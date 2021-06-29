Дезинформация: российский портал оправдывает советские депортации детей из Литвы

Российский информационный портал rubaltic.ru опубликовал материал, в котором пытается доказать, что в 1941 году, после аннексии Литвы, масштаб репрессий со стороны СССР по отношению к населению нашей страны был минимальным. С помощью историков мы проверили заявления российского источника информации и выяснили, что СМИ из России жонглирует фактами, пытается оправдать преступления режима Сталина, и скорее всего сознательно дезинформирует читателей.

Тезисы статьи (цитаты из материала):

1) "Если же говорить по существу, то в ходе мероприятий по очистке стран Балтии от антисоветских элементов сталинская власть выслала из Латвии 15,5 тысячи человек, из Литвы — 6,6 тысячи, из Эстонии — 10 тысяч. Причем сделано это было буквально за неделю до начала Великой Отечественной войны, когда Москва получала сообщения о скором начале нацистской агрессии. Резонный вопрос: почему Сталин занялся “геноцидом” латышей, литовцев и эстонцев в столь неподходящее время? Или он просто зачищал приграничную территорию перед началом боевых действий? Если руководствоваться вторым утверждением, то все станет на свои места".

Дезинформация: портал rubaltic.ru оправдывает советские депортации детей из Литвы Foto: Ekrano nuotr.

2) "В случае с июньскими депортациями, во-первых, не было уничтожения (людей переселяли, а не убивали). Во-вторых, конкретной нации тоже не было".

3) "Даже глава Минобороны Литвы признает, что репрессивная политика советских властей была направлена против классово чуждых ей элементов — тех, которые грезили о создании независимых Литвы, Латвии и Эстонии".

4) "Геноцидом называют деятельность, направленную на полное или частичное физическое уничтожение конкретной национальной группы".

Комментарий Delfi.ru:

1) По просьбе Delfi.ru материал rubaltic.ru прокомментировал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы:

Попытки оправдать преступления Сталина выглядят как минимум безответственно. Во время депортаций жителей Литвы, Латвии и Эстонии в глубь Советского Союза, которые начались 14 июня 1941 года, только из Литвы было вывезено около 18 тысяч человек, а не 6,6 тысяч, как это утверждается в материале rubaltic.ru. Более 70 проц. от всех депортированных из Литвы - женщины и дети, которые просто физически не могли причинить какой-то вред Советскому Союзу. В 1942 году те женщины и дети из Литвы, которые выжили, были перемещены из Алтая на территории за Полярным кругом. Голод и холод убили множество жертв депортации. И то, что сейчас это пытаются оправдать превентивной депортация, направленной против классово чуждых Советскому Союзу элементов, нам представляется просто аморальным;

2) То, что российский журналист, автор материала, опубликованного на rubaltic.ru, передергивает и распространяет искаженную информацию, свидетельствуют и другие факты:

Около 17 600 человек были депортированы в Коми (Коми), Алтай и Красноярский край (Алтайский край, Красноярский край), Новосибирскую область (Новосибирская область) и Казахстан. Около 4663 депортированных мужчин были разлучены со своими семьями и отправлены в лагеря в качестве заключенных, а в начале 1943 года Особый совет НКВД приговорил их и поместил в тюрьмы в Норильске, Дудинке, Лама, Медвежий Ручей (Красноярский край), Инта (Инта) и других лагерях. Многие офицеры бывшей литовской армии также были отправлены в лагеря. Были депортированы или отправлены в лагеря люди из всех слоев общества, в основном представители интеллигенции: бывший президент Литовской Республики А. Стульгинскис, спикер Сейма К. Шакенис, премьер-министр П. Довидайтис, министры В. В. Чарнецкис, Я. Масилюнас, Я. Папечкис, Я. Станишаускас, Я. Суткус, С. Шилингас, Я. Тонкунас, около 1200 учителей, 79 священников. 5120 детей находились в ссылке.

Депортированные выполняли тяжелый физический труд (заготовка лесоматериалов, работа на стройке, в колхозах). Весной 1942 г. около 3000 депортированных из Алтайского края были переселены в Якутию, за Полярный круг, на рыбалку в море Лаптевых (дельта Яны, дельта Лены), многие из них умерли от голода и холода в первую зиму.

Согласно оценкам Александра Гурьянова, в его работе “Масштабы депортации населения в глубь СССР (май-июнь 1941 г.) “общее количество репрессированных всех категорий после операции по депортации в Литве составляет 17 501 человек”.

Чесловас Ишкаускас, писатель и журналист, отмечает в своей статье “Депортации могут случиться и сегодня”: "В целом во время первой оккупации (1940–1941 гг.) из Литвы было депортировано, заключено в тюрьмы или расстреляно около 35 000 человек. Только в июне 1941 года депортировано 17,5 тыс. человек. Для нашей маленькой страны это просто огромные цифры. Среди депортированных в основном были представители политической, военной и экономической элиты Литвы. Большинство депортированных были литовцами – около 12 тысяч, осталось еще около 2 тысяч - евреи, около 1600 поляков и другие. Согласно выводам Комиссии по расследованию нацистских и советских преступлений, депортации затронули все этнические группы в равной степени. О жестокости репрессий говорит и тот факт, что среди депортированных было 5 060 детей в возрасте до 16 лет".

О том, как дети вспоминают депортацию и жизнь в ссылке, можно прочитать здесь. Мы приводим небольшой фрагмент воспоминаний девочки: "Мороз, вьюги, хлеб по нормативу нам не довозили. Я насчитала 63 картофелины. Мы решили кушать их по чуть- чуть, чтобы нам их хватило, пока не появится первая трава".

2) Автор rubaltic.ru старательно умалчивает не только о количестве депортированных, но и о том, в каких условиях депортированные транспортировались к местам поселения, о количестве жертв во время транспортировки к местам депортации, молчит автор и о том, что среди депортированных были огромное число жертв как во время транспортировки, так и на местах поселений. Причина - недостаточное их обеспечения властями СССР едой, медицинской помощью, умирали они также в результате тяжелой работы;

3) В этом случае автор материала свои выводы пытается представить как выводы литовского министра обороны. Грубое и не соответствующее журналистским стандартам, поведение;

4) Автор rubaltic.ru также спекулирует термином "геноцид".

Международный правовой статус термин “геноцид” получил после Второй мировой войны в декабре 1948 года (“Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него”) как понятие, определяющее тягчайшее преступление против человечества. Согласно конвенции, геноцид - это любое из следующих действий, совершенных с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов группы; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам группы; c) умышленное создание для группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение; d) принятие мер, направленных на предотвращение деторождения внутри группы; e) насильственное перемещение детей из одной группы в другую.

Также стоит отметить, что депортации были направлены против национального государства – Литвы и ее граждан государства, а не так, как пытается это представить автор материала на rubaltic.ru – по этническому признаку.

Вердикт: Материал, который опубликовал на своем портале rubaltic.ru, вольно трактует историю, искажает юридические факты, высказывания министра обороны Литвы, оправдывает преступления СССР, оправдывает и допускает такое явление как массированные депортации и репрессии против гражданского населения стран Балтии. У материала, опубликованного и затем распространенного на портале rubaltic.ru, нет ничего общего со стандартами этики, которых должны придерживаться журналисты. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

Открытым остается вопрос российскому журналисту и порталу, который опубликовал этот материал: 5 120 детей - это антисоветский элемент, а их депортация, а затем и дальнейшее размещение в условиях, в которых дети массово начали умирать, оправданным?

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