Манипуляция: литовская армия морально разлагается и деградирует

Пророссийский портал Baltnews опубликовал материал, в котором передергивая и манипулируя информацией и фактами пытается убедить читателей, что литовская армия морально разложилась и деградировала. Мы проверили материал Baltnews и выяснили, что он является примитивной манипуляцией.

Тезисы текста:

1) "Нарушение общечеловеческих и моральных принципов в армиях государств-членов НАТО с течением времени приобретает все большее распространение. Литовские вооруженные силы не стали в данной ситуации исключением… недавним примером подобной тенденции послужил возврат властями Германии во время военной миссии в Литве военнослужащих из числа иностранного контингента за совершение ими аморальных поступков, в частности изнасилования и открытое исполнение песен в честь Гитлера";

2) Цитируем автора текста: "подтверждением негативных тенденций в литовских вооруженных силах, помимо многочисленных дискредитирующих поступков со стороны военнослужащих, служит резонансная попытка литовского призывника уклониться от призыва с последующей выплатой штрафов";

3) Цитируем автора текста: "в литовских вооруженных силах отмечаются смертельные случаи среди военнослужащих, призванных в рамках обязательной военной службы. 30 ноября в литовских СМИ появилась информация о том, что в ходе проведения учений инженерного батальона Йозаса Виткуса ВС Литвы в результате ранения в Мариямпольскую больницу был доставлен 19-летний военнослужащий обязательной военной службы, который 2 декабря скончался в реанимации. В призывника стреляли из офицерского пистолета Glock. Об этом свидетельствует опубликованное видео с извлеченной врачами Мариямпольской больницы из тела пострадавшего пули 9 мм, предположительно от пистолета Glock, находящегося на вооружении ВС Литвы. Такие пистолеты имеют офицеры литовской армии";

Комментарий Delfi.ru: Для того, чтобы доказать моральное разложение военнослужащих литовских вооруженных сил, автор приводит несколько вырванных из контекста примеров, причем больше всего забавляет то, что ни один из них не доказывает, что в армии Литвы имеют мест моральное разложение и деморализация.

1) Автор сообщает об имеющих место, по его мнению, нарушениях "общечеловеческих и моральных принципов в армиях государств-членов НАТО", в том числе в вооруженных силах Литвы. Примером послужил вывод мотопехотного взвода вооруженных сил ФРГ из Литвы. Автор манипулирует читателями, так как для доказательства своей правоты использует всего лишь один пример, который не имеет никакого отношения к военнослужащим литовской армии. Более того, автор говорит о изнасилованиях, в то время как по сообщениям немецкой прессы имела место единичная попытка сексуального насилия, которая не увенчалась успехом. Что же касается исполнения песен в честь Гитлера, то в протоколе свидетельских показаний отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля, который, однако, не сообщил о нарушении начальству.

2) Хотя автор и заявляет о множестве дискредитирующих поступках со стороны литовских военнослужащих, в качестве примера он приводит единственный случай, когда за то, что парень уклонился от военной службы, он получил штраф в 500 евро. На самом деле не только в Литве, но и практически в каждой стране, уклонение от военной или альтернативной службы является преступлением. Здесь, например, можно узнать, что грозит в России уклоняющимся от службы гражданам этой страны. По количеству уклоняющихся или не желающих служить в вооруженных силах положение дел в Литве не является чем-то исключительным. Тем не менее, нам бы хотелось обратить внимание на то, что в отличии от литовской армии в российской процветают неуставные отношения. В России ежегодно выносят более 700 приговоров за преступления, связанные с насилием в армии. Чтобы узнать, где эта проблема стоит наиболее остро, мы изучили данные об этих делах за последние пять лет. С 2016 по 2020 год суды вынесли почти 4 тысячи приговоров (российским – ред.) военным, которые избивали и оскорбляли своих сослуживцев.

Также в своем материале автор, скорее всего, совершенно сознательно умалчивает о том, что, согласно опросу общественного мнения, который в нынешнем году по заказу литовского издания Lietuvos rytas провела компания "Vilmorus", доверие в литовском обществе к армии является рекордно высоким – вооруженным силам доверяет 66,9 проц. человек, принявших участие в опросе (общее число респондентов – 1001 человек – Ред.);

3) Автор материала манипулирует информацией и дальше, когда пытается доказать, что военнослужащий, который погиб в результате несчастного случая на учениях, был застрелен офицером. Свои доказательства автор статьи основывает на коротком фрагменте видеоролика, который появился в социальной сети ТикТок и представляет собой съемку того, как кто-то, кто остается за кадром, держит в ладони на фоне нескольких фрагментов бинта пулю. Видео не сопровождает ни звук, ни текст. Профиль @amadauskas опубликовал только одно видео – именно это, которое, как утверждается в Телеграмме, является подтверждением убийства призывника офицером. В дальнейшем видео из социальной сети ТикТок появляется в одном из популярных Телеграмм-каналов с пояснением “В Литве погиб военнослужащий. Пока говорят о самоубийстве, но есть и иное мнение, так как у него были натянутые отношения с сослуживцами. Судя по извлеченной пуле, выстрел был произведен из пистолета”.

В материале автора анонимное видео из ТикТок, затем прокомментированное в сети Телеграмм, трансформировалось в следующее заявление: "В призывника стреляли из офицерского пистолета Glock. Об этом свидетельствует опубликованное видео с извлеченной врачами Мариямпольской больницы из тела пострадавшего пули 9 мм, предположительно от пистолета Glock, находящегося на вооружении ВС Литвы. Такие пистолеты имеют офицеры литовской армии”;

Из общедоступной информации следует, что личным оружием призывника была автоматическая винтовка G-36. Утверждения “предположительно от пистолета Glock, находящегося на вооружении ВС Литвы” и “такие пистолеты имеют офицеры литовской армии” противоречат сами себе. "Предположительно" вовсе не значит, что имеют. На первый взгляд разница слов не является очевидной, но она существенная и указывает на то, что автор манипулирует читателями.

Вердикт: Автор делает настолько оторванные от реальности выводов, всячески манипулирует данными, прилагает массу усилий, чтобы проигнорировать неудобные для себя факты. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.

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