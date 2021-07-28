"Правозащитница" из России не верит ни в коронавирус, ни в вакцины: это эксперимент на людях

“Правозащитница” из России не верит ни в коронавирус, ни в вакцины: это эксперимент на людях

Более десяти тысяч пользователей социальных сетей поделилось фрагментом видео, в котором Наталья Ивановна Новакова, юрист и правозащитница из России, делится конспирологическими теориями о коронавирусе. Мы внимательно прослушали видео и после тщательной проверки пришли к выводу, что заблуждается в своей оценке как вакцин, так и самой коронавирусной инфекции.

Подтверждений тому, что Наталь Новакова действительно занимается юридической или правозащитной деятельностью, обнаружить не удалось.

Тезисы видео:

1) "Все вакцины (называет вакцины российского производства) для профилактики инфекции, вызванной так называемым вирусом SARS-CoV-2, не осуществляют никакой профилактики коронавирусной инфекции. Эти вакцины являются генно-модифицированными препаратами для экспрессии (инъекции в организм – ред.) чужеродных генов. Вакцины не прошли полного цикла клинических испытаний", – заявила Наталья Ивановна Новакова;

2) "Применение этих препаратов — это массовый медицинский эксперимент на людях", – считает Наталья Ивановна Новакова.

Комментарий Delfi.ru:

1) Видео, о котором идет речь, — это фрагмент почти двухчасовой записи видеоконференции, на которой выступили известные противники вакцинации из России. Там же прозвучал ряд мифов о вакцинировании. Хотя в том фрагменте видео, о котором идет речь, Наталья Ивановна Новакова рассуждает в основном о вакцинах против коронавируса российского производства, у зрителя складывается впечатление, что речь идет обо всех вакцинах, и это не соответствует действительности;

2) Наталья Ивановна Новикова ошибается, поскольку вакцины как западного производства, так и самая известная российская вакцина – Sputnik V, эффективно справляются с профилактикой коронавирусной инфекции. Более того, в случае заболевания коронавирусом они облегчают течение болезни и минимизируют вероятность того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме или приведет к смерти. Наши коллеги из Deutsche Welle подготовили обширный обзор того, насколько эффективно вакцины западного производства справляются с коронавирусом. Исследование с использованием моделирования, проведенное при участии агентства Public Health England, дает основание предположить, что на сегодняшний день вакцинация предотвратила около 7,2 миллиона случаев заражения и 27 тысяч смертей в одной лишь Великобритании.

Данные об эффективности вакцин, которые стали доступными в результате исследований ученых из разных стран, разнятся. Однако все они сходятся на том, что вакцины довольно эффективно борются с коронавирусом. Публикацию об этом подготовило издание Financial Times. Вкратце: так называемый “реальный” анализ 14 019 случаев заражения штаммом Delta в Великобритании, опубликованный Public Health England в июне, показал, что вакцины BioNTech / Pfizer и Oxford / AstraZeneca были эффективны на 96 проц. и 92 проц. после двух доз, что предотвратило необходимость госпитализации.

3) Вакцины мРНК не изменяют генома человека. Вкратце: мРНК исчезает в течение нескольких часов. Вакцина не может повлиять на ДНК, потому что мРНК не может проникнуть в ядро клетки, туда, где хранится наш генетический материал (ДНК).

4) Массовое применения вакцин называется вакцинацией, а не медицинским опытом планетарного масштаба, как это пытается представить госпожа Наталья Ивановна Новикова. Все западные вакцины прошли проверку перед тем, как было получено разрешение на их массовое использование. Спутник V также доказал свою эффективность, о чем мы уже упомянули выше.

Вердикт:

Сведения о вакцинах, которые озвучивает госпожа Наталья Ивановна Новикова, называющая себя правозащитницей и юристом, не соответствуют действительности. Кстати, ни поисковые системы российского Яндекса, ни Гугла не обнаруживают практически никакой информации о правозащитной деятельности госпожи Наталии Ивановны Новиковой. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

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