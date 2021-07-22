Фейк: русскоязычный видеоблогер выдумал альтернативную историю QR-кода

Почти двести тысяч пользователей социальных сетей посмотрели видео, в котором русскоязычный видеоблогер рассказывает о том, чем на “самом деле”, по его мнению, являются QR-коды. Мы ознакомились с видео и после проверки установили, что все утверждения блогера являются выдумкой.

Тезисы видео:

1) Автор видео термин QR-код на две буквы, затем зачитывает их в транскрипции – кью и ар;

2) Он утверждает, что "ар" – это слово, которое академик Ремизов перевел как "люди с погасшими лицами или больные люди". Далее автор видео делится своим выводом о том, что "люди с погасшими лицами или больные люди" это на самом деле "люди покорные", как в концентрационных лагерях;

3) В дальнейшем автор заявляет, что "кью" также является словом, которое с японского языка переводится как "посвящение в". Затем автор делает вывод, что на самом деле получающие после вакцинации QR-код люди посвящаются в ряды "покорных судьбе". После этого они могут забыть о правах человека и свободе личности.

Комментарий Delfi.ru:

1) Автор делает несколько совершенно невероятных ошибок в самом начале своего видеоролика. Прежде всего, он путает буквы со словами. Бу́ква – графический символ фонетической письменности. Совокупность всех букв образует алфавит. Буквы в целом соответствуют фонемам в устной речи, хотя точное соответствие между буквами и фонемами встречается редко. Слово – одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением.

Приписывать буквам одного языка значение слов другого языка при том, что оба языка практически не имеют ничего общего между собой, представляется совершенно абсурдным. Так, например, следуя логике автора видеоролика, можно взять такой элемент литовского языка, как "ar" и заявить, что в переводе на русский язык значит оно вовсе не "или", а "люди с погасшими лицами".

2) Академик Ремизов, на переводы которого ссылается автор видео, скорее всего русский писатель, художник, каллиграф Ремизов Алексей Михайлович. Ремизов с середины 1900-х стал перерабатывать памятники древнерусской литературы. Алексей Михайлович Ремезов создавал литературу, сказки, мифы: "Превосходно овладев типами древнерусского и глаголического письма, Ремизов широко их использовал, каждый по определенному назначению. К письму, стилизованному под древнерусскую скоропись XVII вв., он прибегал в самых разнообразных случаях: в эпистолярной и писательской практике, создавая грамоты и другие материалы Обезьяньей Великой и Вольной Палаты и проч. Причем всегда это воспринималось как художественное произведение".

Обезьянья Великая и Вольная Палата объединяла реальность с воображением и импровизацией; ее игровая условность ничуть не умаляла серьезности и конкретности самой жизни. Автор отвел себе в этом фантастическом пространстве скромную роль секретаря и хроникера — "канцеляриуса". Каждый посвященный в члены общества (среди которых были самые яркие представители литературно-художественной элиты Петербурга, Москвы, а затем и эмиграции) удостаивался "обезьяньей награды" — грамоты, знака или ордена за особые заслуги и специального звания или должности.

Подводя итоги: Ремизов был писателем, сказочником, создателем мифов и иллюзий, пытаться основываясь на его творчестве объединить перевод современных понятий и значений из разных языков более чем абсурдная идея;

3) "Кью" с японского на русский язык переводится как "чмок" или "обнимашки";

4) О том, что такое QR-код на самом деле и почему он не имеет ничего общего с умозаключениями конспирологов-любителей, можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: — QR-код это шаблон, состоящий из квадратных меток, который устройства могут быстро считывать. Он способен кодировать до 7087 цифр и символов кандзи, и считывается в 10 раз быстрее, чем другие коды. Первый QR-код в 1995 году представила японская компания Denso Wave – над его технологией полтора года трудился 37-летний Масахиро Хара. Дизайн новой системы считывания информации он придумал, играя в го во время обеденного перерыва на работе.

Вердикт: Видео представляет собой размышления его автора на тему конспирологии. Поэтому наш вердикт – ничего общего с действительностью оно не имеет и является фейком.

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