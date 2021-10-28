Ложь: привились от коронавируса – не будете иметь детей

Почти сто тысяч человек поделилось видео, в котором общественный деятель из России заявляет, что количество вакцинированных провоцирует рост смертности от коронавируса и сравнивает кампанию вакцинации с деятельностью инквизиции. Мы проверили факты, на которые ссылается автор видеосюжета, и выяснили, что все это не более чем ложь и манипуляция.

Тезисы видео:

1) 0.05 секунда сюжета: с ростом количества вакцинированных растет количество инфицированных, наблюдается рост смертности;

2) 0.53 секунда сюжета: депутат сравнивает кампанию вакцинирования со временами испанской инквизиции, когда “бегали карательные органы и тех, кто не верил, католическая церковь кого жгли, кого чего”;

3) 5.55 минута сюжета: “… а как дети будут размножаться? Никто не знает, а вдруг завтра вообще… несколько врачей сказало… если детей больше не хочешь - то колись, завтра дойдут до студентов и школьников а мы будем сидеть и молчать”

4) 1.12 минута сюжета: демонстрируется фрагмент из речи Владимира Путина во время форума. Президент России рассуждает о том, что в ближайшем будущем могут появится генетически модифицированные люди

Комментарий Delfi.ru:

Мы уже неоднократно писали, что одним из самых убедительных примеров того, насколько кампания вакцинации может задержать распространение коронавируса в обществе и сократить до минимума количество смертей, является Великобритания и Израиль.

Великобритания: на данный момент в стране вакцинировано около 71,1% населения и, хотя количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается (21 октября было выявлено 51 тысяча 484 случаев заболевания коронавирусом), число людей умерших в результате болезни пока не превышает 300 человек в сутки (до начала кампании вакцинации в январе-феврале нынешнего года вирус ежедневно уносил жизни от 400 до 1 400 человек). Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, из более чем 51 000 смертей от Covid - 19 в Англии в период с января по июль 2021 года только 256 человек умерли после двух доз вакцины.

Согласно данным портала международного информационного агентства Рейтерс, который отслеживает распространение пандемии коронавируса, на данный момент от коронавируса в России вакцинировано около 35 проц. населения, ежедневно умирает более 1000 человек, количество новых выявленных случаев инфекции – 37 тысяч (данные за 22 октября).

Эффективность основой российской вакцины от коронавируса - Спутник V - зарубежными учеными (публикация в журнале The Lancet, исследования по эффективности вакцины в Аргентине) оценивается достаточно высоко. В свою очередь, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что эффективность вакцины “Спутник V” по отношению к дельта-штамму коронавируса, по разным данным, составляет от 83% до 94%.

Попытки сравнить действия нынешних властей с деятельностью инквизиции в средние века хотя и не лишены остроумия, но совершенно не соответствуют действительности. С историей инквизиции можно ознакомиться здесь. Мы же хотели бы напомнить, что в арсенале инквизиции были такие средства убеждения несогласных с волей инквизиторов, как пытки, сожжение на костре, конфискация имущества.

Вакцины не влияют на фертильность или способность заводить детей. Министерство здравоохранения Израиля: “после изучения результатов анализов матерей и новорожденных от женщин, вакцинированных во время беременности, нет никаких доказательств какого-либо вреда, причиненного плоду в результате вакцинации на любом этапе беременности. Более того, Министерство здравоохранения подчеркивает, что неизвестно ни о каком биологическом механизме, присутствующем в вакцине, который мог бы нанести вред беременности или плоду. В связи с этим отсутствует запрет на вакцинацию на любом сроке беременности”.

Вердикт: Видеосюжет представляет собой ряд фрагментов, которые были собраны в один сюжет. Сюжет с выступления Владимира Путина, рассуждающего о преимуществах и опасностях генетической инженерии для человечества, вмонтирован в основной видеорепортаж с выступлениями господина Володарского, по всей видимости для того, чтобы напугать зрителей еще больше и убедить их в той опасности, которую якобы несут вакцины. Наш вердикт – манипуляция / ложь.

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