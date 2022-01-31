Манипуляция: вакцины от коронавируса истощают иммунную систему

Павел Бадыров, мастер спорта по пауэрлифтингу, записал и распространил в социальных сетях видео, в котором рассуждает о том, что вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 истощают иммунную систему и приводят к увеличению смертности. После проверки мы выяснили, что Бадыров, хотя и использует результаты исследования шведских ученых, но "креативно" их интерпретирует. Часть его выводов является манипуляцией.



Тезисы видео:

1) Павел Бадыров ссылается на исследования шведских ученых, которые выяснили, что вакцины от SARS-CoV-2 истощают иммунную систему человека и увеличивают смертность на 20 проц.;

2) "Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика вероятность того, что привитые могут заразиться. Кроме того, у вакцинированных обостряются уже имеющиеся хронические заболевания. Таковы выводы шведских ученых, которые исследовали эффективность существующих вакцин от коронавируса в разных странах, изучив данные четырех миллионов человек", – автор далее ссылается на публикации в СМИ;

Комментарий Delfi.ru:

Бадыров ссылается на результаты исследования (препринт), к которым пришли шведские ученые, но делает выводы, которые их искажают. Часть озвученных автором выводов являются почти дословным переводом текста, написанного в конце ноября 2021 года Алексом Беренсоном, журналистом из США. Здесь нам бы хотелось отметить, что откровения Беренсона по поводу пандемии коронавируса оказались полностью дискредитированными. Об этом можно прочитать здесь и здесь. Бадыров производит собственные подсчеты, основываясь на данных, собранных шведскими исследователями, и делает выводы, что люди, получившие прививку, начиная с четвертого месяца после вакцинации болеют чаще, чем непривитые.

Александр Юрьевич Панчин — российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой следующим образом прокомментировал видео, которое записал Бадыров:

1. Нигде в исследовании не делается вывод о том, что вакцины "истощают иммунитет". Этот вывод делает только Павел Бадыров. Далее мы разберем, почему он ошибается.

2. Павел Бадыров ссылается на препринт исследования, в то время как на момент публикации ролика уже давно была доступна полная версия статьи в журнале The Lancet. Хотя полноценная статья могла бы многое прояснить. Но видимо так глубоко, чтобы найти полноценную научную публикацию, Павел копать не стал.

Подозрения в том, что вакцины истощают иммунитет, начинаются у Павла со следующего наблюдения. В статье написано: "… начиная с 211-го дня и далее, не наблюдалось остаточной обнаруживаемой эффективности (23%: 95% ДИ. -2-41. P=0.07)".

Бадыров тут говорит, что увидел "какие-то отрицательные цифры и это … заинтересовало". Этот пассаж говорит о том, что Павел искал подтверждение уже имевшейся у него точки зрения, а также не понимает статистики. Во-первых, отрицательное число тут только одно: минус два. И это левый край 95% доверительного интервала для положительного значения эффективности в 23%. Интервал от -2% до 41% — это диапазон значений, в которых с заданной вероятностью (95%) лежит эта самая эффективность (если упрощать). Никто не говорит, что эффективность отрицательна, это просто оценка погрешности измерений.

Далее Павел находит таблицу 2 в препринте (см. рисунок).

Пример Foto: Ekrano nuotr.

В ней написано, что после 210 дней среди привитых заболело 522 человека, а среди непривитых - 62. Вот оно, доказательство, что привитые со временем начинают болеть даже чаще! Но почему-то Павла не смутило, что в графе "эффективность" напротив этих данных стоит положительное число (23%), а не отрицательное. Как такое возможно, если привитые болеют чаще?

