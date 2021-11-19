Ложь: вакцины мРНК приведут мир к зомби-апокалипсису

Вакцины от коронавируса превратят ваш мозг в кашу, а вас самих - в зомби. Видео с таким содержанием распространила Екатерина Коваленко, россиянка, живущая в Италии. Мы проверили материал и выяснили, что все доказательства, на которые опирается госпожа Коваленко, – ложные, а превратится в зомби, скорее всего, можно только из-за обилия фейков в этом видео.

Тезисы видео: Материалы, опубликованные на сайте CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США – ред.), в которых говорится о том, что миру грозит опасность появления зомби и сообщается о том, как выжить во время нашествия живых мертвецов, являются свидетельством зловещих планов мировых элит по уничтожению человечества;

Помимо Центров по контролю и профилактике заболеваний США планы по превращению людей в зомби строит Джефф Безос, владелец компании Amazon. Доказательства можно найти в пункте 42.10 документа Amazon по использованию облачных сервисов и инструментов разработки Lumberyard Materials, которые позволяют разработчикам создавать игры, запускаемые на серверах AWS.

Пункт 42.10. Допустимое использование; Системы, критически важные для безопасности. Использование вами Материалов Lumberyard должно соответствовать Политике допустимого использования AWS. Материалы Lumberyard не предназначены для использования с жизненно важными или критически важными для безопасности системами, такими как использование в работе медицинского оборудования, автоматизированных транспортных систем, автономных транспортных средств, самолетов или управления воздушным движением, ядерных объектов, пилотируемых космических кораблей или военного использования в связь с живым боем. Однако это ограничение не будет применяться в случае возникновения (подтверждено Центрами по контролю за заболеваниями США или организацией-преемником) широко распространенной вирусной инфекции, передаваемой через укусы или контакт с биологическими жидкостями, которые реанимируют человеческие трупы и вынуждают стремиться к употреблению живой человеческой плоти, крови, головного мозга или нервной ткани и, вероятно, приведет к падению организованной цивилизации.

Очередным доказательством, которое приводит госпожа Коваленко, является публикация “Вакцины на основе РНК COVID-19 и риск прионной болезни” Барта Классена, доктора медицинских наук и иммунолога. В своей статье доктор доказывает, что мРНК провоцирует появление в организме человека прионной болезни - дегенеративного заболевания головного мозга. В дальнейшем госпожа Коваленко при помощи очередного документа, автором которого является Барт Классен, делает вывод, что “после вакцинации от коронавируса все люди испытывают конвульсии, а штамм “дельта” на самом деле является СПИДом – аутоиммунным заболеванием, которое люди приобретают в результате “вакцинации” вирусными белками гомологичными человеческим белкам”. Люди через восемь лет после вакцинации превратятся в зомби.

Комментарий Delfi.ru: Автор видео старательно убеждает зрителей в том, что раз материалы, в которых рассказывается о том, как выжить во время зомби-апокалипсиса, находятся на сайте CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США – ред.) - это надо принимать всерьез.

В качестве доказательства причастности компании Amazon и ее владельца к планам по уничтожению человечества госпожа Коваленко приводит один из пунктов (42.10 – ред.) документа Amazon по использованию облачных сервисов и инструментов разработки Lumberyard Materials, которые позволяют разработчикам создавать игры, запускаемые на серверах AWS.

По словам авторов инструкции о том, как выжить во время зомби-апокалипсиса, размещенной на сайте CDC в 2011 году, их единственной и главной целью было привлечение внимания населения для того, чтобы объяснить правила поведения во время стихийных бедствий. Точно такую же цель преследовали и авторы документа по использованию облачных серверов Amazon и инструментов разработки Lumberyard Materials. Текст о зомби появился в документе Amazon в 2016 году и практически сразу на него обратили внимание крупные средства массовой информации в США. И CDC, и Amazon при помощи простого маркетингового трюка, играя на популярности феномена зомби в массовой поп-культуре, добились популярности своих услуг и сервисов.

Госпожа Коваленко регулярно пугает зрителей угрозой зомби-апокалипсиса. О том, почему в страшилки экзальтированной блогерши из Италии совершенно не стоит верить, мы уже писали здесь.

