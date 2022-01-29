Фейк от российской актрисы: вакцинация детей от коронавируса бесполезна

Несколько тысяч пользователей социальных сетей поделилось видео, в котором российская актриса Мария Шукшина утверждает, что вакцинация детей не приносит никакой пользы, так как дети якобы не болеют, а власти ради вакцинации намеревается принести детей в жертву. Мы проверили видео и выяснили, что актриса распространяет ложную информацию.

Тезисы видео:

Цитируем актрису: "у детей крайне низкий риск заболеть от COVID-19, менее двухтысячных процента. Призывать к вакцинации, когда мы ничего не знаем о долгосрочных побочных эффектах, просто неприемлемо. Дети не имеют никакой пользы от вакцинации от коронавируса, но нам говорят, что это во благо других. Наши дети должны быть принесены в жертву и остаться с возможными побочными эффектами на всю жизнь. Это жуткое согласие всех ветвей власти угрожает здоровью наших детей. Не молчите – позади дети".

российская актриса Мария Шукшина Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru: нужно понимать, что Мария Шукшина рассуждает про Россию. Впрочем, даже там речи об обязательной вакцинации детей нет. Отметим, что хотя актриса ругает власть, но получила летом прошлого года медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени из рук премьер-министра Российской Федерации Мишустина.

По информации ТАСС, "вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия”. В интервью российскому изданию РБК главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова сообщила: “Подростков с 12 до 17 лет будут прививать только по письменному заявлению родителей и дополнительно к нему — письменному добровольному информированному согласию родителей или самих подростков, если им уже исполнилось 15 лет. Это гарантирует добровольность вакцинации”. Также хотелось бы отметить, что прежде чем приступить к началу вакцинации детей, вакцина для подростков и детей прошла тщательное исследование: исследование российской вакцины стартовало в июле, в нем приняли участие 3 тыс. подростков. Из них 2,4 тыс. получили препарат, а 600 — плацебо.

Шукшина ошибается, когда заявляет, что дети не болеют коронавирусом. В России как минимум около 13 проц. российских школьников болеют SARS-CoV-2, тяжело переносят болезнь около 5 проц. О том, что дети болеют COVID-19, также свидетельствует, например, материал российского издания из Петербурга – «Фонтанка»: “если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей".

Согласно данным из Соединенных Штатов, "по состоянию на середину октября 2021 года, среди детей в возрасте от 5 до 11 лет произошло более 8 300 госпитализаций, связанных с COVID-19, и почти 100 смертей от COVID-19. Фактически (в США – ред.), COVID-19 входит в десятку основных причин смерти детей в возрасте от 5 до 11 лет”. Более того, “у детей, заразившихся COVID-19, могут развиться такие серьезные осложнения, как мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) - состояние, при котором воспаляются различные части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза или органы желудочно-кишечного тракта. С начала пандемии было зарегистрировано более 2300 случаев MIS-C у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Дети с основными медицинскими заболеваниями подвержены большему риску тяжелого течения COVID-19 по сравнению с детьми без основных медицинских заболеваний".

Ошибается Шукшина и тогда, когда говорит, что вакцинированным угрожают долгосрочные побочные эффекты. Процитируем наших коллег из Германии: несмотря на существование побочных реакций на вакцины от коронавируса, важно осознавать: возможность того, что спустя годы после вакцинации проявятся какие-то последствия, практически равна нулю. В этом мнении едины все ведущие немецкие иммунологи. Организм реагирует на прививку непосредственно после введения препарата или, в худшем случае, спустя несколько недель - и тогда могут возникнуть или развиться более серьезные нежелательные эффекты. О долгосрочных последствиях, впервые проявляющихся спустя годы после вакцинации, неизвестно и в случае с другими вакцинами. Это связано с тем, что спустя непродолжительное время они расщепляются клетками и выводятся из организма, а, значит в принципе не могут вызвать никаких последующих реакций. Профессор Йорг Дётш из Университетской больницы Кёльна говорит, что долгосрочных последствий не ожидается, “поскольку содержащаяся в вакцине мРНК уже через несколько дней выводится из организма и не может повлиять на структуру ДНК”.

Ученые из университета имени Джона Хопкинса перечислили ряд причин, согласно которым вакцинирование детей могло бы ускорить окончание пандемии COVID-19.

* Вакцина помогает предотвратить заражение детей вирусом COVID-19;

* Вакцина помогает предотвратить или уменьшить распространение COVID-19;

* Прививка от COVID-19 может помочь остановить появление других штаммов;

* Вакцинация вашего ребенка от COVID может помочь вернуть ему более нормальную жизнь;

* Вакцинация вашего ребенка от коронавируса предназначена для защиты здоровья тех, кто живет и работает в вашем районе.

И Европейский Союз, и Литва, в частности, далеки от того, чтобы ввести обязательную вакцинацию детей. Европейское фармагентство рекомендует, но не обязывает прививать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. В конце ноября программу вакцинации детей от 5 до 11 лет вакциной BioNTech/Pfizer развернул Израиль. Ознакомиться с мнением экспертов министерства здравоохранения Израиля по поводу плюсов и минусов детской вакцинации можно здесь.

Вердикт: Польза от вакцинации не только взрослых, но и детей, есть. Более того, никаких долговременных побочных явлений вакцина не вызывает, никто не намеревается приносить детей в жертву – все это существует только в воспаленном воображении Марии Шукшиной. Мы оцениваем это видео как ложную информацию.

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