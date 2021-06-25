Фейк: вакцины становятся причиной бесплодия

В социальных сетях распространилось видео, в котором Роджер Ходкинсон, врач из Канады, пугает вакцинами и заявляет о том, что они вызывают бесплодие. Он предлагает лечиться лекарствами, эффективность которых не доказана. Мы проверили видео и выяснили, что врач распространяет конспирологические теории.

Тезисы видео:

1) Вакцина является экспериментальной и никогда не должна была использоваться. У нас никогда не было чрезвычайной ситуации, исходя из которой потребовалась бы столь срочная разработка вакцины. Есть серьезные побочные явления, которые выяснятся в будущем, сейчас в Израиле изучают то, что у молодых мужчин случается инфаркт миокарда. Чем моложе мужчины, тем больше побочных явлений;

2) Подавляющее большинство врачей в мире не согласно с этим, сейчас происходит самый большой идиотизм и глупость в медицине. Большинство врачей со мной согласны, но они запуганы;

3) Ведущая утверждает, что общалась с врачами, которые раньше высказывались в поддержку вакцинации, а сейчас резко изменили свое мнение и к вакцинации относятся отрицательно;

4) Врач утверждает, что вакцины могут в долгосрочной перспективе негативно влиять на фертильность и на беременных женщин;

5) Доктор рекламирует ивермиктин и гидроксихлорин как оптимальное средство лечения от COVID-19.

Фейк: вакцины становятся причиной бесплодия Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) О докторе Роджере Ходкинсоне и о фейках, которые он распространяет, мы уже писали. Если вкратце, то доктор уже прославился своими утверждениями о том, что коронавирус – очередной тяжелый грипп, маски, социальное дистанцирование и карантин не нужны, а тесты на коронавирус не являются свидетельством болезни. Более того, раньше, по мнению доктора, лучшим средством против коронавируса являлся витамин D. Хотелось бы отметить, что медицинские организации отмежевались от откровений Ходкинсона;

2) Заявления врача о том, что беременным женщинам нельзя вакцинироваться, или то, что вакцины влияют на фертильность, - не что иное, как его собственные домыслы и предположения, которые не имеют ничего общего с действительностью. Как международные, так и регуляторы национальных государств утверждают, что опасности нет. Ниже приводим мнение Министерства Здравоохранения Израиля:

"…после изучения результатов анализов матерей и новорожденных от женщин, вакцинированных во время беременности, нет никаких доказательств какого-либо вреда, причиненного плоду в результате вакцинации на любом этапе беременности. Более того, Министерство Здравоохранения Израиля подчеркивает, что неизвестно ни о каком биологическом механизме, присутствующем в вакцине, который мог бы нанести вред беременности или плоду. В связи с этим отсутствует запрет на вакцинацию на любом сроке беременности. Несмотря на то, что нет никаких противопоказаний для вакцинации на протяжении всей беременности, поскольку первый триместр беременности является наиболее чувствительным, можно подождать с прививкой до второго триместра, чтобы избежать подозрений, даже случайных, относительно связи вакцины и симптомов, характерных для первого триместра".

Согласно информации Всемирной Организации Здравоохранения, нет никаких доказательств влияния прививок от коронавируса на фертильность. Британское общество по вопросам фертильности сообщает: "Нет никаких доказательств и теоретических оснований для утверждения, что какая-либо из вакцин против ковида влияет на фертильность женщин или мужчин";

3) Такие побочные явления от вакцинировании, как инфаркт миокарда, являются чрезвычайно редкими. Подробнее об этом можно прочитать здесь. На 14 июня 2020 года в США первую дозу вакцины от COVID-19 получило 310 миллионов человек, подтвержденных случаев инфаркта миокарда и перикардита (при адекватном лечении трудоспособность полностью восстанавливается или снижается незначительно – ред.) – 323. На сегодняшний день только в США от коронавируса скончалось более 600 тысяч человек;

4) Ведущая, хотя и сообщает о том, что "общалась с врачами, которые раньше высказывались в поддержку вакцинации а сейчас резко изменили свое мнение, и к вакцинации относятся отрицательно”, никаких доказательств своих слов не приводит;

5) Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегают от употребления препарата инвермектин, поскольку окончательно его эффективность в лечении COVID-19 пока не доказана. Точно так же ВОЗ не рекомендует использовать гидроксохлорин ни для профилактики, ни для лечения COVID-19, (в первом случае исследования проводились с участием более 6 000, в другом – более 10 000 человек). Согласно полученным свидетельствам, гидроксихлорохин "не оказал значительного эффекта на уровень смертности и госпитализации".

Вердикт: Врач из Канады в своем видео распространяет непроверенную и недоказанную информацию. Поэтому наш вердикт – ложь.

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