Ложь: за пандемией коронавируса стоят мировые элиты, которые хотят провести "большую перезагрузку"

Более 50 тысяч просмотров в социальных сетях набрало видео, в котором блогер Анастасия Счастье делится своим мнением о том, что Клаус Шваб, Рокфеллер и прочие миллиардеры стоят за пандемией коронавируса, чтобы с ее помощью переделать мир. Мы выяснили, что Анастасия Счастье манипулирует фактами и распространяет ложную информацию.

Тезисы видео:

1) Цититата: "безопасный, более равный, наиболее стабильный, мы должны действовать совместно и быстро, чтобы обновить все аспекты нашего общества и экономик, от образования до социальных преобразований и труда". По словам автора, это заявление прозвучало в Давосе, в Швейцарии, в 2014 году;

2) В 2018 году Всемирный экономический форум в Давосе и институт имени Джона Хопкинса провели учения, которые назвали Clade X. Их цель – выяснить, готов ли мир к глобальным вызовам. Затем к ним присоединился фонд Билла и Мелинды Гейтс, которые совместно с институтом имени Джона Хопкинса провели еще одни учения, которые назвали “Эвент 201” (Событие 201 – ред.). “Эвент 201” закончились в октябре 2019 года, и с октября 2019 года началась пандемия коронавируса;

3) Цитирует документ "Эвент 20": следующая пандемия вызовет не только тяжелые заболевания и гибель людей, но и серьезные каскадные социальные и экономические последствия, которые в значительной степени будут способствовать глобальному воздействию и страданиям”.

Ложь: за пандемией коронавируса стоят мировые элиты, которые хотят провести “большую перезагрузку” Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой ряд эфиров из соцсетей Инстаграмм или ТикТок, в которых блогер Анастасия Счастье объясняет своим подписчикам, что за пандемией коронавируса кроется Всемирный экономический форум в Давосе, Рокфеллер, международные элиты и некие "они". Весь эфир представляет собой классический пример того, как себя ведет, который верит в конспирологические теории: вырванные из контекста цитаты, сама задает, и сама же отвечает на свои вопросы, вера в некие "тайные и зловещие" силы, которые стремятся уничтожить или подчинить человечество, истерические заявления.

Учения Clade X действительно имели место. Вот, как их на своем сайте описывают ученые из института имени Джона Хопкинса: "Clade X – это дневные настольные учения по борьбе с пандемией, имитирующие серию созываемых Советом национальной безопасности встреч 10 руководителей правительства США, в которых играли видные деятели в области национальной безопасности или реагирования на эпидемии. Основываясь на реальных событиях, Clade X определил важные вопросы политики и проблемы готовности, которые можно было бы решить при наличии достаточной политической воли и внимания. Эти вопросы были составлены в виде повествования, чтобы заинтересовать и обучить участников и аудиторию. Полученные уроки были обобщены и широко распространены после упражнения".

Заявлять на полном серьезе, что настольная игра является свидетельством мирового заговора, несколько смешно. Точно так же можно заявить, что шахматы, шашки или карточная игра "Дурак" – это свидетельства мирового заговора.

Цитаты, которые блогер приводит, чтобы доказать существование мирового заговора международных элит, можно найти в отчетах средних, крупных международной организаций или корпораций, которые пытаются решить проблемы перенаселения планеты. Более того, иногда подобные фрагменты встречаются даже в фантастических рассказах или романах.

Конспирологические теории о причастности Рокфеллера, Билла Гейтса к организации пандемии коронавируса опровергали и мы, и наши коллеги из других изданий. Особое внимание блоггер уделяет Клаусу Швабу, основателю всемирного экономического форума в Давосе. Фейк о том, что Шваб стоит за планами переустройства мира, мы разбирали здесь. Наши коллеги из BBC в своем материале отмечают: "в безосновательной теории заговора, известной как "Великая перезагрузка", утверждается, что группа мировых лидеров организовала пандемию, чтобы взять под контроль глобальную экономику. Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием “Великая перезагрузка”, разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления ВЭФ был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров".

Учения Event 201, как и учения Clade X, действительно имели место. Во время события Event 201 в октябре 2019 моделировали вспышку гипотетической пандемии, во время которой участники игры сталкивались с проблемами, которые теоретически могут возникнуть. В общем такие тренировки практикуют далеко не впервые: например, в 2018 году проводили моделирование Clade X, в 2005 — Atlantic Storm, а в 2001 году — Dark Winter.

Ниже приводим сообщение, которое распространил Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса в связи с появлением конспирологических теорий: "в октябре 2019 года Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса провел учения по борьбе с пандемией под названием Event 201 с партнерами, Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Недавно в Центр безопасности здоровья поступили вопросы о том, предсказало ли это учение по пандемии текущую вспышку коронавируса нового типа в Китае. Чтобы было понятно, Центр безопасности здоровья и партнеры не сделали прогнозов во время наших учений. Для этого сценария мы смоделировали вымышленную пандемию коронавируса, но прямо заявили, что это не прогноз. В ходе учений были выявлены проблемы готовности и реагирования, которые могут возникнуть в случае очень серьезной пандемии. Сейчас мы не прогнозируем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 миллионов человек. Хотя наше упражнение включало имитацию нового коронавируса, исходные данные, которые мы использовали для моделирования потенциального воздействия этого вымышленного вируса, не похожи на nCoV-2019".

Билл Гейтс, которому приписывают авторство "События 201", на самом деле не имеет к этому никакого отношения. Сценарий пандемических учений разработал Эрик Тонер, старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения при Университете Хопкинса.

Планы на случай пандемии, при помощи которых правительства пытались сдержать пандемию коронавируса и которые, по мнению блогера, свидетельствуют об "ужасных" планах по подчинению человечества, – не новы. Такие меры, например, как карантин, чтобы остановить пандемию / эпидемию (например чумы – Ред.) ,применялись с античных времен.

Вердикт: В своем видео блогер упоминает ряд действительно произошедших событий, однако, очевидно, что сознательно превратно их интерпретирует и наделяет абсолютно ложным смыслом. Наш вердикт – ложь.

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