Российское информационное агентство повторяет фейки ультраправых из США

Несколько тысяч пользователей социальных сетей поделились сообщением, которое опубликовало и распространило российское информационное агентство "Накануне.RU". В нем говорится, что "канадские ученые бьют тревогу по поводу мРНК-вакцин от коронавируса". Мы проверили материал, на который ссылается агентство "Накануне.RU", и выяснили, что он полностью не соответствует действительности.

Тезисы материала:

1) В своем материале российское информационное агентство ссылается на исследования Байрама Бридла, вирусного иммунолога и доцента Университета Гвельфа в Онтарио;

2) Исследования, проведенные группой ученых, показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, надпочечники и в яичники. До этого предполагалось, что новые вакцины будут вести себя так же, как традиционные вакцины.

3) "Мы думали, что спайковый белок был отличным антигеном-мишенью, но не знали, что сам спайковый белок был токсином и патогенным белком. Таким образом, прививая людей, мы непреднамеренно вводим им токсин", - сказал Бридл;

Комментарий Delfi.ru:

1) Об исследованиях Байрама Бридла, вирусного иммунолога и доцента Университета Гвельфа в Онтарио, сообщил американский информационный портал Children's Health Defense. Основатели и члены организации Children's Health Defense отрицают пользу вакцин и неоднократно становились источниками конспирологических и псевдонаучных теорий. О том, насколько курьезные и незаслуживающие доверия теории распространяют сторонники Children's Health Defense, можно узнать здесь;

2) Почему мнение Байрама Бридла не заслуживает доверия и почему коллеги с ним не соглашаются? Вакцины с мРНК действуют следующим образом: сначала вакцина с мРНК вводится в мышцу плеча (дельтовидную). В вакцинах с мРНК нет спайкового белка; вакцины содержат мРНК, обернутую липидными наночастицами, которые помогают им проникать в ваши клетки. После того, как мРНК-вакцина попадает в ваши клетки, они используют мРНК в качестве инструкций для создания части инактивированного спайкового белка. МРНК не проникает в ядро вашей клетки и не взаимодействует с вашей ДНК — это единое целое, и она уничтожается после создания белка.

Наконец, новые белки перемещаются на поверхность ваших клеток, где они могут быть обнаружены вашей иммунной системой. Они не покидают ваши клетки, как вирусные белки - они прикрепляются к поверхности клетки специально разработанными якорными областями. Как только ваша иммунная система обнаруживает эти белки, она начинает вырабатывать антитела, которые защищают вас от COVID-19. Это доказывает, что спайк-белок коронавируса, во-первых, не содержится в вакцинах, а вырабатывается после получения препарата локально, в клетках дельтовидной мышцы. Во-вторых, произведенные таким образом белки безопасны и служат лишь для того, чтобы организм сумел выработать антитела. Таким образом, теория доктора Байрама Бридла противоречит базовым принципам и механизмам работы вакцин. Его предположения основаны на ложных представлениях о том, как именно препараты для иммунизации влияют на организм (подробный разбор того, как Бридл манипулирует информацией и почему ему не стоит верить, можно прочитать у наших коллег из stopfake.kz). Также с историей претензий Байрама Бридла по поводу вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь;

Voxukraine.org: в комментарии для Factcheck.org доктор Пол Офит, член комитета по вопросам вакцин Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, объяснил, что вакцины против COVID-19 никак не могут распространять вирус или спайк-белок.



"Это лишь один спаечный белок из вируса, и все, что он может делать, это вызвать выработку антител к нему, поэтому вы потом производите антитела к этому белку. Вы не распространяете белки, не распространяете антитела. Поэтому это не может повлиять на другого — белки не выделяются", — говорит Пол Офит.

3) Важно понимать, что Байрам Бридл получил грант в размере 230 000 долларов на исследования по разработке вакцины от коронавируса, которая была бы конкурентной для уже созданных крупными фармакологическими компаниями вакцин от COVID-19. Грубо говоря, добрый доктор считает, что человечество нуждается в вакцинах от коронавируса, но это должна быть созданная им вакцина;

4) Коллеги-ученые с заявлениями Байрама Бридла не согласны. Наши коллеги из USA Today обратились к ним с просьбой прокомментировать открытия Бридла. Приводим некоторые примеры из ответов, которые получила USA Today:

"Суть в том, что вакцина содержит измененный белок, который предназначен для предотвращения полной активации, и он циркулирует в течение короткого периода времени на уровнях, которые намного ниже того, что было бы проблемой", - сказал У. Глен Пайл, профессор Департамента биомедицинских наук.

Дж. Скотт Виз, доцент кафедры патобиологии, сообщил в электронном письме, что все данные свидетельствуют о том, что вакцины от коронавируса безопасны. Дезинформация о безопасности вакцин, по-видимому, направлена на "создание страха и замешательства в критическое время этой пандемии", - сказал он.

"Для меня эффективность и безопасность мРНК-вакцин поразительны, особенно для вируса, который мы знаем всего полтора года, - сказал Виз. - Вакцины с мРНК были использованы на миллионах людей, включая чрезвычайно высокие показатели вакцинации среди групп высокого риска (пожилые люди, пациенты с другими заболеваниями) с невероятно низкой частотой побочных эффектов".

Представители сферы общественного здравоохранения внимательно следят за внедрением вакцины на предмет потенциальных побочных эффектов. Эми Грир, доцент кафедры народной медицины Ветеринарного колледжа Онтарио Университета Гвельфа, сообщила в электронном письме, что система, похоже, работает.

"Учитывая большое количество введенных на сегодняшний день мРНК-вакцин, отсутствие (проблем безопасности) с мРНК-вакцинами действительно является значительным научным достижением", - сказала она.

5) В материале, который перепечатало из Children's Health Defense российское информационное агентство "Накануне.RU", можно найти число людей, умерших после вакцинации (согласно официальным данным, это 5 200 человек – ред.), тем не менее автор материала на новостном сайте не упоминает, что медицинские регуляторы США, согласно доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, вскрытие и медицинские записи, не установили причинно-следственную связь между смертями этих людей и вакцинами от COVID-19.

6) Сообщения о смерти после вакцинации COVID-19 редки. С 14 декабря 2020 года по 7 июня 2021 года в США было введено более 302 миллионов доз вакцины против COVID-19. За это время VAERS получила 5208 сообщений о смерти (0,0017%) среди людей, получивших вакцины от коронавируса (за все время пандемии от коронавируса в США скончалось 597 195 тысяч человек). Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, вскрытие и медицинские записи, не установил причинно-следственную связь с вакцинами от COVID-19. Однако недавние сообщения указывают на правдоподобную причинно-следственную связь между вакциной J&J / Janssen COVID-19 и TTS, редким и серьезным нежелательным явлением – сгустками крови с низким содержанием тромбоцитов, которое привело к смерти;

Вердикт: Статья, перепечатанная из Children's Health Defense российским информационным агентством "Накануне.RU", содержит явные признаки манипуляции читателями и неточные данные.

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