Российская политическая партия распространяет фейки о коронавирусе: готовится геноцид человечества

Почти 4 000 человек поделилось в социальных сетях видео, в котором говорится о планах мировой элиты устроить геноцид человечества. Мы проверили его и выяснили, что за ним стоит маргинальная политическая партия из России, среди руководителей которой - женщина, обвиняемая в создании секты.

Тезисы видео:

1) Так не боролись ни с чумой, ни с холерой, а правительства всех стран действуют словно по одному и тому же сценарию;

2) Автор видео ссылается на книгу Джона Коулмана о том, что миром правит могущественная группа (Комитет 300, иначе Олимпийцы), в число которых входят Ротшильды, Рокфеллеры, Билл Гейтс, Илон Маск и т. д. Центр властей этой группы находится в Лондоне, а контролирует все британская корона (королева);

3) Ресурсов Земли не хватит на всех, поэтому в живых надо оставить только достойных, то есть “золотой миллиард”, а всех остальных необходимо уничтожить;

4) Испанский грипп – первый проект по сокращению населения Земли, который опробовал фонд Рокфеллера. Огромная смертность была вызвана не гриппом, а массовой вакцинацией. Умирали только привитые от гриппа;

5) “Свиной” грипп - вторая попытка запуска массовой эпидемии, вакцины от этого гриппа содержали ядовитые вещества;

6) Сценарий нынешней пандемии можно найти в документах фонда Рокфеллера за 2010 год;

7) Автор видео сообщает о том, что люди умирают от прививок, затем восклицает - “разве не фашизм вводить в наш организм раковые клетки вместе с прививкой”;

8) Раньше народ не знал, что такое онкология. Женщин при помощи вакцин делают бесплодными.

Российская политическая партия распространяет фейки о коронавирусе: готовится геноцид человечества Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Репортаж, которым поделились тысячи жителей Литвы и который, как они считают, демаскирует планы международных элит по уничтожению большей части человечества, подготовлен активистами российской общественной организации Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР). Выводы о причастности ОСВР к видео можно сделать основываясь на том, что его авторы призывают заполнять бланки отказа от вакцинации и сообщить в группы ОСВР в Вконтакте и в Одноклассниках (российские социальные сети), а также в Независимую Ассоциацию Врачей.

Лидером Российского общенародного союза или иначе Общенародный Союз Возрождения России является российский политик и общественный деятель Сергей Николаевич Бабурин, который несколько лет назад заявил о том, что “Вильнюс и Клайпеда никогда не были в составе Литвы до советского периода ее истории”. Одной из целей, которые ставит перед собой партия, является возрождение Советского Союза. На сайте ОСВР сообщается, что одним из лидеров организации является Светлана Лада-Русь. Госпожа Лада-Русь приобрела известность, в том числе, благодаря высказываниям о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру. Госпожа Пеунова, она же Лада-Русь, находится в международном розыске. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным правоохранителей, схема присвоения чужого имущества была одинаковой — его отбирали у потерпевших, которым сначала одалживали деньги. Как полагают следователи, в ноябре 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, подозреваемые путем шантажа, психологического воздействия и угроз причинили тяжкий вред здоровью женщины 1980 года рождения, что стало причиной психического расстройства. Имя потерпевшей следователи не называют. Лада-Русь (Пеунова) обвинения отрицает и заявляет о своей невиновности.

О фейках, которые распространяет Общенародный Союз Возрождения России и Независимая организация врачей, мы писали здесь.

1) Идея о том, что миром в тайне кто-то управляет, не является чем-то новым. Это одна из многих конспирологических теорий. Происхождение теории о том, что это делают люди, объединенные в Комитет 300, берет начало в документе, который называется «Протоколы Сионских мудрецов» (подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира – ред.).

Доказательств причастности Рокфеллеров, Ротшильдов, Билла Гейтса, Уоррена Баффета и других бизнесменов, деятелей культуры, кино к какому-либо заговору по захвату власти в мире нет, поскольку такого заговора не существует. Все доказательства, которые приводят сторонники конспирологических теорий, основываются на манипуляциях фактами. О том, какие слухи и фейки циркулируют в интернете с момента начала пандемии коронавируса, можно узнать здесь.

