Ложь: медики убивают больных коронавирусом

Медики способствуют уничтожению заболевших коронавирусом людей, протоколы лечения больных COVID-19 пациентов подготавливает и рассылают из США и ВОЗ. Об этом в интервью российскому интернет-СМИ, прославившимся распространением конспирологических теорий, заявила Марина Корнатовская, экс-фельдшер из Рижской Восточной клинической университетской больницы. Мы ознакомились с заявлениями Корнатовской и выяснили, что они расходятся с действительностью.

Тезисы видео:

1) Корнатовская утверждает, что лечение больных от коронавируса идет по иным протоколам, нежели ранее при других болезнях. По ее словам, пациентам врачи дают некое странное лекарство – Нимбекс, которое медики до сих пор больным никогда не давали. Лекарство расслабляет мускулатуру, чтобы интубировать пациента (ИВЛ);

2) "Пациенты к нам приезжают, разговаривают, а потом умирают (5.20 минута сюжета)", – говорит Карнатовская;

3) "Я заявила своим коллегам, что не собираюсь участвовать в убийстве людей (9.40 минута сюжета). На такое, когда шла учиться в медицинское учреждение, я не подписывалась. Почти все коллеги по работе от меня отвернулись, хотя многие из них понимают, что на самом деле происходит в мире", – утверждает Корнатовская;

4) "Протоколы лечения мы получаем из США и ВОЗ (12.30 минута сюжета)", – продолжает Корнатовская;

Комментарий Delfi.ru:

Марина Корнатовская на самом деле медицинский работник из Латвии, по образованию фельдшер, работала в Рижской Восточной клинической университетской больнице, в клинике токсикологии и сепсиса в Гайльэзерсе. Звезда Корнатовской, которую в социальных сетях знают как "фельдшера Марину", взошла в конце 2020 года, когда женщина сделала ряд громких заявлений о пандемии коронавируса, лечении больных, о том, что вакцины не спасают, а убивают людей, и озвучила целый ряд конспирологических теорий. И сама больница и коллеги Марины Корнатовской опубликовали в социальных сетях опровержение ее сенсационных заявлений.

Лекарство, о котором рассказывает, Марина действительно называется Нимбекс. Применятся оно для того, чтобы расслабить мышцы пациента и облегчить интубацию. О том, для чего это делается и какие могут быть побочные эффекты у этого лекарства, можно прочитать здесь и здесь. Нимбекс не является каким-то “новым” или “странным” лекарством. В медицине он и его производные используются давно. Заявления Корнатовской о том, что пациенты приезжают в больницу, разговаривают, а потом умирают, объясняется достаточно просто и в этом нет никакой конспирологии и врачей-убийц. Коронавирус поражает легкие, в ряде случаев в больницу попадают пациенты, у которых чрезвычайно высокий уровень поражения легких. В результате медики зачастую уже не могут спасти жизни таких больных. О том, для чего применяется интубация легких, что кроется за аббревиатурой ИВЛ, подробно можно прочитать здесь.

Зачем нужна вентиляция легких. Обычный процесс дыхания можно описать так: кислород по трахее попадает в легкие, добирается до 600 млн мельчайших альвеол, через них всасывается в кровь и с ней разносится по всему организму, ко всем органам. Что происходит при коронавирусе:

• Коронавирус и вызываемое им воспаление словно слизь забивают эту систему. Зараженные клетки перестают функционировать — пережившие коронавирус сравнивают это состояние с ощущением утопления.

• Вторая проблема в том, что легкие становятся полем битвы иммунитета против вируса. Поскольку новый коронавирус не знаком организму, реакция иммунной системы может быть очень сильной. "Тело пытается привлечь как можно больше клеток иммунитета для борьбы с инфекцией. Они эффективно разрушают зараженные клетки, но могут повредить и здоровые".

• Легкие заболевших COVID-19 уже не могут насыщать кровь достаточным уровнем кислорода для поддержания иммунной системы. В этот момент и требуется искусственная вентиляция легких.

К сожалению, хотя ИВЛ является последней надеждой пациентов, умирающих в результате заболевания коронавирусом, во многих случаях заканчивается печально, а здоровье тех, кто выжил благодаря ИВЛ, сильно ухудшится.

Заявления Марины о том, что протоколы лечения больных коронавируом больницы получает из США и ВОЗ, похожи на заявления ревнителей веры, которые утверждают о прямой связи с Богом.

Хотя Марина Корнатовская утверждает, что внимание полиции она привлекла безосновательно, на самом деле это не так. Высказывания Корнатовской о том, что врачи занимаются убийством больных коронавирусом, привели к тому, что врачи больницы, в которой она работала, стали получать угрозы. В результате Марина была задержана сотрудниками полиции. Видео задержания Корнатовской также распространяется в социальных сетях. Вот, как ее задержание прокомментировал Дмитрий Хоменко, глава Отдела по борьбе с киберпреступлениями: "Надо понимать, что свобода слова — это не вседозволенность. И полиция пресекает такие действия, когда люди перешагивают черту и их вседозволенность нарушает статьи закона".

Вердикт: Заявления, которые в эфире программы делает Марина Корнатовская, не соответствуют действительности, состоят из конспирологических теорий. Попытки Марины представить себя в роли жертвы, которую преследуют государство, также не соответствуют действительности, так как деятельность женщины и теории заговора, которые она озвучила и которые распространились по социальным сетям, могли привести к травле врачей. Также внимание обращается на то, что журналист программы называет коронавирус "модной болезнью", а Корнатовская вакцины от коронавируса называет "тот препарат, который колют в плечо". Все это свидетельствует о том, что с помощью видеосюжета, который распространился в социальных сетях, как минимум пытаются однобоко представить ситуацию, манипулируют зрителями и полностью игнорируют, что коронавирус является опасной болезнью.

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