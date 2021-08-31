Фейк: созданная по заказу Била Гейтса вакцина приводит к бесплодию

Вакцины создаются для того, чтобы стерилизовать население – в этом якобы признался один из разработчиков вакцины, британский профессор Джон Белл. Видео с таким содержанием делятся пользователи социальных сетей. Мы проверили его и выяснили, что от начала и донца оно вводит зрителя в заблуждение и является фейком.

Тезисы видео:

1) Разработчик вакцины от коронавируса, профессор Джон Белл, признался, что создавал вакцины, которые приводят к бесплодию (по заказу Билла Гейтса);

2) “Эти вакцины вряд ли полностью стерилизуют население. Их эффективность, вероятно, 60-70 проц. Будет задержка между решением и результатами исследований” – сообщает переводчик;

3) “Ведущий на “Channel 4” оборвал речь профессора о том, что они с Биллом Гейтсом надеются стерилизовать население! Билл Гейтс потребовал, чтобы все люди вакцинировались и пытается внушить им, что иного выбора якобы нет! Хотя такой призыв – преступление против воли людей!”, – отмечается в титрах;

4) В видео затем появляются фрагменты выступлений Билла Гейтса, которые должны создать у зрителей впечатление, что Гейтс является ответственным за планы стерилизации населения земного шара. Появляется сообщение, что “в Африке многие женщины уже бесплодны. Люди там массово умирают после вакцинации”. Помимо Билла Гейтса авторы видео в причастности к всемирному заговору обвиняют и Тэда Тернера, основателя американской телевизионной компании CNN.

Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой фрагмент фильма, в котором сторонники конспирологических теорий, пытаются доказать существование всемирного заговора, направленного на уничтожение / сокращение населения земного шара.

С полным интервью профессора Джона Белла телеканалу “Channel 4” можно ознакомиться здесь. Очевидно, что фрагмент интервью, в котором профессор заявляет о том, что вакцина создана для стерилизации части общества, подобран тенденциозно. Цель - создать чувство опасности у зрителей. На самом деле, чтобы понять, что авторы видео манипулируют телезрителями, хватает элементарного знания английского языка. Профессор говорил о том, “что вакцины “стерилизуют” сообщество от COVID-19, предотвращая распространение вируса”;

Мы специально приводим полный фрагмент интервью, в котором профессор якобы говорит о “стерилизации”: “Во многом это зависит от интенсивности заражения. Итак, чтобы получить данные, у вас должно быть определенное количество инцидентов в контрольной популяции вакцинированных. И это затем говорит вам, что вы можете посмотреть на реальное вакцинированное население и увидеть, были ли они защищены. Так что я надеюсь, что этой осенью это произойдет довольно удачно. “Но не забывайте, что эти вакцины вряд ли полностью стерилизуют население. Они, скорее всего, произведут эффект, который работает в процентах, скажем, 60 или 70 процентов. Нам нужно будет посмотреть очень внимательно, и регулирующие органы должны будут внимательно посмотреть, чтобы убедиться, что они сделали то, что нам нужно, до того, как они будут одобрены. Таким образом, будет задержка между результатом испытания и решением, можно ли одобрить вакцину в качестве вакцины”.

Также не соответствует действительности и заявление диктора, что ведущий грубо оборвал профессора, который якобы желал поделиться откровениями по поводу вакцины.

Подробнее о том, почему видеофрагмент, который обвиняет профессора Джона Белла в создании вакцины с целью стерилизации населения Земли, является ложным, можно прочитать здесь. Более того, не соответствует действительности и информация о том, что вакцины каким-то образом влияют как на мужскую, так и на женскую фертильность. Об этом неоднократно писали и мы, и наши коллеги как из русскоязычных, так и из англоязычных изданий. Как международные, так и регуляторы национальных государств утверждают, что опасности нет.

Министерство Здравоохранения Израиля: “…после изучения результатов анализов матерей и новорожденных от женщин, вакцинированных во время беременности, нет никаких доказательств какого-либо вреда, причиненного плоду в результате вакцинации на любом этапе беременности. Более того, Министерство Здравоохранения Израиля подчеркивает, что неизвестно ни о каком биологическом механизме, присутствующем в вакцине, который мог бы нанести вред беременности или плоду”.

Всемирная Организация Здравоохранения: “в настоящее время нет доказательств, что иммунный ответ на коронавирус может оказать какое-либо влияние на фертильность у людей или животных, и нет биологического механизма, который может оказать влияние на фертильность. Также нет данных, подтверждающих способность вакцины от COVID-19 вызывать бесплодие. Ни одна из лицензированных вакцин не может вызвать бесплодие”.

Конспирологические теории, авторы которых обвиняют американского миллиардера и филантропа в том, что он стоит за планами уничтожения или стерилизации населения земного шара, циркулируют в интернете как минимум с начала 2000-х годов. Как правило, теории не содержат никаких четких и ясных фактов, которые доказали бы причастность миллиардера к тому, что ему пытаются приписать создатели таких теорий. Целый ряд таких теорий мы опровергли на страницах нашего издания.

Приводим цитату из интервью Билла Гейтса для BBC:

BBC: Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред?

Б. Г.: Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода (…). Так что если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного;

Вердикт: Видео объединяет сразу несколько конспирологических теорий: а) врачи создают вакцины для уничтожения / полного подчинения / стерилизации человечества и б) существует заговор международных элит, которые оплачивают работу ученых по уничтожению / полному подчинению / стерилизации человечества. Ни первая, ни вторая теория не соответствуют действительности. Авторы видео сознательно пытаются манипулировать зрителями, чтобы запугать их и убедить в том, что вакцины являются опасными и негативно влияют на фертильность. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

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