2) О несуществующем заговоре международных элит и “золотом миллиарде”, который выдумали сторонники конспирологических теорий, писали наши коллеги из BBC: “Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием “Великая перезагрузка”, разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления, подготовленный ВЭФ, был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров”. Также о происхождении фейка о “золотом миллиарде” можно прочитать здесь;

3) Заявления, которые делает автор, о том, что люди во время пандемии “испанского” гриппа умерли не в результате заболевания, а из-за вакцинации, - банальная ложь и дезинформация. Технологии того времени не позволяли создавать настолько технологически сложные вакцины, как та, что требовалась, чтобы не заболеть “испанским” гриппом. Наши коллеги из издания Voxukraine.org доказали, что теория о том, что люди умирал не от гриппа, а от прививок, - ложь;

4) Вакцины против гриппа являются безопасными, и процедуру вакцинации хорошо переносят различные возрастные группы. Иногда вакцина может вызвать побочные реакции, однако, они, как правило, временные. Тяжелые аллергические реакции на вакцины против гриппа являются очень редкими;

5) В 2010 году Фонд Рокфеллера опубликовал документ “Сценарии будущего технологий и международного развития”, в котором была попытка произвести моделирование различных сценариев будущего – от самых пессимистичных до самых радужных.

В разделе “Lock Step” (шаг к локдауну) описан сценарий авторитарного контроля после гипотетической новой пандемии гриппа. Согласно сценарию “Lock Step”, в мире произошла пандемия, в результате которой 20% мирового населения было инфицировано новым вирусом, умерло 8 миллионов человек. Мир является местом более жесткого государственного контроля сверху вниз и более авторитарного руководства с ограниченными инновациями и растущим сопротивлением граждан. Один отрывок пугающе напоминает пандемию нового коронавируса: "Пандемия охватила планету, хотя непропорционально большое количество погибло в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке, где вирус распространился, как лесной пожар, в отсутствие официальных протоколов сдерживания". Сегодня уже известно, что непропорционально большое количество смертей от COVID-19 случилось в Северной Америке (США), Бразилии (Южная Америка) и Индии (Южная Азия). Очередной отрывок об “обязательном ношении масок” и “проверках температуры тела при входе в общественные места, такие, как вокзалы и супермаркеты”, более-менее совпадает с состоянием мер по ограничению распространения COVID-19.

Тем не менее, коронавирус как таковой в отчете Фонда Рокфеллера нигде не упоминается. Также стоит обратить внимание, что сценарий “Lock Step”" описывает продолжение авторитарной политики после отступления пандемии, однако там нет никаких упоминаний о заговоре с целью распространения нового вируса среди населения. “Сценарии будущего технологий и международного развития” не содержат доказательств заговора элиты с целью установления нового миропорядка с помощью COVID-19.

Более подробно с материалом по разоблачению этой новости можно ознакомиться в материале наших коллег из американского издания USA Today;

6) Пафос автора / авторов видео и попытки приравнять вакцинацию к фашизму - самая настоящая глупость и безответственность. Именно благодаря вакцинированию человечеству удалось победить целый ряд болезней, которые на протяжении столетий уносили десятки миллионов жизней людей;

7) Автор / авторы видео беззастенчиво врут, что вакцины вызывают онкологию либо делают женщин бесплодными. Есть вакцины, которые предотвращают развитие онкологий, вызванных, например, вирусом папилломы человека или вирусом гепатита B (HBV). Ряд исследований опровергли предположение, якобы вакцины вызывают лейкоз (лейкемию) – тип рака крови, который поражает клетки крови в костном мозге. Вакцины от коронавируса также не влияют на фертильность ни женщин, ни мужчин.

“С точки зрения исследования плаценты и репродуктивной медицины эти утверждения, которые сейчас широко распространены, совершенно необоснованны”, – подчеркивают Удо Маркерт (Udo Markert), руководитель лаборатории плаценты в Университетской больнице Йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии, и его коллега Эккехард Шлойсснер (Ekkehard Schleußner), директор роддома Йенской университетской больницы и вице-президент Немецкого общества перинатальной медицины.

Вердикт: Видео, которым поделились тысячи пользователей социальных сетей в Литве, объединяет ряд конспирологических теорий и фейков. Авторы не приводят никаких убедительных доказательств, более того, манипулируют эмоциями зрителей, чтобы добиться у них появления чувства угрозы. Скорее всего, авторами видео являются люди из Общенародного Союза Возрождения России, маргинальной политической партии в России, одной из руководительниц которой является женщина, обвиняемая в создании секты.

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