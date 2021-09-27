Фейк: побочный эффект от вакцины – приступы агрессии

Почти миллион просмотров в социальных сетях набрало видео, в котором девушка сообщает о том, что одним из побочных эффектов вакцин от коронавируса является неконтролируемая агрессия привитых в отношении невакцинированных. Мы проверили видео и пришли к выводу, что оно полностью не соответствует действительности.

Тезисы видео: побочным эффектом вакцин от коронавируса является неконтролируемая агрессия привитых в отношении непривитых. По словам автора, вакцинированные желают мучительной смерти тем, кто отказался пройти вакцинацию.

Фейк: побочный эффект от вакцины – приступы агрессии Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfir.ru: среди побочных эффектов вакцин от коронавируса немотивированной агрессии не существует. Центры по контролю и профилактике заболеваний США федерального агентства министерства здравоохранения США сообщают, что серьезные побочные эффекты, которые могут вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, крайне маловероятны после любой вакцинации, включая вакцинацию от COVID-19. Общие побочные эффекты на руке, в которую сделали укол: боль, покраснение, припухлость. Во всем остальном теле: усталость, головная боль, боли в мышцах, озноб, высокая температура, тошнота.

О побочных эффектах вакцин Comirnaty and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Moderna COVID-19 Vaccine и Janssen COVID-19 Vaccine можно узнать на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration) — агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США. Ничего похожего на заявления, которые сделала в своем ролике автор, нет и в помине.

ВОЗ также не упоминает появление немотивированной агрессии среди вакцинированных: побочные эффекты вакцин против COVID-19 в большинстве случаев носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными. К типичным побочным эффектам относятся боль в месте инъекции, лихорадка, утомляемость, головные боли, боли в мышцах, озноб и диарея. Вероятность возникновения какого-либо из указанных побочных эффектов может быть разной в зависимости от конкретной вакцины. К числу редких побочных эффектов вакцинации против COVID-19 относятся тяжелые аллергические реакции, например, анафилактические, однако они случаются крайне редко.

Недавно также появились подробные данные о побочных эффектах российской вакцины "Спутник". Их опубликовало министерство здравоохранения Аргентины, в которой для вакцинации населения использовано 11,3 млн. доз этой вакцины. Подробно об этом можно почитать в материале наших коллег из BBC. Вкратце: чаще всего после "Спутника" регистрировали головную боль или боль в мышцах/суставах – (136,2 случая на 100 тысяч). Также были случаи лихорадки с головной болью и/или болями в мышцах и суставах (128,5 случая), местной реакции без лихорадки (скорее всего, имеется в виду покраснение в месте укола – Би-би-си) – 26,9 случая на 100 тысяч. Реже встречалась высокая температура – 16,5 случая на 100 тысяч, местная боль – 11,4 случая, местная реакция с лихорадкой – восемь случаев, реакции желудочно-кишечного тракта с лихорадкой или без – шесть случаев, и столько же – аллергий. Совсем редкие побочные эффекты “Спутника” – это местные аденопатии (увеличение лимфоузлов – Би-би-си) – таких встречалось 0,83 случая на 100 тысяч, анафилаксия (0,10 на 100 тысяч), металлический привкус во рту (0,08) и гипертермия (0,05).

Вердикт: с помощью видео зрителями пытаются манипулировать так, чтобы создать впечатление существования некого побочного эффекта от вакцины, который проявляется приступах агрессии вакцинированных в отношении невакцинированных. На самом деле такого эффекта не существует, все слова автора видео являются лишь его фантазией. Попытки представить всех вакцинированных от коронавируса людей, как агрессивных, ненавидящих отказавшихся от прививки, также являются личной фантазией автора и с реальностью не имеют ничего общего. Наш вердикт – ложь.

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