Не смутили Павла и другие значения в таблице. Справа от числа зараженных написано число инфекций на 100 000 человеко-дней (IR/100000 person-days). Для привитых оно равно 1.0, для непривитых - 1.2. То есть недостаточно знать, сколько было зараженных. Важна длительность наблюдения за участниками выборок и сколько людей наблюдалось в этот период. И вот оказывается, что длительное наблюдение за непривитыми дается сложнее, чем за привитыми. Выборки все-таки отличаются по поведению (например, в желании сотрудничать с системой здравоохранения и отчитываться о своем состоянии). Поэтому 62 случая заражения у непривитых произошли на гораздо меньшем числе человеко-дней, чем 522 случая заражения у привитых. Парадокс разрешен. Нет никакого истощения иммунитета и точка. Есть только снижение эффективности вакцин со временем, которое никто не скрывает. Наоборот, из-за этого призывают прививаться третьей дозой.

Надо добавить, что в основной статье в The Lancet указаны и другие отличия между выборками. Мы знаем, что в Европе старались прививать прежде всего группы риска. Поэтому даже с поправкой на возраст среди привитых больше людей, которые изначально имели какой-то медицинский диагноз. Например, втрое больше людей, переживших инфаркт, в два раза больше диабетиков, людей с повышенным кровяным давлением и с онкологическими заболеваниями. То есть эффективность вакцин могла быть из-за этого еще и недооценена! Авторы также отмечают, что существенная часть случаев заражения – это дельта-штамм коронавируса! И все равно вакцины имели высокую эффективность длительное время.

Но вот получается, что элементарное сопоставление видео и статьи показывает, что Павел Бадыров очень слабо подошел к анализу материала. Не нашел полноценную статью, увидел отрицательные числа, где их не было, исказил выводы статьи, придумал то, чего в ней нет.

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Ученые из Швеции в своем исследовании пришли к выводу, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции Covid-19 постепенно снижается со временем во всех подгруппах, но с разной скоростью в зависимости от типа вакцины, и быстрее - для мужчин и пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Эффективность против тяжелого течения заболевания, по-видимому, остается высокой на протяжении 9 месяцев, хотя и не у мужчин, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. Это усиливает доказательную базу для введения третьей бустерной дозы. В исследовании шведских ученых нет ни слова о том, что вакцины увеличивают смертность на 20 проц.

Ни официальный портал правительства Швеции, посвященный пандемии коронавируса, ни Агентство общественного здравоохранения страны не подтверждают выводов, которые на основании результатов исследования ученых самостоятельно делает американский журналист и к которым приходит Бадыров.

Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книг "Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами" и "Вирус, который сломал планету" в своей статье для Forbes.ru пишет: по данным одного из регулярных британских отчетов, риски госпитализации при заражении "омикроном" по сравнению с "дельтой" в целом по популяции снижаются на 30%, а среди привитых двумя дозами — от 55% до 70%. Бустер дополнительно снижает риски тяжелого течения: в еще одном анализе UKSHA для людей старше 65 лет эффективность вакцины против госпитализации с „омикроном” в течение трех месяцев после получения третьей дозы составляла от 90% до 95%, в течение полугода — 50%. Несмотря на то что две дозы всех существующих вакцин плохо предотвращают заражение "омикроном", бустерная прививка восстанавливает эффективность вакцинации от 55% до 75,5%. То есть риски человека заразиться “омикроном” самому и передать его кому-то еще существенно снижаются.

На графике ниже представлены данные о количестве заражений и смертей, вызванных вирусом SARS-CoV-2, в Швеции с начала пандемии коронавируса. На графике с правой стороны (количество летальных исходов в результате заболевания коронавирусом) отчетливо прослеживаются три пика: первый - весной 2020 года, когда вакцин не было; второй – зимой 2021 года, когда только начался процесс вакцинации, и третий - зима / весна нынешнего года. В Швеции вакцинировано 73,4% населения.

Пример Foto: Ekrano nuotr. (Reuters)

На графике ниже можно найти данные о количестве заражений и смертей, вызванных вирусом SARS-CoV-2, в Норвегии с начала пандемии коронавируса. В Норвегии вакцинировано 73,6% населения страны.

Пример Foto: Ekrano nuotr. (Reuters)

На графике ниже представлены данные о количестве заражений и смертей, вызванных вирусом SARS-CoV-2, в Великобритании с начала пандемии коронавируса. В Великобритании вакцинировано 71,9% населения страны.

