Ложь: с помощью вакцин от коронавируса людей подключают к сетям 5G

Несколько сотен тысяч просмотров пользователей социальных сетей набрало видео, автор которого при помощи достаточно примитивной манипуляции и передергивания фактов пытается доказать, что в составе вакцин присутствуют микро-роботы, которые впоследствии смогут взять под контроль человеческий организм. Мы проверили видео и выяснили, что оно является полностью ложным.

Тезисы видео:

Мы сохранили оригинальное описание сюжета, которое доступно на сайте: "Это всего лишь версия, предположение, почему место, куда укололи вакциной, – магнитит, и откликается на RFID ридеры. Так как БЕСПЛАТНУЮ вакцину нельзя купить ни при каких условиях вообще - чтобы её могли исследовать обладатели микроскопов, то в таком случае можно попробовать пофантазировать, что же там может быть такого "тайного", учитывая новейшие известные технологии. Допустим, что там в вакцине могут быть самособирающиеся микро-роботы, на основе кристаллов имеющих память, и графена, который зачем-то также пихали в маски. Допустим, эти кристаллики примагничивают кусочки графена в нужные места, собирая тело такого микро-робота и его подвижные части(лапки). На что способны эти микро-машинки (из документального видео по ссылке) – остаётся только догадываться. Допустим, они способны преодолеть гематоэнцефалический барьер, попасть в мозг и сконцентрироваться в пучок, который будет являться приёмником-передатчиком к вышкам ретрансляторам (то есть представлять из себя жидкий чип). Или ещё фантастичнее – шить новые синтетические нейроны прямо в мозгу, для захвата ЦНС. Ну это тогда вообще предыстория для зомби апокалипсиса".

Комментарий Delfi.ru:

Видео состоит из фрагментов записей, опубликованных в прошлом году на канале издания Nature. Nature - это британский журнал, в котором публикуются исследования в основном естественно-научной тематики. Это один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира. В видео редакторы журнала рассказывают о создании учеными на основе графена микро-роботов. Как утверждают авторы видео, на данный момент возможности микро-роботов весьма и весьма скромные. В будущем, однако, они предполагают, что область их применения расшириться от борьбы с онкологическими болезнями до контроля над распространением сорняков, но от этого момента, как заявляют редакторы Nature, человечество отделяют десятилетия и, не факт, что этот шаг получится сделать.

Итай Коэн, профессор физики в Корнеллском университете – одном из крупнейших и известнейших университетов США (входит в Лигу плюща – ред.) - рассказывает о том, каким образом создавались микро-роботы. Прежде всего ученый видит их применения в качестве “помощников” хирургов во время выполнения сложных хирургических операций. Сам ученый, кстати, отмечает, что эта мечта пока что остается фантастикой в наши дни.

В составах вакцин от COVID-19 оксида графена не содержится. С составом препаратов можно ознакомиться здесь: • Pfizer/BioNTech • Moderna • Janssen • Astra-Zeneca • Sputnik V • Sinopharm. Разбор происхождения фейка о том, что вакцины содержат оксид графена, писали наши коллеги из stopfake.kz и voxukraine.org. Эту не соответствующую действительности информацию опровергли также и зарубежные издания.

Все страшилки об опасности сетей 5G являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях, не доказанных фактах. Напоминаем, что энергия 5G-волн не является достаточно мощной, чтобы повлиять на иммунитет человека или сделать его более уязвимым к новому коронавирусу. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.

Конспирологи в видео пугают заявкой на патент "WO2020060606", но на самом деле патент не касается "цифрового идентификатора" Microsoft Technologies. Это заявка на патент другого изобретения — награда криптовалютой лиц, проявляющих определенную умственную или физическую активность. И уточнение — здесь тоже не о чипах. Трекер, который будет следить за выполнением действий, будет одеваться на тело, например, это могут быть смарт-часы. Патент не содержит никакой информации о том, что в его состав предлагается включить некие “наночастицы”, которые будут подключатся к сетям 5G для того, чтобы контролировать человека. Ни в одном пункте этого патента Microsoft не предполагает, что датчик будет “наночастицей” или “микрочипом, имплантированным в кожу человека” посредством вакцинации или каким-либо другим способом. Устройство будет контактировать лишь с гаджетами, которые человек, как мы уже упоминали выше, будут носить.

Майкл Коуи (Michael Coey), профессор физики в Тринити Колледже (Дублин), в комментарии международному агентству Reuters развеял миф о присутствии в вакцинах железа. “Понадобится примерно один грамм железа, чтобы притянуть и поддерживать постоянный магнит в месте инъекции”, – говорит он. Объем дозы вакцины против COVID-19 очень мал (от 0,3 мл в вакцине Pfizer-BioNTech до 0,5 мл в вакцинах Moderna и Johnson & Johnson).

Профессор иммунологии Университета Мердока Кассандра Берри рассказала, что для того, чтобы микрочип легко проходил через иглу шприца, он должен быть меньше 10 микрон или десяти тысячных долей миллиметра. Для сравнения: самые маленькие чипы RFID текущего поколения, которые были разработаны, имеют размер около 0,25 мм. RFID-метки могут использоваться для хранения информации, которая затем передается считывающему устройству, которое должно находиться рядом.

По мнению экспертов, только определенные металлы могут вызывать магнитные реакции, а вакцины (от коронавируса – ред.) вообще не содержат металлов. Это означает, что они не могут вызвать магнитный отклик при введении. Кроме того, количество металла, которое должно быть в вакцине, чтобы она притягивала магнит, намного больше количества, которое может присутствовать в небольшой дозе вакцины.

Вердикт: Видео является попыткой манипулировать зрителями. Факты, которыми оперирует автор, меняют свой изначальный смысл, и вместо того, чтобы противоречить конспирологической теории, подтверждают ее верность. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

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