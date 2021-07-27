Манипуляция: привитые от коронавируса люди умрут через два года

Неизвестные использовали видео, в котором украинский врач пытается доказать опасность вакцинации. Оригинальное видео с выступлением врача было подвергнуто монтажу и значительно сокращено. Мы ознакомились с первоисточником – на самом деле врач пытался разоблачить фейк о вакцинации, а не доказать ее вред.

Тезисы видео:

Врач читает текст: Все вакцинированные умрут в течение двух лет. Люк Монтанье подтвердил, что у людей, которые получили любую из форм вакцины, нет никакого шанса выжить. В шокирующем интервью мировой лидер вирусологии сказал прямо: "Нет надежды и никакого возможного лечения для тех, кто уже вакцинировался. Мы должны быть готовы к тому, чтобы сжигать трупы". Научный гений поддержал утверждения других выдающихся вирусологов после того, как он изучил состав вакцин. "Они все умрут от эффекта ADE (антителозависимого усиления инфекции – ред.). Ничего больше не может быть сказано".

Комментарий Delfi.ru:

1) В фрагменте видео человек, которого нам удалось идентифицировать как Петрика Михаила Вадимовича, врача общей практики и функциональной диагностики, читает заявление, которое якобы сделал нобелевский лауреат Люк Монтанье, французский вирусолог и один из первых исследователей ВИЧ-инфекции. Монтанье якобы заявил, что все вакцинированные от COVID-19 люди умрут в течение двух лет, является частью более продолжительного видео, в котором Петрик Михаил Вадимович поясняет, что сообщение о том, что все вакцинированные умрут в течении двух лет, является ложным;

2) На самом деле Люк Монтанье не говорил ничего подобного. Более подробно о том, откуда появилась эта ложная информация, можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: нашим коллегам из Рейтерс не удалось найти никаких доказательств того, что Монтанье делал комментарии, цитируемые в сообщениях в социальных сетях. Ссылки, включенные в сообщение, также не предлагали никаких дополнительных доказательств: одна была страницей в Википедии для ученого, а вторая - для видеоинтервью, в котором Монтанье рассказывает о вариантах и вакцинах. В видео, которое удалось обнаружить, Монтанье рассказывает о том, что количество смертей увеличится из-за эффекта ADE. ADE – это Антителозависимое усиление инфекции (англ. antibody-dependent enhancement. ADE — явление, при котором связывание вируса с cубоптимальными нейтрализующими или не нейтрализующими антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию. ADE может проявляться в процессе развития первичной или вторичной вирусной инфекции, а также после вакцинации при последующей инфекции;

3) В своих выводах об эффекте ADE, несмотря на весь свой опыт и знания, Монтанье ошибается. Не существует доказательств того, что эффект ADE был зафиксирован во время клинических испытаний вакцин против COVID-19;

Вердикт: Видео, в котором врач якобы высказывается в поддержку слов нобелевского лауреата Люка Монтанье (которых Люк Монтанье не говорил – ред.), является фрагментом более продолжительного сюжета, в котором врач как раз доказывает противоположное – то есть то, что Люк Монтанье, во-первых, не делал такого заявления, а, во-вторых, то, что Монтанье ошибается. Видео с разоблачениями фейков, которое записал врач Петрик Михаил Вадимович, после соответствующей обработки стало использоваться именно для того, чтобы доказать опасность вакцинации. Наш вердикт - манипуляция

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