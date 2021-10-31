Ложь: «паспорта возможностей» - первый шаг к Холокосту

“Паспорта возможностей” напоминают Аненпасс (свидетельство об арийском происхождении во времена Третьего Рейха) и это ничто иное, как первый шаг к Холокосту. Правительство Израиля, вводя такие паспорта, стремится к геноциду своего народа, уверяет русскоязычная блогер, эмигрировавшая в США из аннексированного Россией Крыма. Мы ознакомились с видео Елены Никитской и выяснили, что девушка манипулирует информацией и дезинформирует зрителей.

Тезисы видео:

Елена Никитская (Yelena Nikitskaya) сравнивает Аненпасс (Ahnenpaß) - документ, который во время Третьего Рейха свидетельствовал об арийском происхождении и максимально ограничивал права “не арийцев” - и “паспорта возможностей”, которые получают привитые от коронавируса люди. По словам Никитской (2.48 минута видеосюжета), Израиль, граждан которого уничтожались во времена Холокоста, сегодня при помощи “паспортов возможностей” способствует его повторению.

Ложь: «паспорта возможностей» - первый шаг к Холокосту Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Доверять словам Елены Никитской и ее умозаключения не стоит. Женщина активно распространяет самые невероятные конспирологические теории. Кевин Халл, один из самых известных американских журналистов-расследователей, заинтересовался деятельностью Никитской и выяснил, что 6 января 2021 года женщина находилась недалеко от Капитолия во время того, как толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года, штурмом взял Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. Факт присутствия Никитской на территории Капитолия доказать не удалось.

Халл в свой статье отмечает, что Елена Никитская, 33-летняя эмигрантка из Крыма, ныне оккупированного Россией, домохозяйка, мать близнецов и менеджер по работе с социальными сетями, похоже, за последний год превратилась в известного журналиста на российском телевидении. Более того, Халл выяснил, что Елена Никитская на данный момент в США идентифицирует себя как Olena Nikitska. Хостингом сайта Елены Никитской занимается компания, зарегистрированная в России. По мнению американского журналиста, откровения Никитской практически один в один повторяют сюжеты передач российского телевидения, в которых говорится о всемирных теориях заговора, за которыми стоят американские мультимиллиардеры.

Видеосюжет Елены Никитской для Delfi.ru согласился прокомментировать Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности.

Сравнивать “паспорт возможностей” (или иной документ, свидетельствующий о ковидном иммунитете индивида) с Аненпассом - некорректно и общественно опасно. Аненпасс — это документ, свидетельствовавший о происхождении конкретного человека, а именно доказывающий его “арийское” происхождение. Человек не может изменить свою родословную, поскольку это объективный критерий. А вот требование иметь при себе “паспорт возможностей” никак человека не ущемляет, так как фиксирует уровень его потенциальной безопасности для других членов общества в условиях пандемии. При этом каждый в той или иной степени может выбирать, каким образом защищаться от коронавируса, а государство в целом гарантирует равный доступ к возможным средствам защиты. Вот почему сравнение “паспорта возможностей” с Аненпассом изначально некорректно, поскольку в качестве сравнимых величин представлены единицы с разным набором характеристик (как белое и квадратное). Общественная же опасность таких заявлений заключается в том, что они подрывают усилия государства и общества по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, ибо общий итог зависит от действий каждого (вакцинация, ношение маски и т. д.). Риторика героини сюжета направлена на достижение противоположного результата и имеет целью подорвать коллективные усилия по достижению более благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. А уж об историческом и фактологическом невежестве героини сюжета, откровенно манипулирующей фактами, и говорить не стоит.

О том, какие возможности благодаря зеленому паспорту возможностей есть или нет у жителей Израиля, можно узнать здесь, на официальной странице министерства Здравоохранения этой страны. Более чем очевидно, что никаких аналогий ни с Анепассом (Ahnenpaß), ни с Ahnentafel – нет.

Керен Певзнер, известная в Израиле писательница, автор многочисленных учебников по ивриту прокомментировала для Delfi.ru высказывания Никитской: В Израиле нет 4-х прививок. Недавно многие сделали третью, бустерную. И по результатам исследований третья прививка спасает жизни. Вот, что сообщает наша пресса: “Появилось новое важное доказательство эффективности третьей прививки: Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech представили данные третьего этапа тестирования, которые показали, что бустерная доза поднимает уровень защиты выше 95%. При этом обеспечивается защита также против штамма “Дельта”. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября”.

Все данные по короне наш Минздрав публикует ежедневно. И если в начале 4-й волны выявлялось по 10 300 инфицированных, то сегодня - 639, что тоже много, но уже значительно меньше. Что же касаемо паспорта, Холокоста и другой риторики девушки, — это самая обыкновенная демагогия. Она заботится о бедных евреях, но, как видите, евреи вполне успешно справляются с проблемой пандемии, и наш паспорт вакцинации – это забота о людях. Нельзя людям, у которых риск заразить и заразиться из-за отсутствия прививки, работать с детьми и стариками, находиться в тесном контакте с клиентами и коллективом. Люди должны знать, что они, придя в общественное место, защищены от заражения хотя бы на 95 проц., и наш зеленый паспорт – гарантия этого. А факты – упрямая вещь, и они свидетельствуют: прививки спасают жизни.

Вердикт: очевидно, что Елена Никитская играет на чувствах своих зрителей и слушателей, чтобы вызвать у них панику и веру в то, что усилия, которые предпринимают правительства разных стран, чтобы справиться с пандемией коронавируса, на самом деле служат прикрытием для осуществления геноцида населения Земли. Аналогии, которые приводит госпожа Никитская, являются примитивной манипуляцией.

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