) Для обеззараживания в воду добавляется препарат гуанидин. Гуанидин является токсичным, вызывает нарушение на генетическом уровне. Препарат попадает в кровь и затем поражает альвеолы легких. В результате заболевания коронавирусом люди задыхаются, то есть коронавирус — это химическое отравление легких полигексаметиленгуанидином;

2) Гуанидин, по словам профессора, добавляется во всю бутилированную воду для уничтожения микрофлоры. Такая вода используется, например для мытья дорог, появляется водная пыль, содержащая капельки воды, и попадает в легкие человека.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет, в котором Гончарук делится своими откровениями, является фрагментом из двухчасовой передачи, которая появилась на канале ДНК (Действительно Народный Канал) в YouTube. Прежде чем вы решите поверить в слова Гончарука, нужно понимать, что профессор в последнее время получил известность благодаря таким заявлениям:

* “Земле всего лишь 15 тысяч лет, не миллионов, не миллиардов. Это моя точка зрения. Её пока не разделяет никто. Но все, кто не разделяют, все ошибаются. Он мне вложил в голову ночью, Бог. Около года назад”;

* “Я вам могу сказать, кто построил пирамиды. Да-да, я позавчера об этом узнал. Бог! И сделал он это во время Великого Потопа. Это было 9-е тысячелетие. В понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело, и он выгнал Адама с Евой. Но Адам — это искусственно созданный человек, а был другой, Иисус, семя Бога. И святая Мария, которая родила его в пещере Вифлеемской. Пирамиды – это творение рук Божьих, а под Богом я понимаю слово «природа».”;

* “Вот именно, дельфины дрессируют людей, чтобы те правильно себя вели при общении с ними… Интеллект человека в том, что он научился понимать природу и извлекать из нее определённую пользу – но не всегда рациональную пользу мы извлекаем, вот в чём проблема”;

* “Я сейчас выступаю действительно против всех учёных мира, которые используют радиоуглеродные, радиоактивные методы – всевозможные, и оценивают возраст Земли в миллиарды, ну в лучшем случае миллионы лет. А я считаю, 15 тысяч – это правильный отсчет, как написано в Библии”.

Сомнительно, что из всего человечества Бог выбрал именно профессора Владислава Гончарука, чтобы открыть сакрально знание. Однако нам бы хотелось отметить, что существует такие психические расстройства, как бредовые идеи величия. Бред изобретательства может проявиться, например, таким образом – убеждённость больного в том, что он сделал выдающееся открытие, вывел формулу вечной молодости, нашёл лекарство от всех неизлечимых болезней и т. п.

Ошибается профессор и насчет египетских пирамид. Историки давно выяснили, что пирамиды построил не Бог, а люди, и случилось это вовсе не по придуманному Гончаруком летоисчислению мира в 9 тысячелетии. Самой древней считается пирамида Джосера, построенная архитектором Имхотепом в период с 2667 по 2648 гг. до н. э. Существует достаточно доказательств того, что Бог (ни христианский, ни иудейский, ни Аллах, ни Будда Гаутама, ни Сусаноо японцев и ни НЛО) не имел никакого отношения к строительству пирамид. О строительстве пирамид помимо прочего можно прочитать и здесь.

Гончарук считает, что только он понял, почему коронавирус приводит к заболеваниям легких – в результате отравление полигексаметиленгуанидином. То есть люди болеют в результате того, что для борьбы с коронавирусом по всему миру для дезинфекции используется полигексаметиленгуанидин. Тем не менее профессор, как и те, кто считает, что он открыл великую тайну коронавируса, проигнорировали одну важную вещь. SARS-CoV-2 - это вирусное заболевание, это доказано научными исследованиями, геном вируса расшифрован. Симптомы COVID-19: кашель, одышка или затрудненное дыхание, повышение температуры тела или озноб, боль в мышцах или ломота в теле, рвота или диарея, недавняя потеря вкуса или обоняния.

Профессор прав только в одном: и гуанидин, и его производное - гидрохлорид полигексаметиленгуанидина - в чистом виде являются токсичными веществами, однако их используют лишь в качестве активного ингредиента дезинфицирующих средств, поэтому говорить о глобальном отравлении людей – что-то на уровне фантастики. Тем не менее стоит отметить, что использование полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) в увлажнителях воздуха в Южной Корее привело к смерти около 500 человек. О том, каким образом и в каких областях в ЕС используется полигексаметиленгуанидин, можно прочитать на сайте Европейского агентства по химикатам.

Подробно с разбором мифотворчества профессора о коронавирусе можно ознакомиться здесь и здесь.

Вердикт: Откровения профессора мы расцениваем как ничем не подтвержденную информацию, практически наверняка ложную.

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