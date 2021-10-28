Ложь: вакцинация от коронавируса приводит к увеличению смертности

Пользователи социальных сетей продолжают распространять видеосюжет, в котором Игорь Гундаров, доктор медицинских наук из России доказывает, что якобы вакцины вместо того, чтобы защищать от коронавируса, способствуют росту смертности от коронавируса. Мы проверили доказательства, которые приводит врач, и поймали его на манипуляции и дезинформации зрителей и читателей.

Тезисы видео:

1) Чем больше вакцинированных людей, тем выше смертность;

2) У всех политиков без исключения, будь то российские или западные, развился социально-шизоидный психоз на почве коронавируса.

Комментарий Delfi.ru:

Специально для Delfi.ru видеосюжет с высказываниями Гундарова прокомментировал Алексей Ракша, демограф, независимый эксперт.

Информация, опираясь на которую Игорь Гундаров делает свои выводы, уже устарела. На сегодняшний день считается, что высоким уровнем вакцинации общества является 70 проц. и больше вакцинированных. Средний уровень вакцинации - от 40 до 70 проц. вакцинированных граждан, низкий уровень – меньше 40 проц. Россия уже находится в группе стран, в которых вакцинация на низком уровне (34,9 проц. по данным треккера Reuters – ред.). Очевидно, что у большого количества стран, в той же Африке, например, практически нет никакой статистики не только по коронавирусу, но даже по общей смертности, в лучшем случае у них есть какие-то оценочные данные ООН. Почти нет ни тестов, ни реагентов, и поэтому в статистике этих стран смерти от коронавируса почти не отражаются.

Статистика хорошо развита в тех развитых странах, которые в первую очередь приступили к вакцинированию населения. Также нужно иметь в виду, что официальная статистика по заражениям достаточно часто не является ни полной, ни правдивой. Во-первых, так как в стране может не быть достаточно числа тестов и медицинских мощностей, во-вторых, потому что власти могут искусственно занижать статистику. За примером далеко ходить не надо, в первом случае это такие страны, как Индия, во втором – такие, как Россия, Беларусь, Иран. Поэтому большинство учёных в мире уже согласно с тем, что сравнивать страны друг с другом можно только по избыточной смертности, а точнее, в процентах прироста к обычному числу умирающих. Это «золотой стандарт» сравнения. Если использовать этот индикатор, то становится понятно, что в Индии умерло не 500 тыс. человек, а 4-5 млн. человек.

В России же коронавирус стал причиной смерти далеко не 200 тыс., как утверждает Оперштаб, данные которого, кстати, используют все международные организации, в том числе и ВОЗ, и даже не 450 тыс. человек по данным Росстата и Минздрава, а как минимум 800 тысяч. Поэтому если мы сравним избыточную смертность за последние три месяца согласно нормальным, а не подделанным или отсутствующим статистическим данным, то легко обнаружим, что обычно чем больше вакцинированных, тем меньше людей умирает из-за коронавируса, особенно начиная от доли вакцинированных около 2/3 населения. А это как раз опровергает слова Гундарова.

Аналитики и эксперты издания The Economist избыточную смертность в России оценивают на 781 400 тысяч человек.

Также нам бы хотелось обратить внимание читателей на пример Великобритании и Израиля. Мы неоднократно ссылались на пример этих стран, правительствам которых удалось вакцинировать большинство населения и, несмотря на большое количество случаев заболевания коронавирусом, добиться огромного снижения летальных исходов. Так, например, согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, из более чем 51 000 смертей от Covid - 19 в Англии в период с января по июль 2021 года только 256 человек умерли после двух доз вакцины.

В Великобритании на данный момент вакцинировано около 71,1% населения страны и, хотя количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается (21 октября было выявлено 51 тысяча 484 случаев заболевания коронавирусом), число людей умерших в результате болезни пока не превышает 300 человек в сутки (до начала кампании вакцинации в январе-феврале нынешнего года вирус ежедневно уносил жизни от 400 до 1 400).

Согласно данным треккера международного информационного агентства Рейтерс, который отслеживает распространение пандемии коронавируса, на данный момент от заболевания в России вакцинировано около 35 проц. населения, ежедневно умирает более 1000 человек, количество выявленных новых случаев инфекции – 37 тысяч (данные за 22 октября). К сожалению, скорее всего большинство из умерших россиян не было вакцинировано.

Вердикт: Данные, на которые опирается Гундаров, не являются доказательством того, что вакцины провоцируют рост заболевания коронавирусом и являются причиной увеличения числа летальных исходов. На самом деле, все доступные данные свидетельствуют, что хотя вакцины не защищают от заражения, они прекрасно выполняют свою роль – защищают людей от тяжелой формы заболевания и летального исхода.

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