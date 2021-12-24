Феерические фейки от профессора медицины из России: вакцины от коронавируса не прошли фазы испытаний

Полмиллиона просмотров в социальных сетях набрало видео, в котором российский врач, профессор Александр Редько делится своим негативным мнением о вакцинах. Мы ознакомились с видео. Оказалось, что профессор феерически заблуждается.

Тезисы видео:

1) Вакциной это назвать нельзя, она не прошла испытаний, она не получила разрешения и сегодня испытания проводятся на людях (называет ряд статей Конституции Российской Федерации) и нарушают, в том числе, Нюрнбергский кодекс;

2) Генно-терапевтическая процедура, а не вакцина;

3) С 1996 года, когда начали прививать от гриппа, стало в 4 раза больше онкологических заболеваний. Прививать от мутирующих вирусов бессмысленно. Иммунитет будет длиться слишком недолго.

Комментарий Delfi.ru:

Профессор ошибается или сознательно дезинформирует, когда заявляет, что вакцины не прошли испытаний. Как основная российская вакцина Спутник V, так и вакцины западного производства прошли испытания, затем получили одобрение международных регуляторов на использование. Редько ошибается и в том, что вакцинация нарушает Нюрнбергский кодекс. На самом деле не нарушает. Вакцинирование проводится с согласия, сами вакцины не являются экспериментальными, прошли соответствующие испытания и призваны защитить от болезни, а не навредить. Данные по Аргентине, где до сих пор в качестве основной вакцины использовался Спутник V и Спутник Лайт, показали эффективность 78,6–83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60–79 лет, которые находятся в группе повышенного риска. Эффективность препарата против госпитализации на выборке в более чем 40 тыс. человек составила 82,1–87,6%.

Что бы там не отложилось в голове Редько, но и Спутник V, и западные вакцины являются именно вакцинами и никоим образом не меняют или не влияют на геном вакцинированного ими человека. Подробный разбор о том, почему профессор делает совершенно безграмотные ошибки, можно прочитать здесь и здесь. Вакцины от коронавируса не меняют генетический код человека и нет даже малейшего, микроскопического шанса на то, что после прививки от COVID-19 вы превратитесь в рогатого и хвостатого мутанта. мРНК не встраивается в ДНК, все, что он делает, — это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител.

Влияние вакцин на появление и развитие онкологических заболеваний не доказано. Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро. В 2018 г. примерно 13% случаев рака, диагностированных во всем мире, были ассоциированы с канцерогенными инфекциями, такими как Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, гепатит C и вирус Эпштейна-Барра. Вирусы гепатита B и C и некоторые типы ВПЧ повышают риск развития рака печени и рака шейки матки соответственно. ВИЧ-инфекция также значительно повышает риск развития некоторых форм рака, в частности рака шейки матки.

Игорь Самойленко, врач-онколог, старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей НМИЦ им. Н.Н. Блохина идею прививать от ковида людей с онкологическими заболеваниями, у которых и так ослаблен иммунитет, считает очень правильной. “Нет никаких оснований считать, что какая-то из вакцин вызывает злокачественные опухоли”, - утверждает Самойленко.

Вердикт: Редько делает выводы, которые основываются на недоказанных фактах. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.

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