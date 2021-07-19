Ложь: привитые от коронавируса люди превращаются в биороботов

Вакцины меняют геном человека; все привитые превратятся в биороботов, которые осенью этого года начнут массово уничтожаться; правду о том, когда закончится пандемия коронавируса, и о мировом заговоре элит нужно искать в книге Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" – все эти и другие конспирологические теории озвучила Елена Фаист, блогер из Украины. Мы разобрали ее видео и оказалось, что все, о чем она говорит, из области фантастики.

Тезисы видео:

1) 2.39 – в субстанциях (вакцинах – ред.) нашли оксид графена. Это вещество, которое убивает организм на клеточном уровне. Люди умирают из-за побочных явлений;

2) 3.13 – кроме оксида графена, компонентом вакцины является мРНК. Это ведет к перепрограммированию генома;

3) 3.44 – оказывается, есть патент под номером 006, который может запатентовать геном только в случае, если он будет перекодирован мРНК этой субстанции. Люди будут не людьми, а трансгенномодифицированными, биороботами;

4) 5.00 – в России купили 80 миллионов пластиковых гробов, "они" готовятся к мору, так как из-за вакцин умрет много людей;

5) 10.50 – ссылается на книгу Хаксли "Новый дивный мир", которая, по словам автора видео, описывает все события, которые сейчас происходят в мире. Сама автор, однако, признается, что книгу она еще не читала, но намеревается сделать это. Касты людей в книге Олдоса Хаксли – это, по мнению блогера, названия штаммов коронавируса. Поскольку каст в антиутопии Хаксли пять (альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон) то, как считает блогер, пандемия коронавируса закончится на штамме под названием «эпсилон». Свои выводы, как признается сама блогер, она сделала после того, как прочитала несколько рецензий о книге;

6) 13.20 – говорит о теории "Золотого миллиарда";

7) 25.00 – утверждает, что нужно готовится к всеобщей эвакуации (закупать крупы, мед, продукты), которая начнется после последнего штамма в ноябре или октябре нынешнего года. На самом деле это станет массовым уничтожением;

8) 29.00 – химтрейлы уничтожают человечество;

9) 31.00 – будет произведена глобальная кибератака и у людей обнулятся счета в банках.

Ложь: привитые от коронавируса люди превращаются в биороботов Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) В составах вакцин от COVID-19 оксида графена не содержится. С составом препаратов можно ознакомиться здесь: • Pfizer/BioNTech • Moderna • Janssen • Astra-Zeneca • Sputnik V • Sinopharm.

Разбор происхождения фейка о том, что вакцины содержат оксид графена, писали наши коллеги из stopfake.kz.;

2) Вакцины от коронавируса не меняют и не могут изменить ДНК человека. Министерство здравоохранения Израиля: в процессе производства белков в клетке роль молекулы мРНК заключается в том, чтобы быть “посланником”, представлять информацию, присутствующую в ДНК, и передавать ее рибосоме – “клеточной машине”, производящей белок. Рибосома никоим образом не влияет и не изменяет код ДНК. Более того, мРНК, присутствующая в вакцине, никак не взаимодействует с ДНК клетки. Молекулы вакцины заставляют рибосомы производить только небольшую часть белка вируса. мРНК “живет” в клетке несколько часов, в течение которых рибосома формирует несколько копий белка вируса, после чего мРНК, содержащаяся в вакцине, исчезает. Многочисленные механизмы не позволяют молекуле мРНК достичь ядра клетки, где расположена ДНК, и изменить его.

Другие причины, подтверждающие, что вакцины с мРНК не влияют на ДНК: Геном клетки (ДНК) расположен внутри ядра клетки, которое окружено двойной оболочкой. Она позволяет большим молекулам, таким как сгенерированная мРНК, выходить из ядра, но блокирует проникновение в него больших молекул. Следовательно, мРНК из вакцины вообще не может проникнуть в ядро и “дойти” до ДНК.

О том, что мРНК-вакцины не могут менять ДНК человека, мы писали здесь, об этом можно прочитать и в материале voxukraine.org – наших коллег из Украины;

3) Тревожные предупреждения о том, что в результате вакцинирования создатели вакцины смогут получить патент или выдвинуть заявку на получение патента на человека, привитого вакциной, являются манипуляцией и попыткой сыграть на страхах особо впечатлительных людей. Во-первых, патентовать разумное живое существо противозаконно во многих странах мира, во-вторых, нет никакой доказательной базы, в-третьих, закона, который якобы регламентирует подобную практику, не существует, он является выдумкой конспирологов.

К вопросу о номера патента Билла Гейтса: согласно информации Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), серийный номер патентной заявки присваивается автоматически без всякого вмешательства человека. Случайное число, попросту говоря. Одним из первых, кто озвучил фейк о патенте 060606, был российский режиссер Никита Михалков, об этом мы писали здесь;

4) Информация о том, что МЧС России, которым в то время руководил Сергей Шойгу, закупило то ли 80, то ли 83 млн пластиковых гробов появилась в 2013 году. Авторы этой информации ссылались на анонимные источники в МЧС России. Впоследствии информация не подтвердилась;

5) Книга Олдоса Хаксли "О дивный новый мир" опубликована в 1932 году. Ничего общего с названиями штаммов коронавируса она не имеет. О том, почему ученые решили называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, можно прочитать здесь. Вкратце: "Новые обозначения для штаммов коронавируса были выбраны после консультаций со специально созванной для этого группой ученых. Новая маркировка призвана заменить практику названия штаммов по тем странам, где они впервые были обнаружены. Такая практика носит «стигматизирующий и дискриминационный характер», считает ВОЗ";

6) Конспирологическая теория о "Золотом миллиарде" не имеет ничего общего с действительностью. О том, почему теория ложная, мы, например, писали здесь;

7) Заявления о грядущей эвакуации, массовой смертности вакцинированных не имеют ничего общего с действительностью. Фейк о том, что привитые от коронавируса люди начнут массово умирать, озвучил, например, Роберт Кеннеди-младший. Члены семьи Кеннеди опубликовали письмо, в котором они заявили, что Роберт Кеннеди-младший распространяет в соцсетях опасную дезинформацию, которая может оказать пагубное влияние на иммунизацию и стать причиной недоверия к вакцинам;

8) Химиотрассы или химтрейлы (англ. chemtrails) — теория заговора, согласно которой “Сионистское оккупационное правительство” (ZOG) тайно распыляет c пассажирских самолётов некие “химикаты”. Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам. Истоки данного понятия связаны с операцией “Попай” (Operation Popeye), в рамках которой Соединённые Штаты засевали облака над Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом в 1967—1972 годах;

Со вспышкой коронавирусной пандемии появилась новая версия этой конспирологической теории – с помощью химтрейлов людей заражают вирусами, либо, например, “химтрейлы” выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы COVID-19. Ни одна из этих теорий не подтвердилась и не имеет ничего общего с действительностью;

9) Фейк о глобальной кибератаке, в результате которой счета жителей в банках по всему миру обнулятся, берет свое начало в теории массового сбоя компьютеров по всему миру из-за наступления 2000 года. Подробно о проблеме 2000 года и о том, почему апокалипсис не случился (и не случится сегодня), можно узнать, например, здесь.

Вердикт: Видео блогера из Украины, которым активно делятся русскоязычные пользователи интернета, не имеет ничего общего с действительностью. Женщина просто озвучивает ряд популярных конспирологических теорий, пугает своих зрителей и слушателей несуществующими явлениями. Наш вердикт – фейк.

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