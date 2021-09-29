Фейк: пандемии коронавируса не существует, а грипп не приводит к осложнениям

Видео, в котором эксперты из России обсуждают пандемию коронавируса и делятся своими выводами, набрало несколько сотен тысяч просмотров в социальных сетях. Мы проверили его и выяснили, что практически все выводы экспертов являются ложными.

Тезисы видео:

1) "До конца не понятно, существует ли пандемия коронавируса, а поэтому, скорее всего, всеобщая вакцинация не требуется", – считает Александр Алексеевич Редько, профессор из России;

2) Мария Шукшина в видео ссылается на заявление раввинского суда, члены которого приняли решение о недопустимости использования вакцин;

3) "Грипп практически не приводит к осложнениям", – цитата из выступления одного из экспертов в видео;

4) "Дети не болеют коронавирусом и не являются переносчиками, а, следовательно, вакцинировать их не нужно. Очевидно, что вакцина не защищает от заражения", – заявляет председатель Московского городского научного общества терапевтов, академик РАМН Павел Воробьев.

Фейк: пандемии коронавируса не существует, а грипп не приводит к осложнениям Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой нарезку выступлений экспертов, которые приняли участие в круглом столе, организованным Марией Шукшиной, известной российской актрисой и противницей вакцинации.

1) Сомнения Редько в том а существует ли пандемия коронавируса, опровергают данные как самой Российской Федерации, так и международных организаций. Согласно официальным данным сайта стопкоронавирус.рф, с момента начала пандемии коронавируса скончалось 198 218 тысяч российских граждан. ВОЗ сообщает, что во всем мире COVID-19 унес жизни порядка 4 миллиона 666 тысяч человек. Эксперты из авторитетного британского издания The Economist утверждают, что коронавирус унес намного больше жизней, чем об этом говорится в официальных данных. По мнению The Economist, число умерших во всем мире уже достигло 18,1 млн человек. Британское издание отмечает, что количество жертв пандемии коронавируса в России на самом деле может быть гораздо больше, чем сообщают власти (от 660 до 740 тысяч человек). Поэтому заявления профессора Редько о том, что существование пандемии коронавируса находиться под вопросом, по мнению редакции, как минимум непонятные;

2) Решение Главного суда раввината Израиля, на которое ссылается Мария Шукшина, на самом деле не является таковым. Подробный разбор этой мистификации можно прочитать у наших коллег из Delfi в Эстонии. Вкратце: в Израиле, помимо светской судебной власти, работают и раввинские суды. Они выносят решения по семейным спорам и религиозным вопросам. В ряде других случаев вердикт раввинского суда считается эквивалентным постановлению светского судьи. Помимо 12 региональных раввинских судов существует и Высший раввинский суд, возглавляемый одним из двух главных раввинов Израиля. Хотя документ подписали четверо раввинов, никакого отношения к Высшему раввинскому суду (и, следовательно, юридической силы) он не имеет;

3) Словам эксперта о том, что грипп не является в наше время опасной болезнью и достаточно легко переноситься, противоречат статистическим данным. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, грипп вызывает от 9 до 45 миллионов заболеваний, от 140 000 до 810 000 госпитализаций и от 12 000 до 61 000 смертей в Соединенных Штатах Америки ежегодно с 2010 года;

4) На самом деле, дети заражаются, распространяют и болеют коронавирусом. Так, согласно статистическим данным из США, COVID-19 унес жизни 159 девочек и девушек в возрасте от 5 до 18 лет и 198 парней и мальчиков в возрасте от 5 до 18 лет. К счастью, большинство из детей и подростков редко страдает от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. О результатах исследования британских ученых можно почитать в материале наших коллег из русской службы BBC. Дети являются переносчиками коронавирусной инфекции, именно поэтому многие страны либо задумываются над вакцинацией детей, либо намереваются приступить к этому процессу.

Вердикт: Высказывания экспертов в видео в основном не соответствуют действительности и являются ложными. Наш вердикт – фейк.

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