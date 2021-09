Ложь: вакцинация ведет к увеличению числа случаев заражения и смертей

Анна Шафран, экс-соведущая программ известного российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, в эфире телеканала "Царьград" озвучила целый ряд убедительных, но далеких от истины конспирологических теорий. Разбираемся.

Тезисы видео:

1) "В одной стране с февраля 2021 года решили привить всех. Сразу после этого начались небывалые вспышки коронавируса и летальных исходов. До вакцинации в день фиксировали по 30–40 случаев вируса, смертей не было. К концу апреля, то есть после двух месяцев с начала всеобщей вакцинации, выявляли по тысяче случае ежедневно и больше тысячи смертей. За год до начала вакцинации ковидом в этой стране заболело 2500 человек, а за полгода после этого - 240 000, умерли соответственно два человека и 990 человек", – сообщает Анна Шафран. По мнению ведущей, происходящее в Монголии полностью опровергает концепцию того, что коронавирус, подобно другим ОРВИ, распространяется воздушно-капельным путем (4.20 минута), а вакцинация способна победить болезнь. Вот и приходится изощряться, придумывая размороженную вакцину, Дельта-вариант, чтобы объяснить необходимость уколоться по третьему разу", - добавляет Анна Шафран;

2) 6.40 минута сюжета – Владислав Шафалинов, врач и хирург из России, сообщает, что вирус заражает людей с пониженной резистентностью, которыми, по его мнению, и являются вакцинированные люди;

3) 16.40 минута сюжета – Эксперт Андрей Школьников сообщает, что такие меры против коронавируса как карантин, маски – это ничто иное, как попытка заставить людей слушаться приказов;

4) 27.30 минута сюжета – "не настолько коронавирус смертелен и страшен, как нам рассказывали, когда всех загнали на полный карантин", – считает Школьников;

5) 30.30 минута сюжета – какой мир хотят построить те, кто навязывает нам поголовную вакцинацию? – спрашивает Шафран;

6) 32.11 минута сюжета - Школьников озвучивает ряд конспирологических теорий – от “Теории Большой перезагрузки” до “Золотого миллиарда”;

Комментарий Delfi.ru: То, что происходит в Монголии, нам согласился прояснить Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru.

Алексей Куприянов: в Монголии сейчас смертность от ковид достигла 36 чел. на 100 тыс. населения. В России, согласно данным Роспотребнадзора, 136 человек на 100 тыс., по данным Росстата – более 400. Чтобы было более понятно, я предлагаю взглянуть на данные по накопительным итогам: умерших на 100 тыс. и плотность населения. Отмечу, что здесь мы сравниваем Монголию с регионами России с низкой плотностью населения.

Рис. 1

Пояснения: Amu : Амурская область, Zab : Забайкальский край, Kmc : Камчатский край, Mag : Магаданская область, Bur : Республика Бурятия, Yak : Республика Саха (Якутия), Khb : Хабаровский край, Chuk : Чукотский автономный округ, ArkhNen : Архангельская область (с НАО), Nen : Ненецкий автономный округ, Kar : Республика Карелия, Komi : Республика Коми, Irk : Иркутская область, Kry : Красноярский край, rAlt : Республика Алтай, Tyva : Республика Тыва, Tom : Томская область, Tyum.t : Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО), KhMAO : Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, YNAO : Ямало-Ненецкий автономный округ.

На графике ниже видно, что третья волна выше (по заболевшим – ред.), чем предыдущие две, но уровень смертности такой же, как во вторую, что является следствием того, что прививки работают. Более того, видно, что в Монголии она уже идет на спад. Поэтому, очевидно, "Царьград" со своими страшилками попал пальцем в небо.

Рис. 2





На следующем графике видно, что динамика вакцинации не совпадает с динамикой заболеваемости – в заболеваемости нет пиков, соответствующих пикам вакцинации (они должны были "зеркалить" вакцинацию с запозданием, но такого нет).

Рис. 3





Здесь то же самое в отношении динамики вакцинации / смертности.

