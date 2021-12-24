Ложь: мировые элиты стремятся создать искусственных людей и изменить геном человека

Рокфеллер, Всемирная Организация Здравоохранения, евгенические эксперименты, мировое правительство, контроль рождаемости – все эти конспирологические теории пропагандирует Михаил Ковальчук, известный российский ученый-физик. Мы ознакомились с теориями Ковальчука, внимательно их проверили и выяснили, что он в видео, которое посмотрели тысячи пользователей социальных сетей, манипулировал фактами и распространял ложную информацию.

Тезисы видео:

1) Международные элиты стремятся к тому, чтобы вывести / создать подвид так называемых служебных людей, которые будут обладать ограниченным сознанием;

2) При помощи искусственной матки можно массово создавать искусственных людей, редактировать геном человека;

3) Рассуждает о плане Даллеса, который осуществлялся при финансовой поддержке Рокфеллера и в результате чего США создали Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ – ред.). Основная цель ВОЗ – захват контроля над процессами здравоохранения во всем мире и влияник на него при помощи вакцинации;

4) Брок Чисхольм, первый Генеральный директор ВОЗ, в Меморандуме 1948 года заявил, что для того, "чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы… Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением. Вот цели, которых необходимо достигнуть для изменения человеческого мышления";

5) Меморандум национальной безопасности США за 1974 год: "политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости. Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами как политика развитой страны, направленная против этих стран".

Комментарий Delfi.ru: Видео представляет собой фрагмент выступления российского ученого Михаила Ковальчука на круглом столе "Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее", который прошёл 25.08.2020 в рамках международного военно-технического форума МВТФ "Армия-2020" (организацией форума занимается Министерство обороны Российской Федерации – ред.). Первоначально видеосюжет появился осенью прошлого года в социальной сети YouTube и в авторской программе Никиты Михалкова “Бесогон”.

Идеи о создании "служебного человека" являются очередной конспирологической теорией. О том, почему не нужно верить в эту теорию, мы уже писали. Вкратце: теория Михаила Ковальчука о создании / евгенике "служебного человека" построена на полностью ложных предпосылках и является ничем иным, как фантазиями Ковальчука;

Ученые действительно работают над созданием искусственной утробы, но не для евгенических экспериментов, а с целью сохранения жизней недоношенных детей. Подробнее с разбором этого фейка можно ознакомиться здесь. План Даллеса, на существование которого ссылается господин Ковальчук, не более чем миф и никогда не существовал в реальности. О мифах, которые породил план Даллеса, можно прочитать здесь. Вкратце: в том виде, который цитируется, "лан Даллеса" нигде не был опубликован, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен. Текст, приписываемый Даллесу, впервые появился в российской печати в начале 1990-х годов и представляет собой подборку фрагментов романа А. С. Иванова "Вечный зов" в редакции 1981 года.

О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Вкратце: когда в 1945 году дипломаты собрались для создания Организации Объединенных Наций, они обсуждали создание глобальной организации здравоохранения. Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья.

В апреле 1945 г., во время конференции по учреждению Организации Объединенных Наций (ООН), проходившей в Сан-Франциско, представители Бразилии и Китая предложили создать международную организацию здравоохранения и созвать конференцию по разработке ее устава. 15 февраля 1946 года Экономический и Социальный Совет ООН поручил Генеральному секретарю созвать такую конференцию. Подготовительный технический комитет собрался в Париже с 18 марта по 5 апреля 1946 года и разработал предложения по Уставу, которые были представлены на Международной конференции здравоохранения в Нью-Йорке с 19 июня по 22 июля 1946 года. На основе этих предложений Конференция разработала и приняла Устав Всемирной организации здравоохранения, подписанный 22 июля 1946 года представителями 51 члена ООН и 10 других стран.

Конференция учредила также Временную комиссию для выполнения определенных мероприятий существующих медицинских учреждений до вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения. Преамбула и статья 69 Устава ВОЗ предусматривают, что организация должна быть специализированным учреждением ООН. Статья 80 предусматривает, что Конституция вступит в силу, когда ее ратифицируют 26 членов Организации Объединенных Наций. Конституция не вступила в силу до 7 апреля 1948 года, когда 26 из 61 подписавшего ее правительства ратифицировали ее подпись. Первая Ассамблея здравоохранения открылась в Женеве 24 июня 1948 г. с участием делегаций 53 из 55 государств-членов. Было решено, что Временная комиссия прекратит свое существование в полночь 31 августа 1948 г., и ее немедленно заменит ВОЗ.

Тем не менее определенное влияние на ВОЗ фонд Рокфеллера оказал. Ничего таинственного в этом нет и узнать подробности можно здесь.

Брок Чисхольм, первый Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения, не говорил того, что ему приписывает Ковальчук. Частично слова Чисхольма исковерканы сторонниками конспирологических теорий. С биографией Чисхольма можно ознакомиться здесь.

Меморандум об исследовании национальной безопасности: последствия роста населения во всем мире для безопасности США и зарубежных интересов от 10 декабря 1974 г. действительно существует (с ним можно ознакомиться здесь), но, как и в случае с Чисхольмом, сторонники конспирологических теорий серьезно исказили его содержание. Вкратце: проблема перенаселения планеты обсуждается уже несколько десятилетий, как на уровне глав государств, так и на уровне международных организаций. Обсуждения не являются тайными, но тем не менее их постоянно сопровождают конспирологические теории. Об одной из таких теорий можно прочитать, например, здесь. Подробный разбор того, как российский ученый и физик запутался в конспирологических теориях и стал сторонником теории “служебного человека”, можно прочитать в материале наших коллег из Казахстана.

Вердикт: Несмотря на то, что Михаил Ковальчук является серьезным ученым, более чем очевидно, что он стал жертвой конспирологических теорий. Факты, о которых в своем видео говорит Ковальчук, вырваны из контекста, искажены до такой степени что теряют свое первоначальное значение. Наш вердикт – ложь.

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