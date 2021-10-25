Ложь: экс-сотрудник концерна Pfizer предупреждает о геноциде человечества при помощи вакцин

Среди польскоязычных пользователей социальных сетей в Литве снова распространяется текст, автором которого является экс-сотрудник Pfizer Майкл Йидон. Он предупреждает о том, что, по его мнению, вакцины от коронавируса смертельно опасны и являются орудием геноцида человечества. Мы ознакомились с заявлением Йидона и выяснили, что оно не соответствует действительности.

Тезисы текста:

1) Пандемия коронавируса спланирована;

2) Все человечество будет чипировано при помощи вакцин, каждый человек получит свой индивидуальный номер;

3) Фармацевтические концерны или те, кто за ними стоит, готовят геноцид 95% человечества;

Ложб: экс-сотрудника концерна Pfizer предупреждает о геноциде человечества при помощи вакцин Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Первоначально интервью с Майклом Йидоном (авторы текста представляют Майкла Йидона в качестве ведущего ученого по вопросам аллергии и заболеваний легочных путей и вице-президента концерна Pfizer) появилось весной нынешнего года на сайте LifeSiteNews. Для того, чтобы понять, как относится к сенсационному интервью с Йидоном, нужно знать, что сайт LifeSiteNews является одним из крупнейших источников распространения конспирологических и псевдо-научных теорий как о тайном общемировом правительстве, так и о коронавирусе. Также стоит обратить внимание на то, что Майкл Йидон и его отдел не отвечали за разработку вакцин. Он также не являлся ведущим ученым концерна Pfizer и вице-президентом компании. На самом деле ученый, как становится известно из материала наших коллег из издания Snopes, занимал пост вице-президента отдела компании в Великобритании и занимался “разработкой соединений, которые нацелены на два заболевания, которые влияют на нижние дыхательные пути – астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), а также заболевания легочной сосудистой сети”. Подробно о биографии Йидона, его послужном списке и о том, как ученый превратился к удивлению большинства его коллег в сторонника конспирологических теорий, можно прочитать здесь.

Бывшие коллеги Йидона, сообщают, что они помнят его совершенно другим человеком и выразили разочарование переменами в его взглядах. В начале 2021 года бывшие коллеги Йидона из Pfizer написали ему личное письмо, в котором выразили беспокойство однобокостью, отсутствием научной строгости и односторонней интерпретацией ненадёжных данных со стороны учёного, и высказали опасение, что он может подвергать риску здоровье людей.

Теории о том, что пандемия коронавируса была спланирована для того, чтобы чипировать человечество, а затем запустить процесс геноцида 90–95 проц. жителей планеты, являются чрезвычайно популярными в среде конспирологов. О том, что такие теории не имеют ничего общего с действительностью, мы уже неоднократно писали – здесь и здесь.

Приводим цитату из интервью Билла Гейтса для BBC:

BBC: Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред?

Б. Г.: Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода (…). Так что если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного;

Вердикт: Хотя Йидон проработал в течение ряда лет в качестве одного из сотрудников Pfizer, это не делает его экспертом в области вирусологии и вакцин. Ученый занимался вопросами болезней дыхательных путей. Фактически вера в высказывания Йидона о вакцинах – это то же самое, что думать, словно бухгалтер, который подсчитывает зарплату для врачей больницы, может заменить врача-хирурга и выполнить сложнейшую операцию. Наш вердикт – ложь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!