Рис. 4



В качестве эксперта выступает Андрей Школьников и Владислав Шафалинов, врач и хирург из России. Откровения Шафалинова о том, что коронавирусом заражаются в основном люди с пониженной резистентностью, которыми, по его мнению, являются вакцинированные люди, не выдерживают никакой критики. Во-первых, коронавирус распространился, когда вакцин против него не существовало. Во-вторых, пандемия продолжается, так как вирус мутирует и появляются все более и более заразные штаммы (штамм Дельта – на 225 проц. более заразен чем первоначальный штамм коронавируса). В-третьих, фейки о том, что иммунитет человека ослабевает в 5-6 раз после вакцины Pfizer / BioNTech, опровергали наши коллеги из voxukraine.org.

Вариант "Дельта", по предварительным оценкам, в 1,6 раза заразнее, чем штамм “Альфа” (британский вид вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Специалисты установили, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма. Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные недавно изданием The New England Journal of Medicine.

Маски - это одна из мер сдерживании любой эпидемии или пандемии. Согласно ВОЗ, "ношение масок является основной мерой для борьбы с передачей инфекции и спасения жизней. Использовать маски следует наряду с другими комплексными мерами реагирования по принципу «делать все возможное», согласно которому также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать пребывания в замкнутых пространствах с большим количеством людей, когда существует риск тесного контакта, улучшать вентиляцию, соблюдать гигиену рук, прикрывать рот и нос при кашле или чихании и прочее. Маски, в зависимости от типа, могут применяться для защиты здоровых людей либо в качестве средства профилактики дальнейшей передачи инфекции".

Заявления г-на Школьникова о том, что COVID-19 является неопасной болезнью, являются ложными. Чтобы в этом убедиться достаточно ознакомиться со статистикой. Если в результате заболевания гриппом каждый год в мире умирает от 291,000 646,000 тысяч человек, то пандемия коронавируса, согласно официальным данным, уже унесла жизни 4,745,035 миллионов человек. По другим данным, которые представило влиятельное британское издание The Economist, количество жертв пандемии намного больше – 18,4 миллиона человек. Согласно официальным российским данным, болезнь унесла жизни как минимум 203 тысяч российских граждан.

Рассуждения ведущей и эксперта Школьникова в конце передачи о таких конспирологических теориях как “Теория Большой перезагрузки” или "Золотой миллиард" не являются их личным мнением, не содержат никаких доказательств. О том, почему такие теории не более чем иллюзия, придуманная конспирологами для массового зрителя и читателя, можно прочитать здесь.

Нам бы хотелось отметить, что телеканал "Царьград" часто распространяет недостоверную информацию, конспирологические теории и дезинформацию о пандемии коронавируса. Основателем телеканала является Константин Валерьевич Малофеев – российский политик, общественный деятель и предприниматель. Малофеев получил известность в 2014 году в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины. По данным украинских правоохранительных органов и прессы, Александр Бородай и Игорь Стрелков, которые занимали главные позиции в самопровозглашённой Донецкой народной республике, связаны с Малофеевым. Возглавляемый им благотворительный "Фонд Святителя Василия Великого" оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне самопровозглашённых республик, гражданскому населению Донбасса, а также беженцам на территории России. Из-за обвинений в поддержке сепаратизма на территории Украины Малофеев попал под санкции. В 2019 году Малофееву был запрещен въезд в Болгарию на 10 лет из-за того, что он является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова, который был задержан ранее в рамках расследования по делу о шпионаже в пользу российских спецслужб.

Председателем наблюдательного совета телеканала "Царьград' является генерал-лейтенант СВР в отставке, историк Леонид Решетников. В 2020 году генеральным директором телеканала стал Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова.

Вердикт: Доказательства о неэффективности вакцин от коронавируса, конспирологические теории, которые приводит как сама ведущая Анна Шафран, так и приглашенные эксперты, являются неубедительными. Более того, участники передачи цинично манипулируют фактами и данными, чтобы доказать свою правоту. В заключении стоит отметить, что передача российского телеканала "Царьград" не может использоваться в качестве доказательства существования какого-либо заговора хотя бы потому, что не содержит ровным счетом никаких доказательств, кроме выдуманных ее участниками. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!