Предупреждение о зомби было детищем Дэйва Дейгла, который возглавляет отдел по связям с общественностью CDC, бюджет которого в этом году составляет 1,4 миллиарда долларов, и который отвечает за решение проблем общественного здравоохранения после таких крупных бедствий, как ураганы и землетрясения. Совсем недавно подразделение CDC по борьбе с бедствиями помогло справиться со вспышкой холеры на Гаити и с радиацией, вызванной ядерной аварией на Фукусиме в Японии (напоминаем, материал подготовлен в 2011 году – ред.).

“Речь шла о сезоне ураганов, который начинается 1 июня. Я думаю о сезоне ураганов, и мы публикуем одни и те же сообщения каждый год, и мне интересно, видят ли люди эти сообщения. Сообщение о зомби стало первым случаем, когда CDC использовала Facebook и Twitter для запуска кампании по обеспечению готовности, не реагируя на какую-либо конкретную катастрофу. Пока это был успех. С 30 000 просмотров предупреждение о зомби увеличило в три раза трафик, который предупреждение о готовности CDC обычно получает за 10-дневный период. Я думал, что если бы я использовал зомби, у него было бы больше возможностей… но то, что мы видим, невероятно", – сказал Дейгл.

В 2011 году, вскоре после начала кампании, Дэйв Дэйгл в интервью для FoxNews.com рассказал о том, что “идея кампании возникла из опасений по поводу радиации после землетрясения и цунами, потрясших Японию в марте. Это своего рода ироничная кампания. Мы говорили о готовности к ураганам, и кто-то сетовал, что мы продолжаем распространять одни и те же сообщения. Люди действительно настроены на зомби. Идея в том, чтобы мы достучались до аудитории или сегмента, которого мы никогда не могли привлечь с помощью обычных сообщений”.

Барт Классен, доктор медицинских наук, иммунолог, на публикацию которого в серьезном научном журнале ссылается госпожа Коваленко, по крайней мере несколько раз попался на распространении вранья. Как и она сама. Чтобы не быть голословными, приводим цитаты из материалов наших коллег из изданий USATODAY и POLITIFACT.

USATODAY: Доктор Анджела Расмуссен, вирусолог из Джорджтаунского университета, сказала, что статья Классена „не имеет никакого научного веса” и что журнал, в котором опубликована его статья, Microbiology & Infectious Diseases, “не является авторитетным или надежным”. (Microbiology & Infectious Diseases – это журнал с открытым доступом, издаваемый издательством, нацеленным на получение прибыли, а не для академической экспертной оценки.)

Доктор Дэвид Горски, профессор хирургии и онкологии Медицинского факультета Государственного университета Уэйна, отреагировал на слова Расмуссена в своем блоге.

“То, что мы имеем здесь, – это чертовски много спекуляций с обнаружением неясной связи, основанной на методологии, которая не объясняется с каким-либо уровнем строгости, который потребовался бы для убедительности настоящего ученого в области молекулярной биологии или биоинформатики”, – заключил Горский.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Классен использует “науку”, чтобы заявить, что вакцины приносят больше вреда, чем пользы. В 1999 году он заявил, что вакцина против гриппа вызывает диабет 1 типа, - это было опровергнуто Институтом безопасности вакцин Университета Джона Хопкинса.

POLITIFACT: Его доказательства? На самом деле, он не говорит. Все, что он включает, - это раздел из трех предложений, в котором резюмируется неуточненный анализ вакцины против коронавируса.

В конце видео автор предлагает подумать и сложить воедино все те факты, которые ей удалось найти и проанализировать, и сделать вывод о том, что в результате вакцинации людям грозят прионные болезни и, в конечном счете, смерть.

Вердикт: Мы уже сообщали об откровениях россиянки, которая при помощи сенсационных заявлений набрала десятки тысяч подписчиков в социальной сети Ютуб. Госпожа Коваленко довольно успешно повторяет то, что сделали специалисты по социальным сетям из CDC в 2011 и компании Amazon в 2016 годах – приобретает популярность за счет легковерных и впечатлительных людей. Все доказательства, которые госпожа Коваленко приводит в видео, по крайней мере частично не соответствует действительности, искажают факты, а сама Коваленко манипулирует информацией с целью добиться как можно большего влияния зрителей. Наш вердикт – ложь.

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