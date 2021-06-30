Фейк: к месту вакцинации (не)притягивается магнит

Более тысячи пользователей социальных сетей поделилось видео, в котором говорится о том, что к месту вакцинации можно приложить магнит, и он будет держаться. Люди, которые распространяют видео, считают, что это подтверждает то, что прививка от коронавируса содержит чипы либо металл. Мы проверили видео и наш вердикт – это фейк.

Тезисы видео:

1) Ведущий Стив Питерс утверждает, что получил письмо от "жертвы" прививки якобы вакциной Moderna, у которой, по словам наблюдающего невролога, развилась редкая болезнь – синдром Гийена-Барре. Питерс сообщает, что болезнь приводит к параличу и смерти. Затем ведущий сообщает, что получил сотни электронных писем от жертв вакцин;

2) Стив Питерс заявляет о том, что к телу получивших прививку от коронавируса притягивается магнит. Это, по его мнению, подтверждают видео, которые размещают люди в социальных сетях;

3) В качестве эксперта на свое шоу Стив Питерc пригласил Джейн Руби, экономиста и эксперта в области здравоохранения;

4) Джейн Руби сообщает, что все очень плохо, в состав мРНК вакцин было специально добавлено вещество, создающее магнетизм. В поиске доказательств всем интересующимся предлагает самостоятельно найти информацию на сайтах правительственных структур США;

5) Джейн Руби призывает к тому, чтобы подождать с вакцинированием, так как неизвестно, какие компоненты входят в состав вакцин. Еще лучше, по ее мнению, не делать никаких прививок;

6) Затем ведущий заявляет о том, что 86 проц. детей, которые участвовали в испытаниях вакцины Файзер, столкнулись с побочными явления от прививок;

7) Джейн Руби говорит, что до сих пор о таком явлении, когда у людей проявляется магнитная сила, которая удерживает металлические предметы на теле, не было известно. По мнению Джейн Руби, власти лгут, когда утверждают, что вакцины от коронавируса являются безопасными.

Фейк: к месту вакцинации (не)притягивается магнит Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Прежде, чем верить в шокирующие откровения Стива Питерса и Джейн Руби, надо понимать, что Стив Питерс - ведущий шоу, который озабочен своим рейтингом и количеством просмотров. Доктор Джейн Руби не является врачом, на своем сайте о себе она сообщает, что является экономистом в области здравоохранения Вашингтона, округ Колумбия, и политическим экспертом. Ни Стив Питерс, ни Джейн Руби не являются ни учеными, ни экспертами по вирусологии. Стив Питерс, пугая смертью от синдрома Гийена-Барре, который, по его словам, всегда заканчивается смертью, "забывает" сказать, что при надлежащем медицинском уходе большинство пациентов выздоравливает. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, умирает только 3 – 5 проц. людей у которых проявился этот синдром;

2) Рассказывая о письме, которое он якобы получил от "жертвы" вакцины Moderna, Стив Питерс не приводит никаких доказательств того, что это письмо существует, как и того, что он его получил. В эфире также не появляется невролог, которые занимался лечением "жертвы" вакцины Moderna, и установил, что в результате вакцинирования у нее появился синдром Гийена-Барре. Ведущий хотя и заявляет, о том что получил сотни писем от людей, пострадавших в результате вакцинирования, не приводит никаких доказательств этого шквала жалоб;

3) Объясняем, почему вакцинация от COVID-19 не превратит вас в живой магнит: вакцины COVID-19 не содержат ингредиентов, которые могут создавать электромагнитное поле в месте инъекции. Все вакцины против COVID-19 не содержат металлов, таких как железо, никель, кобальт, литий и редкоземельные сплавы, а также любых промышленных продуктов, таких как микроэлектроника, электроды, углеродные нанотрубки и полупроводники с нанопроволокой. Кроме того, типичная доза вакцины COVID-19 составляет менее миллилитра, что недостаточно для притяжения магнитов к месту вакцинации, даже если вакцина была заполнена магнитным металлом. Более подробно о составе ряда вакцин можно узнать здесь и здесь.

4) Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что эффект, (когда иногда металлические предметы словно бы прилипают к человеческому телу – ред.) происходит из-за электричества в человеческом теле:

"Это обычное явление. У некоторых людей бывает такая способность — удерживать металлические предметы. Иногда это получается в области лба, могут прикладывать по десять-двадцать монет, и они держатся прекрасно. В области груди некоторые обладают такой способностью, что удерживают ложки или ножи металлические. Такое явление у кого-то может быть очень развито, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Удивительного в этом нет. Бывает, на одной руке это более выражено, на другой — меньше. Человек весь насыщен электричеством, и это — важнейший элемент деятельности нервной системы и органов, передачи информации, как у гипнотизёров это происходит. Это можно объяснить только этим, больше ничем";

5) Стив Питерс и Джейн Руби пытаются отговорить от вакцинации, утверждая, что это может привести к печальным последствиям. На самом же деле, согласно официальным данным, сообщения о смерти после вакцинации COVID-19 редки. С 14 декабря 2020 года по 7 июня 2021 года в США было введено более 302 миллионов доз вакцины против COVID-19. За это время VAERS получила 5208 сообщений о смерти (0,0017%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19 (но это не означает что эти люди скончались из-за того, что вакцинировались – ред.). FDA требует, чтобы медицинские работники сообщали в VAERS о любой смерти после вакцинации COVID-19, даже если неясно, была ли вакцина причиной. Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, вскрытие и медицинские записи, не установил причинно-следственную связь с вакцинами COVID-19. Однако недавние сообщения указывают на правдоподобную причинно-следственную связь между вакциной J&J / Janssen COVID-19 и TTS, редким и серьезным нежелательным явлением – сгустками крови с низким содержанием тромбоцитов, что может привести к летальному исходу.

6) Когда Стив Питерс и Джейн Руби призывают воздержаться от вакцинирования, они умалчивают о том, что в США от коронавируса на данный момент скончалось 597,965 человек;

7) Стив Питерс не приводит также никаких данных, которые подтвердили бы его сообщение о том, что 86 проц. детей, которые получили прививку от коронавируса, столкнулись с побочными явлениями;

8) Профессор Майкл Коуи из школы физики Тринити-колледжа в Дублине также назвал такие заявления “полной ерундой”, сообщив Reuters, что понадобится около одного грамма металлического железа, чтобы привлечь и поддержать постоянный магнит в месте инъекции. , то, что вы “легко почувствовали бы”, если бы оно было там.

Вердикт: Видео, которым в своем профиле в социальной сети поделилась Мария Карнатовская, экс-фельдшер из Латвии, является грубой манипуляцией и практически не имеет ничего общего с действительностью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!