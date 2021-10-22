Ложь: вакцины от коронавируса убивают людей

Социолог из Росси Алексей Рощин пытается доказать, что вакцинация от коронавируса на самом деле не защищают людей от болезни, а приводит к смерти. Мы ознакомились с теорией господина Рощина и выяснили, что социолог манипулирует данными, игнорирует все факты, которые опровергают его теорию. Наш вердикт – ложь.

Тезисы текста:

Прививки увеличивают смертность, по крайней мере в России. Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор текста использует и сравнивает данные количества зараженных коронавирусом граждан Российской Федерации в 2020 и 2021 году. Меньшее количество смертей в прошлом году, по словам автора, обуславливается отсутствием вакцинации в РФ в начале 2020 года, также автор критически относится к таким несуразным, по его мнению, фактам, как то, что штамм дельта заражает намного больше людей, чем первоначальный штамм коронавируса и то, что этот штамм является намного более смертоносным.

Комментарий Delfi.ru: Выводы автора материала мы решили проверить на примере Великобритании. На данный момент количество полностью вакцинированных либо получивших как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Великобритании – 67,6 проц. от количества населения и 73,6 соответственно. В России – 40,7 проц. и 44,4 проц. населения соответственно.

На следующем графике мы можем ознакомиться с данными по количеству людей, умерших в Великобритании с начала пандемии коронавируса. Можно легко убедиться, что пики на графике, которые соответствуют большому количеству умерших в сутки, соответствуют периоду начала пандемии, затем, после ввода ограничительных мер – локдауна, масок - идут на спад. Очередная волна начинается осенью 2020 года и достигает пика в январе-феврале 2021 года. В первой половине января 2021 года в Великобритании стартовала кампания вакцинации населения. Результат - сокращение числа умерших в результате заболевания коронавирусом от 1 359 человек 19 января 2021 года до 30–200 человек в день.

Смертность в течение 28 дней после положительного теста Foto: : GOV.UKКоронавирус (COVID-19) в Великобритании

Также стоит обратить внимание на то, что количество людей, заразившихся коронавирусом в Великобритании на сегодняшний день варьируется от 30 до 50–55 тысяч человек, в России, по данным на 18 октября, выявлено 34 325 случаев заболевания коронавирусом, умерло 998 человек. Одновременно стоит подчеркнуть, что эффективность основой российской вакцины от коронавируса – Спутник V - зарубежными учеными (публикация в журнале The Lancet, исследования по эффективности вакцины в Аргентине) оценивается достаточно высоко. В свою очередь директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что эффективность вакцины “Спутник V” по отношению к дельта-штамму коронавируса, по разным данным, составляет от 83% до 94%.

Вердикт: на примере Великобритании прекрасно видно, что хотя вакцины и не спасают от заболевания коронавирусной инфекцией, тем не менее они эффективно облегчают течение болезни, защищают от перехода болезни в тяжелую стадию, требующую госпитализации и в крайнем случае - лечения в реанимации. Рост числа зараженных коронавирусом и увеличение количества умерших в России обуславливается достаточно небольшим количеством граждан Российской Федерации, получивших прививку. Попытки автора текста манипулировать статистическими данными и убедить читателей, что вакцинирование провоцирует рост заболеваний коронавирусом со смертельным исходом, являются манипуляцией и ложью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!