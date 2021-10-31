Ложь: «паспорта возможностей» - первый шаг к Холокосту

Тезисы видео:
Елена Никитская (Yelena Nikitskaya) сравнивает Аненпасс (Ahnenpaß) - документ, который во время Третьего Рейха свидетельствовал об арийском происхождении и максимально ограничивал права “не арийцев” - и “паспорта возможностей”, которые получают привитые от коронавируса люди. По словам Никитской (2.48 минута видеосюжета), Израиль, граждан которого уничтожались во времена Холокоста, сегодня при помощи “паспортов возможностей” способствует его повторению.
Комментарий Delfi.ru:
Доверять словам Елены Никитской и ее умозаключения не стоит. Женщина активно распространяет самые невероятные конспирологические теории. Кевин Халл, один из самых известных американских журналистов-расследователей, заинтересовался деятельностью Никитской и выяснил, что 6 января 2021 года женщина находилась недалеко от Капитолия во время того, как толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года, штурмом взял Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. Факт присутствия Никитской на территории Капитолия доказать не удалось.
Халл в свой статье отмечает, что Елена Никитская, 33-летняя эмигрантка из Крыма, ныне оккупированного Россией, домохозяйка, мать близнецов и менеджер по работе с социальными сетями, похоже, за последний год превратилась в известного журналиста на российском телевидении. Более того, Халл выяснил, что Елена Никитская на данный момент в США идентифицирует себя как Olena Nikitska. Хостингом сайта Елены Никитской занимается компания, зарегистрированная в России. По мнению американского журналиста, откровения Никитской практически один в один повторяют сюжеты передач российского телевидения, в которых говорится о всемирных теориях заговора, за которыми стоят американские мультимиллиардеры.
Видеосюжет Елены Никитской для Delfi.ru согласился прокомментировать Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности.
Сравнивать “паспорт возможностей” (или иной документ, свидетельствующий о ковидном иммунитете индивида) с Аненпассом - некорректно и общественно опасно. Аненпасс — это документ, свидетельствовавший о происхождении конкретного человека, а именно доказывающий его “арийское” происхождение. Человек не может изменить свою родословную, поскольку это объективный критерий. А вот требование иметь при себе “паспорт возможностей” никак человека не ущемляет, так как фиксирует уровень его потенциальной безопасности для других членов общества в условиях пандемии. При этом каждый в той или иной степени может выбирать, каким образом защищаться от коронавируса, а государство в целом гарантирует равный доступ к возможным средствам защиты. Вот почему сравнение “паспорта возможностей” с Аненпассом изначально некорректно, поскольку в качестве сравнимых величин представлены единицы с разным набором характеристик (как белое и квадратное). Общественная же опасность таких заявлений заключается в том, что они подрывают усилия государства и общества по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, ибо общий итог зависит от действий каждого (вакцинация, ношение маски и т. д.). Риторика героини сюжета направлена на достижение противоположного результата и имеет целью подорвать коллективные усилия по достижению более благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. А уж об историческом и фактологическом невежестве героини сюжета, откровенно манипулирующей фактами, и говорить не стоит.
О том, какие возможности благодаря зеленому паспорту возможностей есть или нет у жителей Израиля, можно узнать здесь, на официальной странице министерства Здравоохранения этой страны. Более чем очевидно, что никаких аналогий ни с Анепассом (Ahnenpaß), ни с Ahnentafel – нет.
Керен Певзнер, известная в Израиле писательница, автор многочисленных учебников по ивриту прокомментировала для Delfi.ru высказывания Никитской: В Израиле нет 4-х прививок. Недавно многие сделали третью, бустерную. И по результатам исследований третья прививка спасает жизни. Вот, что сообщает наша пресса: “Появилось новое важное доказательство эффективности третьей прививки: Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech представили данные третьего этапа тестирования, которые показали, что бустерная доза поднимает уровень защиты выше 95%. При этом обеспечивается защита также против штамма “Дельта”. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября”.
Все данные по короне наш Минздрав публикует ежедневно. И если в начале 4-й волны выявлялось по 10 300 инфицированных, то сегодня - 639, что тоже много, но уже значительно меньше. Что же касаемо паспорта, Холокоста и другой риторики девушки, — это самая обыкновенная демагогия. Она заботится о бедных евреях, но, как видите, евреи вполне успешно справляются с проблемой пандемии, и наш паспорт вакцинации – это забота о людях. Нельзя людям, у которых риск заразить и заразиться из-за отсутствия прививки, работать с детьми и стариками, находиться в тесном контакте с клиентами и коллективом. Люди должны знать, что они, придя в общественное место, защищены от заражения хотя бы на 95 проц., и наш зеленый паспорт – гарантия этого. А факты – упрямая вещь, и они свидетельствуют: прививки спасают жизни.
Вердикт: очевидно, что Елена Никитская играет на чувствах своих зрителей и слушателей, чтобы вызвать у них панику и веру в то, что усилия, которые предпринимают правительства разных стран, чтобы справиться с пандемией коронавируса, на самом деле служат прикрытием для осуществления геноцида населения Земли. Аналогии, которые приводит госпожа Никитская, являются примитивной манипуляцией.
- Источники
- Министерство Здравоохранения Израиля: “зеленый паспорт“;
- Комментарий в письменном виде за 2021 10 22;
- Аннепасс – что это такое;
- Пока бушевало восстание, видеоблогер из Южной Флориды представил россиянам репортаж;
- Свидетельство об арийском происхождении;
- Комментарий в письменном виде за 2021 10 23;
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