Фейк: протест у Сейма вызвала миграционная политика Литвы

Юрий Уваров, видеоблогер из Беларуси, записал ряд видео, в которых распространяет ложную информацию о событиях в Литве. Мы ознакомились с одним из его видео, проверили, и наш вердикт - ложь, попытка манипулировать зрителями.

Тезисы видео:

1) Блогер утверждает, что в Литве у власти находится преступный режим;

2) Уваров заявляет, что митинг и последующие протесты у Сейма вызвала миграционная политика Литвы, а точнее необходимость введения чрезвычайного положения и наделение военных более широкими полномочиями;

3) "Власть имущие хотят превратить Литву в фашистский концлагерь", - заявляет Юрий Уваров.

Комментарий Delfi.ru:

Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы:

Литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборах, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. В отличии от, скажем, белорусских органов власти.

Так что все разговоры о "преступном режиме", "нелегитимном правительстве" — это бред сивой кобылы. Во вторник (10 августа) Сейм Литвы (в ответ на гибридную атаку, которую ведёт против нашего государства преступный режим Александра Лукашенко) принял законопроект, дающий военным в условиях быстро нарастающей экстремальной ситуаций некоторые полномочия полиции (они могут инспектировать транспортные средства, задерживать подозреваемых в совершении противоправных действий, ограничить доступ на некоторые территорий и т. д). Но использование этих полномочий ограничено многими “предохранителями” (такие полномочия могут быть использованы только по решению Сейма и только когда полиция или пограничники не могут справиться с масштабом экстремальной ситуаций, их полномочия ограничены строгими временными рамками и т. д.). Это решение несравнимо, например, с широтой полномочий военных в той же Беларуси. Так что какие-либо сравнения с фашистскими государствами попросту абсурдны.

Виктор Денисенко, эксперт по безопасности из Литвы:

В этом видео сразу бросается в глаза то, что с самого начала и до конца оно по своей сути не совпадает с действительностью. Автор видео заявляет, что триггером протеста стала ситуация с нелегальными мигрантами, тогда как на самом деле этот был митинг собран противниками ограничений, которое правительство Литвы вводит в отношении непривитых граждан. Сам этот факт позволяет сказать, что видео содержит явную ложь. Более того, видео объединяет разные нарративы, которые на самом деле между собой не связаны. Также, несомненно, нужно обратить внимание на риторику, на те слова, которые звучат в речи господина Уварова, — это традиционные пропагандистские штампы, мол в Литве правит "фашистский режим". Господин Уваров также манипулирует данными по количеству участников митинга – согласно данным полиции, их количество не превышало 5 тысяч человек, блогер из Беларуси заявляет о том, что их было от 5 до 20 тысяч. Такого количества людей, о котором он говорит, территория площади около Сейма просто не в состоянии вместить.

Наблюдатели от ОБСЕ - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - и крупнейшие в мире региональные организации, занимающиеся вопросами безопасности, которые присутствовали во время парламентских выборов в Литве, не отметили никаких нарушений избирательного процесса, которые дали бы право делать выводы о нелегитимном или фашистском режиме в Литве. С отчетом ОБСЕ о выборах в Сейм Литвы в 2020 году можно ознакомиться здесь.

В отличие от выборов в Литве в 2020 году, во время президентских выборов в Беларуси, летом 2020 года, независимых наблюдателей вообще не пустили на избирательные участки, а самих нарушений было зафиксировано более двух тысяч.

Вердикт: Видео, которое записал и распространил белорусский блогер, основывается на полностью не соответствующих действительности фактах. Более того, блогер, скорее всего, сознательно манипулирует фактами для того, чтобы вызвать у своих читателей одобрение и негативную реакцию в отношении Литвы. Наш вердикт - фейк и манипуляция.

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