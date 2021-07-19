Фейк: вакцинация спровоцировала рост заражений коронавирусом

В социальных сетях активно распространяется видео с участием некоего Юрия Андреевича Фролова, российского предпринимателя и сыроеда. В нем он рассказывает «всю правду» о коронавирусе, ссылаясь на «авторитетных» ученых. Мы проверили видео и пришли к выводу, что «авторитет» упомянутых ученых довольно сомнительный, а факты, которыми они оперируют, ничем не подтверждены и являются фактически мистификацией.

Тезисы видео:

1) Автор видео зачитывает письмо от подписчицы его канала. В нет автор демонстрирует и затем переводит фрагмент памятки людям, привитым вакциной AstraZeneca от коронавируса. В ней обращается внимание на то, что в составе вакцины содержится ГМО;

2) Затем Фролов говорит, что общался со своей подписчицей, которая утверждает, что памятку люди получают после вакцинации;

3) В дальнейшем фрагменте видеоматериала с разоблачениями вакцинации автор ссылается на видео, в котором выступил доктор Денис Викторович Иванов (о фейках о вакцинах, которые распространяет доктор Денис Иванов, мы писали здесь). Автор видео повторяет не соответствующие действительности слова Иванова о том, что вакцинация не только спровоцировала рост заражений коронавирусом, но и привела к росту смертности. Также автор ссылается на мнение Калле, которая называет себя молекулярным биологом и активно высказывается против вакцинации и вакцин от коронавируса;

4) Автор видео распространяет информацию (ссылаясь на видео-интервью Иванова) о том, что ряд российских врачей обратились с письмом к президенту Российской Федерации. В нем они попросили предоставить им индульгенцию, которая бы дала им возможность снять с них ответственность в случае смерти их пациентов;

5) Автор видео старательно подчеркивает, что предоставленная им информация является мнением врача Дениса Викторовича Иванова, а не его собственным;

6) Автор ссылается на очередное видео, в котором выступает доктор медицинских наук из России Александр Борисович Полетаев. Полетаев заявляет, что вакцины, по его мнению, не могут быть безопасными, и высказывается против принудительной вакцинации;

7) Автор видео упоминает заявления российской Независимой ассоциации врачей, которая требует отозвать с рынка препараты от коронавируса.

Комментарий Delfi.ru:

1) В составе многих современных лекарств содержатся генетически модифицированные материалы, поэтому не стоит удивляться тому, что они используются в вакцине AstraZeneca от коронавируса. Коротко о вакцине: вакцины, использующие вирусный вектор (вакцины AstraZeneca и Sputnik), созданы на основе аденовирусов. Аденовирусы широко распространены в природе и вызывают обычные заболевания, которые среди симптомов имеют кашель, насморк и диарею. У аденовируса, используемого в вакцине, удалены те части ДНК, которые позволяют вирусу вызвать заболевание - гены, отвечающие за размножение вируса и позволяющие ему скрыться от иммунной системы человека. Вместо этих частей в ДНК вируса вставлен небольшой фрагмент гена с “инструкцией” по производству спайкового белка коронавируса. Из-за описанных выше изменений в информационном листке вакцины указано, что это генетически модифицированные организмы (ГМО);

2) Заявления, типа “получил информацию от знакомого, друзей, подписчика”, как правило, являются анонимными и относятся к категории слухов и сплетен, поэтому, по нашему мнению, не являются заслуживающими доверия;

3) Полное вакцинирование уменьшает шанс того, что человек сможет заразиться коронавирусом, и значительно облегчает течение болезни. В этой связи заявления российского врача Дениса Викторовича о том, что вакцинирование провоцирует рост заражений коронавирусом и ведет к увеличению смертности, мы расцениваем как попытку сыграть на чувствах людей и добиться популярности , а также создать циничную манипуляцию, которая может стоить жизни многих людей;

Вот данные исследования британских врачей о том, насколько эффективны вакцины против коронавируса в случае вакцинирования ими людей, которые относятся к группам риска (например, из-за хронических болезней):

Общая эффективность вакцины в группах риска составляет примерно 60% после одной дозы AstraZeneca или Pfizer-BioNTech с небольшими вариациями по возрасту

* после 2 доз эффективность вакцины AstraZeneca составляет 81% у людей в группах риска в возрасте от 16 до 64 лет;

* у людей в группах риска в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины с Pfizer-BioNTech составляет 89% и 80% с AstraZeneca;

* для лиц с ослабленным иммунитетом эффективность вакцины после второй дозы составляет 74%, с аналогичной защитой для тех, кто не входит в группу риска.

4) Вакцины являются эффективным средством борьбы с коронавирусом, о чем, например, свидетельствует статистика:

* В Великобритании – первую дозу вакцины получило 68,9 проц. населения, вторую дозу – 52,6 проц. граждан страны. В России – 20,8 и 13,6 проц. соответственно. Согласно статистическим данным, хотя количество заражений на данный момент в России – 24 793 в сутки, в Великобритании – 47 981, в сутки в России умирает около 800 человек, в Великобритании – 63 человека;

4) О том, почему не стоит верить высказываниям российского ученого Полетаева, писали наши коллеги из voxukraine.org. Вкратце: профессор Полетаев говорит об опасности вакцин. Он связывает увеличение случаев онкологии и аутоиммунных заболеваний в 60-70-х годах с началом массовой вакцинации. Voxukraine.org: На самом деле связь между вакцинами и онкологическими заболеваниями никогда не была доказана. Утверждение о якобы увеличении случаев заболевания с началом массовой вакцинации может быть разве что предположением, однако ни одно исследование его не подтвердило. К тому же есть и вакцины, которые предотвращают развитие онкологий, вызванных, например, вирусом папилломы человека или вирусом гепатита B (HBV). Ряд исследований опровергли предположение, якобы вакцины вызывают лейкоз (лейкемию) – тип рака крови, который поражает клетки крови в костном мозге.

5) Независимая Ассоциация Врачей, которую представляет Алина Лушавина, также не заслуживает доверия, сама организация основывается на сектантских практиках. Об организации и о том, почему не следует доверять ни ей, ни тем, кто за ней стоит, мы подробно писали здесь.

6) О том, кто такая Елена Калле, рассказывают наши коллеги из kazpravda.kz: “в Интернете есть научная работа, соавтором которой Елена Калле выступила в 2017 году. В ней сказано, что она после окончания вуза обучалась в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это учреждение предлагает образовательные программы в ординатуре и аспирантуре, но в перечне специальностей молекулярная биология не указана.

В интервью российскому интернет-изданию Lenta.ru член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов прокомментировал заявления Елены Калле “у меня от каждого ее утверждения просто уши сворачивались в трубочку. Человек просто не знает и не понимает, как устроены элементарные процессы репликации вирусов. И строит гипотезы на этом непонимании. Для непосвященных это все выглядит достаточно наукообразно”.

Вердикт: Хотя Юрий Андреевич Фролов, автор видео, всячески пытается создать впечатление, что он опирается на мнение настоящих ученых, на самом деле принадлежность последних к научной мировой общественности более чем сомнительна, как, например, в случае с Денисом Викторовичем Ивановым или Еленой Калле. Затем Фролов повторяет вслед за ними факты, которые не имеют под собой никакой доказательной основы, кроме личного мнения этих людей. Наш вердикт – манипуляция и частичная дезинформация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!