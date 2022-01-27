Ложь: ЕС призывает отменить Нюрнбергский кодекс

В интернете появился материал, в котором журналистка российского издания "Московский комсомолец" сообщает о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, на одной из своих пресс-конференций призывала отменить Нюрнбергский кодекс. Мы выяснили, что на самом деле Урсула фон Дер Ляйен ничего такого не говорила, а "Московский Комсомолец" распространил фейк.

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Глава ЕК Урсула фон Дер Ляйен призывает отменить Нюрнбергский кодекс.

Комментарий Delfi.ru:

Материал появился на интернет-портале российского издания "Московский комсомолец", его автором является российская журналистка Екатерина Сажнева. Она не только ошибается, но и распространяет дезинформацию, которая появилась в социальных сетях. Помимо "МК" эту же информацию разместили такие российские СМИ, как "Правда.ру" и РИА "Катюша".

Пресс-конференция, на которой Урсула фон Дер Ляйен якобы выступила с призывом отменить Нюрнбергский кодекс, прошла 1 декабря 2021 года. Глава Еврокомиссии ответила на вопросы журналистов о распространении коронавируса в Европе, во время ответов Нюрнбергский кодекс она не упомянула ни разу, не говоря уже о призывах его отменить. Вкратце: Нюрнбергский кодекс – это договор, заключенный после Второй мировой войны. В нем содержится принцип, согласно которому люди не должны насильно подвергаться медицинским экспериментам. Противники вакцинации от коронавируса считают, что вакцинирование нарушает этот кодекс, но на самом деле они ошибаются.

Урсула фон Дер Ляйен во время своей пресс-конференции призвала страны ЕС рассмотреть возможность сделать вакцину от COVID-19 обязательной. Президент Еврокомиссии заявила, что ее личная позиция такова, что она не исключает возможности обсуждения обязательной вакцинации в странах Европейского Союза.

Вакцинирование от коронавируса ни Нюрнбергский кодекс, ни Женевскую конвенцию не нарушает, так как оно проводится по согласию людей, и даже если правительства отдельных стран примут законы о обязательном вакцинировании, ничьи права нарушены не будут (не более чем при вакцинировании от туберкулеза, полиомиелита или ветряной оспы), так как вакцины не являются экспериментальными, прошли соответствующие испытания и призваны защитить от болезни, а не навредить. Также подробно о том, почему вакцинирование от коронавируса не нарушает принципы Нюрнбергского кодекса, можно узнать здесь. Ранее мы уже опубликовали ряд материалов на тему того, что аргументы противников вакцинации о том, что вакцины якобы являются экспериментальными и могут нанести вред здоровью, являются бездоказательными.

С подробным разбором фейка о том, что ЕС намеревается отменить Нюрнбергский кодекс, можно ознакомиться у наших коллег из stopfake.org, voxukraine.org и provereno.media либо, например, у коллег из международного информационного агентства Associated Press.

Вердикт: Материал является ложной непроверенной информацией. Наш вердикт – ложь.

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