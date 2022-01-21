8 фейков о вакцинах от российского врача

Около 8 тысяч пользователей социальных сетей поделились видео, в котором Московский Александр Юрьевич, врач из России, предупреждает об опасности вакцин от коронавируса. Мы проверили, насколько высказывания врача соответствуют действительности, и выяснили, что он ошибается.

Тезисы видео:

1) Считать вакцинацию единственным способом борьбы с инфекционными болезнями в корне неверно, говорить, что вакцинация безопасна - неправильно;

2) Предлагаемые вакцины от коронавируса не проходили клинических испытаний на животных. Почему?;

3) Производителем вакцин не изучался вопрос, как обойти антителозависимое усиление инфекции. Почему?

4) В состав вакцин входят адъюванты алюминия, а алюминий - токсичное вещество.

5) мРНК-вакцины с большой долей вероятности могут приводить к перепрограммированию генома человека, в результате может вырасти риск онкологии, патологии и т. д.;

6) Насколько вакцина эффективна? Ведь привитые все равно болеют!

7) Вирус COVID-19 не был выделен в чистом виде, все, что есть, — это математическое моделирование;

8) Вакцинация нарушает Нюрнбергский кодекс;

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой фрагмент записи видеообращения Александра Московских. В полной версии врач продолжает распространять еще более невероятные конспирологические теории о коронавирусе.

Благодаря вакцинации человечеству удалось победить ряд болезней (например, оспу), которые на протяжении веков уносили жизни сотни миллионов человек. Применение прививки БЦЖ от туберкулеза существенно позволило ограничить распространение этой опасной болезни.

Вакцины уже не являются единственным средством борьбы с коронавирусной инфекцией, применяются такие препараты, как Казиривимаб/имдевимаб (моноклальные антитела), Молнупиравир или Paxlovid. Распространение пандемии также помогают сдерживать такие меры, как использование респираторов (уровень защиты - не ниже FFP2), медицинских масок, гигиена.

Вакцины прошли испытания на животных. Можно ознакомиться с результатами испытаний Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Крис Мэгги (Chris Magee) из Understanding Animal Research в комментарии нашим коллегам из Full Fact отметил, что если бы во время доклинических испытаний от вакцин умирали животные, то испытания на людях бы не начали, поэтому Московских в своих утверждениях ошибается.

Мнение о том, что людям, которые привились от коронавируса, угрожает антителозависимое усиление инфекции (ADE) – в результате люди с антителами болеют гораздо более тяжело - основывается на выводах, которые приписываются Люку Монтанье, французскому вирусологу и одному из первых исследователей ВИЧ-инфекции. На самом деле Монтанье говорил несколько иное и, несмотря на весь свой опыт и знания, он в своих выводах об эффекте ADE ошибается. Доказательств того, что эффект ADE был зафиксирован во время клинических испытаний вакцин против COVID-19, не существует, об этом можно прочитать и здесь.

Фейки о том, что алюминий в составе вакцин является токсичным и может провоцировать болезни, не имеют под собой никаких оснований. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний в США сообщается, что "адъювант – это ингредиент, используемый в некоторых вакцинах, который помогает создать более сильный иммунный ответ у людей, получающих вакцину.

Другими словами, адъюванты помогают вакцинам работать лучше. Они безопасно используются в вакцинах на протяжении десятилетий. Соли алюминия, такие как гидроксид алюминия, фосфат алюминия и сульфат алюминия-калия, безопасно используются в вакцинах более 70 лет. Соли алюминия первоначально использовались в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах с вакцинами против дифтерии и столбняка после того, как было обнаружено, что они усиливают иммунный ответ организма. Новые адъюванты были разработаны для нацеливания на определенные компоненты иммунного ответа организма, чтобы защита от болезней была сильнее и длилась дольше. Во всех случаях вакцины, содержащие адъюванты, проверяются на безопасность и эффективность в клинических испытаниях, прежде чем они будут лицензированы для использования в Соединенных Штатах, и они постоянно контролируются CDC и FDA после их утверждения".

мРНК-вакцины не могут изменить геном человека и не провоцируют ни онкологических заболеваний, ни бесплодия. Об этом писали и мы, и наши коллеги из зарубежных изданий. Так что Александр Московских ошибается и в этом случае. Хотя вакцины не могут спасти вас заражения коронавирусом, но с большой вероятностью спасут от тяжелого течения болезни и смерти. Об этом свидетельствуют, например, данные из Великобритании: хотя количество зараженных в результате штамма Омикрон увеличивается, число умерших в результате заболевания коронавирусом остается низким. До начала вакцинации и в ее начале, на пике волн в апреле 2020 и в январе 2021 года, коронавирус уносил жизни до 1 500 человек в сутки.

Xотя количество зараженных в результате штамма Омикрон увеличивается, число умерших в результате заболевания коронавирусом остается низким Foto: Ekrano nuotr. (coronavirus.data.gov.uk)

Ученые выделяли вирус SARS-CoV-2 из образцов пациентов с COVID-19, размножали его в лаборатории и инфицировали приматов. У них развивались те же признаки заболевания, что и у людей. Таким образом, исследователям удалось обнаружить вирус у зараженных животных и продемонстрировать существование SARS-Cov-2 и его связь с заболеванием COVID-19 в соответствии с постулатами Коха. Похожим образом проводилось и это исследование. Ученые определили и секвенцию генома коронавируса. С документом, содержащим подробную информацию, можно ознакомиться на сайте Всемирной организации здравоохранения. Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США опубликовал фотографии из-под микроскопа с изображением нового коронавируса SARS-CoV-2. Из это следует, что Московских в очередной раз ошибся.

Вакцинирование от коронавируса ни Нюрнбергский кодекс, ни Женевскую конвенцию не нарушает, так как оно проводится по согласию людей, и даже если правительства отдельных стран примут законы о обязательном вакцинировании, ничьи права нарушены не будут (не более чем при вакцинировании от туберкулеза, полиомиелита или ветряной оспы), так как вакцины не являются экспериментальными, прошли соответствующие испытания и призваны защитить от болезни, а не навредить. Также подробно узнать о том, почему вакцинирование от коронавируса не нарушает принципы Нюрнбергского кодекса, можно узнать здесь.

Вердикт: Все вопросы, заявления и утверждения, которые в своем видео делает врач, являются безосновательными либо основываются на ложных фактах. Московских сознательно или несознательно распространяет ложную информацию.

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