Пример Foto: Ekrano nuotr. (Reuters)

На следующем графике можно ознакомиться с данными по Российской Федерации, в которой вакцинировано около 47.9% населения. Легко можно убедиться, что количество умерших на пике прошлой волны превышало 2 тыс. человек в сутки.

Пример Foto: Ekrano nuotr. (Reuters)

На следующем графике можно ознакомиться с информацией о смертности от COVID-19 в зависимости от статуса вакцинации, бустера и возраста по США. Черная линия на графике - непривитые; синяя – вакцинированные, получили бустер; синяя прерывистая линия – полностью вакцинированные, без бустера. Очевидно, что если ваш возраст 65+ и вы не вакцинированы от коронавируса, то ваш шанс умереть существенно выше, чем у вакцинированных.

Пример Foto: Ekrano nuotr. (covid.cdc.gov)

Особенно нам бы хотелось отметить, что исследование шведских ученых проводилось с 12 января по 4 октября 2021 года. Пандемия коронавируса унесла больше всего жизней в Швеции в 2020 году, когда не было вакцин.

Число смертей в Швеции в 2020 году составило более 98 000. Большая доля смертей в 2020 году была связана с пандемией коронавируса. Наибольшее число смертей от коронавируса было среди людей в возрасте 70 лет и старше. Швеция была первой скандинавской страной, которая сообщила о наибольшем количестве смертей, связанных с COVID-19, в 2020 году.

Наиболее распространенные причины смерти: самой распространенной причиной смерти в 2020 году были болезни системы кровообращения (сердечно-сосудистые заболевания), от которых умерло чуть менее 28 000 человек. За этой причиной следуют раковые опухоли и COVID-19.

Ишемическая болезнь сердца: среди заболеваний системы кровообращения наибольшее количество смертей вызвала хроническая ишемическая болезнь сердца. В 2020 году она стала причиной более 50 смертей на 100 000 жителей.

Количество смертей в Швеции 2011-2021 Foto: Ekrano nuotr. (STATISTA)

На графике видно, что в отличии от 2020 года, когда вакцин не было, в 2021 году количество умерших значительно сократилось, скорее всего благодаря вакцинированию и естественному иммунитету. Попытки доказать, что вакцины дают иммунитет на относительно небольшой период времени (несколько месяцев) и затем делают организм человека беззащитным к коронавирусной инфекции, несостоятельны, доказывает следующий график. Пики графика в 2020 году – это избыточная смертность по Швеции (фиолетовая линия), Норвегии (зеленая линия) и Финляндии (коричневая линия). В 2021 и пока что в 2022 году эти пики существенно ниже уровня 2020 года, что позволяет заявить о том, что вакцины не стали поводом для скачка смертности.

Пример Foto: Ekrano nuotr. (Ourworldindata)

Подводя итоги, повторяем еще раз: шведские ученые в своем исследовании не заявляли о неэффективности вакцин от коронавируса. Они указали на то, что со временем их эффективность сокращается, для ее увеличения требуется бустер. Шведские ученые не заявляли, что вакцинирование истощает иммунную систему человека и увеличивает смертность на 20 проц. Европейское медицинское агентство (EMA) предупреждает, что четвертая доза вакцины против коронавируса может ослабить (но не ослабляет) иммунную систему. Высокая частота прививок (если такая будет иметь место – ред.), согласно заявлению EMA, может привести к “усталости” прививающихся.

Подчеркиваем, что прививка не спасает от заражения, вакцинированные люди заражаются, но вакцина значительно уменьшает шансы на то, что человек, заразившийся коронавирусом, будет тяжело болеть, попадет в больницу, окажется под ИВЛ или и вовсе умрет.

Вердикт: Частичная ложь и манипуляция фактами, отсутствует необходимый для полного понимания контекст. Павел Бадыров, автор видео, пауэрлифтер, как он сам признает, не является экспертом по анализу данных.

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