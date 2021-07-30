Создатели фейков приписали бывшему советнику президента Франции конспирологическую теорию

Пользователи социальных сетей продолжают делиться видео, в котором Жак Аттали, французский экономист, якобы сообщает о грядущем в ближайшее время при помощи вакцин геноциде человечества. Мы проверили видео и выяснили, что Аттали ни в самом видео, ни в своей книге не делал подобных высказываний, которые ему приписывают сторонники конспирологических теорий.

Тезис видео:

На видео есть фрагмент, в котором Жак Аттали дает интервью. Переводчик зачитывает:

“В будущем на повестке дня будет остро стоять вопрос о том, как найти способ сократить население. Мы начнем со старых, потому что как только людям исполняется 60–65 лет, они живут дольше чем они производят, и это дорого обходится обществу. Затем на очереди будут слабые, затем бесполезные, те, которые ничего не делают для общества, потому что их всегда будет большинство. И в конце концов самая важная группа – глупые. Эвтаназия нацелена на эти группы. Эвтаназия должна стать важным инструментом в нашем обществе будущего, просто во всех случаях. Конечно, мы не сможем казнить людей или построить для них лагеря, мы избавимся от них, заставляя их поверить, что это для их же блага. Большое перенаселение и по большей части бесполезное перенаселение планеты, слишком дорого обходится с экономической точки зрения.

В социальном и общественном плане это также на много лучше, когда человеческая машина резко останавливается, чем когда она постепенно приходит в негодность. Мы также не сможем проверить интеллект миллионов или миллиардов людей, вы можете себе это представить? Мы найдем или инициируем что-то… например пандемию, нацеленную на определенных людей, реальный экономический кризис или нет, не кризис, а вирус, который заденет здоровье пожилых или толстых, это не имеет значения, так как слабые и боязливые станут его жертвой. Напуганные и глупые поверят в это, сами попросят лечения и пойдут лечиться от этого. И мы позаботимся чтобы им было назначено соответствующее лечение, которое и станет нашим решением. Тогда идет естественный отбор и разрешиться сам по себе: они сами пойдут на свой собственный убой”.

“В принципе это и есть иллюзия, от которой хотят избавиться – старики, это же как раз совпадает с людьми, то есть с приоритетностью вакцинации: сначала вакцинируют пожилых людей, затем инвалидов, они теперь получают вакцину Johnson and Johnson или что-то в таком роде, также вакцину предлагают бездомным и так далее. Да, так и есть, теперь давайте это закрепим. Это фрагмент из книги “Краткая история будущего”, изданной во Франции в 2006 году, а Жак Аттали — это французский экономист, президент-основатель Европейского банка для восстановления и развития”

Комментарий DELFI:

1) Когда книга “Краткая история будущего” впервые вышла в 1981 году на французском языке она была известна под названием “L'Avenir du Futur”, а затем переведена на английский язык. Ее автор — Мишель Саломон, и книга содержит интервью с Аттали, в котором он отвечает на вопрос “Можно ли и желательно ли жить 120 лет”.

Наши коллеги из международного новостного агентства AFP подробно рассказывают о происхождении фейка о том, что Аттали проектировал геноцид человечества. Приводим цитату самого Аттали: “этот текст полностью выдуман... Он никоим образом не похож на первоначальный отрывок”, - заявил Аттали AFP Fact Check.

2) Stopfake.org: так, Жак Аттали говорит: “… как только человек становится старше шестидесяти или шестидесяти пяти лет, и его производительность и прибыльность начинают падать, он дорого обходится обществу”. И позже: “На самом деле, с точки зрения стоимости для общества, гораздо предпочтительнее, чтобы человеческая машина внезапно прекратила функционировать, чем постепенно ухудшалась”. Но в книге нет речи о пандемии, как о необходимом способе сокращения популяции.

3) Книга “Краткая история будущего”, авторства Жака Аттали, которая вышла в 2006 году также не содержит подобных высказываний о депопуляции либо геноциде человечества, которые Аттали приписывает переводчик.

Вердикт: Видео от начала и до конца является выдуманным и приписывает Жаку Аттали, те высказывания и прогнозы по депопуляции населения земного шара при помощи вакцин, которые последний не делал. Наш вердикт – фейк.

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