Декан БГУ сел в лужу c фейком о Паксасе и госперевороте в Литве

"В Литве в 2004 году был совершен государственный переворот. В то время от власти был отстранен законный президент Роландас Паксас", - считает Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент. Эксперты, к которым мы обратились с просьбой прокомментировать заявления Гигина, указывают на то, что белорусский ученый распространяет ложную информацию. Слова Гигина опровергают и факты, которые мы приводим в нашем материале.

Тезисы текста:

1) "В Литве в 2004 году был совершен государственный переворот. В то время от власти был отстранен законный президент Роландас Паксас, поскольку должен был продолжить свое правление Валдас Адамкус. Этот пособник нацистов его после и продолжил", – утверждает Вадим Гигин;

2) "По его данным, (Вадима Гигина – ред.) вскоре при участии американцев было сфабриковано дело в отношении Паксаса о якобы коррупции совместно с бизнесменом Юрием Борисовым. Экс-президенту объявили импичмент и запретили заниматься любой политической деятельностью", – цитата публикации Белта;

Комментарий Delfi.ru:

1) Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности.

Вадим Гигин – это один из главных идеологов нынешней белорусской власти. Поэтому в данном вопросе официальный Минск зашел с козырей, вложив эту манипуляцию в уста одного из своих главных пропагандистов. Развивая тему сомнительной легитимности литовской власти, Гигин пытается отзеркалить претензии к белорусскому руководству. Несравнимость белорусской и литовской ситуации видна хотя бы на основании очевидного факта. После отправленного в отставку Р. Паксаса, президентское кресло в Литве занимали В. Адамкус, Д. Грибаускайте и Г. Науседа. В добавок к этому можно просто посмотреть на составы правительств Литвы в данный период. Все это свидетельствует о сменяемости власти посредством свободных выборов.

Гигин проецирует на Литву политическую систему Беларуси, где центральное место принадлежит президенту с фамилией Лукашенко. В Литве же отстранение президента посредством импичмента никак не влияет на легитимность иных органов государственной власти, а также на отлаженность схемы работы государственных органов с момента отстранения президента до избрания нового.

Очень странно увязывать историю Mažeikių Nafta с геополитическим выбором Литвы. Абсурдность такой связи объясняется хотя бы тем, что под Законом Литвы от 10 марта 2004 г. о ратификации Североатлантического договора стоит подпись именно Р. Паксаса. Да и в целом можно говорить о том, что на тот момент в литовском обществе существовал консенсус о необходимости членства страны в НАТО. Называть импичмент Р. Паксаса "государственным переворотом" не менее абсурдно. Во-первых, во время самой процедуры импичмента были соблюдены все формальности литовского законодательства. Во-вторых, Паксас смог довольно успешно использовать судебные процедуры для того, чтобы опротестовать ограничения, наложенные на него в связи с импичментом. Но не следует забывать тот факт, что решение об импичменте создало достаточно сложный прецедент, поскольку касалось доступа к высшим должностям литовского государства. В-третьих, последовавшее за импичментом Р. Паксаса избрание В. Адамкуса президентом соответствовало всем формальным критериям демократических и прозрачных выборов.

Несмотря на ограничения, Паксас остался частью политической системы Литвы, успешно избираясь депутатом Европарламента в 2009 и 2014 г. В то же время, неудача блока Р. Паксаса на выборах в Европарламент в 2019 г. лишь свидетельствует об отсутствии сколько-нибудь значительного политического веса этого политика в общественной жизни страны.

Анджей Пукшто, политолог, доцент Университета Витаутаса Великого.

Вся процедура импичмента прошла в соответствии с Конституцией Литвы. Читая высказывания господина Гигина, может сложиться впечатление, что депутаты Сейма Литвы ни с того, ни сего решили отстранить Р. Паксаса от власти, а потом взяли и проголосовали за его импичмент. На самом деле, члены Сейма руководствовались тем, что решение о том, нарушил ли Паксас Конституцию, вынес Конституционный суд Литвы. То есть вся процедура импичмента прошла согласно законам Литвы.

Andžejus Pukšto Foto: DELFI / Josvydas Elinskas





Думаю, что цель высказываний как господина Гигина, так и большинства других российских и белорусских политиков, политологов, историков в том, чтобы дискредитировать Литву, показать, что социальные, политические и экономические преобразования и реформы после обретения независимости от Советского Союза не увенчались успехом.

2) О попытках Беларуси доказать, что Валдас Адамкус каким-то образом мог оказаться причастным к военным преступлениям, совершенным нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны на территории Беларуси, мы уже писали здесь. Вкратце: выводы, при помощи которых прокуратура Беларуси пытается обосновать доказательства причастности Валдаса Адамкуса к военным преступлениям, носят крайне манипулятивный характер и не содержат никаких доказательств;

3) С выводами Конституционного Суда Литвы о нарушениях Р. Паксасом законов страны можно ознакомиться здесь. Вкратце: Р. Паксас несколько раз грубо нарушил Конституцию Литвы, что и стало поводом для импичмента.

Вердикт: Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин озвучил информацию, которая не только не соответствует действительности, но и содержит признаки клеветы, направленной против Валдаса Адамкуса, экс-президента Литвы. Наш вердикт – фейк.

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