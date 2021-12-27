Ложь: мировое правительство существует

Пользователи социальных сетей делятся видео, в котором якобы появляется доказательство существования мирового правительства. Мы проверили видео и выяснили, что оно фрагментом из фильма, снятого по заказу христианских проповедников из США в 1981 году, и повествует о конспирологической теории, только на христианский лад. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

Тезисы видео:

"Я хочу лично поблагодарить каждого из вас за вашу тяжелую работу и преданность нашему делу. Подводя итоги этого года, хочу вам сказать, что мы провели эффективную работу по влиянию на сознание людей и приятие ими наших решений глобальных проблем. Энергетический кризис здесь, в США, успешно распространился по всему миру, и мы ожидаем таких же результатов с нехваткой продовольствия. Наши лидеры добились большого успеха во всех сферах по всему миру. Наконец, девальвация доллара происходит гораздо быстрее, чем мы ожидали, общественность потеряла доверие к любой форме правления государства. Над миром нависла угроза новой мировой войны. Как вам известно, у нас нет необходимости официально открыть штаб нашего управления. Как оказалось, мы правильно поступили, мы контролируем финансы, СМИ, поставки продовольствия, транспорт, энергетику, - мы контролируем абсолютно все. Очень важно, чтобы вы как мировые лидеры продолжали внедрение нашей программы в своих странах. С помощью Мирового банка и компьютерных технологий мы способны контролировать финансы каждого человека на Земле, предоставив каждому свой компьютерный номер. Каждый раз, как только используется этот компьютерный номер, мы сразу получаем информацию о деятельности этого человека, он не может ни покупать, ни продавать без компьютерного номера. Это сильно упростит жизнь человека, в итоге будет установлено единое Мировое правительство и единая валютная система, которую будем контролировать только мы".

Комментарий Delfi:

Видео является коротким фрагментом из фильма Early Warning (Заблаговременное оповещение – ред.), который вышел в США в 1981 году. Фильм был снят компанией Missionary Enterprises, очевидно, по заказу негосударственной, основанной на христианских ценностях компании Gospel Films (прекратила свое существование в 2008 году). Gospel Films с начала 1950 годов занималась распространением фильмов в основном посвященных тематике христианства и распространению Евангелия. Сюжет фильма "Early Warning" следующий:

Женщина-христианка (Делана Майклс) просит газетчика (Грег Уинн) опубликовать статью о создании Единого мирового фонда, единственной целью которого является контроль над миром. Она хочет, чтобы он предупредил людей о том, что это произойдет, и объяснил, как это связано с последними временами, о которых говорится в Библии. Журналист не согласен с такой идеей, пока не видит женщину, которую преследует Фонд. По мере того, как разворачивается это приключение, журналист начинает понимать, что то, о чем говорит женщина, может быть правдой. Этот евангелистский классический фильм о последних временах представляет истину об Иисусе Христе и дает интересное представление о том, что может случиться (а может и никогда не случится – ред.) в последние дни.

Подчеркиваем, что за все время существования кинематографа были сняты тысячи фильмов и мультфильмов на тему того, как может выглядеть глобальная мировая катастрофа. Чрезвычайно недальновидно воспринимать каждый из таких фильмов всерьез и делать на основании этого выводы, что, по сути, фантастический фильм описывает действительность. Точно так же нельзя делать выводов о том, что, например, Луна обитаема, основываясь на фантастических рассказах или на книжках про Незнайку на Луне.

В фрагменте видео, которое распространилось в социальных сетях и о котором идет речь, в начале закадровый голос сообщает, что изначально фильм не пользовался популярностью, но не прошло и сорока лет, как люди начали замечать что-то "странное". Затем начинается демонстрация фрагмента, который был вырезан и вмонтирован в ролик, распространенный в социальной сети ТикТок и в последствии в других социальных сетях. Нам удалось проследить, что в качестве доказательства существования мирового заговора элит фрагмент из фильма скорее всего впервые появился в видео Эдуарда Ходоса, сторонника конспирологических теорий в социальной сети ЮтуБ.

Сам фильм, как и тот контекст, в котором используется его фрагмент, являются христианской конспирологической теорией об установлении нового мирового порядка. О христианских теориях заговора можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: во многих современных христианских конспирологических теориях лжепророк будет либо последним папой Католической Церкви (подготовленным и установленным альта Вендитой или иезуитским заговором), либо гуру из движения "Нью Эйдж", либо лидером значительной фундаменталистской христианской организации, такой как Братство, в то время как Антихрист будет либо президентом Европейского Союза, генеральным секретарем Организации Объединённых Наций, либо даже халифом панисламского государства.

Так как мы испытываем глубокое уважение к христианству, как, впрочем, и к любой другой религии, то нам бы хотелось отметить, что христиане ожидают второго пришествия Иисуса Христа практически с момента его смерти, то есть уже как минимум две тысячи лет. Согласно общедоступной информации (например, мы проверяли на сайте информационного агентства Ватикана и сайте Московского патриархата), пока ничто не указывает на то, что Сын Божий намеревается вернуться, и наступит Судный день.

И мы, и наши коллеги неоднократно писали о конспирологических теориях, которые сопровождают пандемию коронавируса и в которых нет ни слова правды.

Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор университета в Шеффилде и автор книги "Русская культура заговора" в комментарии для Delfi.ru заявил : "Конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет".

Вердикт: Фрагмент видео, который используется в качестве доказательств существования мирового правительства, вырезан из фильма, который рассказывает одну из осовремененных конспирологических теорий на христианский лад. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!